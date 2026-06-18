'యోగాంధ్ర' నిర్వహణపై సీఎం సమీక్ష - 1.33 లక్షల సెంటర్లలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ ఏర్పాట్లు
వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు రికార్డు స్థాయిలో కోటి మందికి పైగా ప్రజలు రిజిస్ట్రేషన్ - ప్రత్యేక అతిథిగా ప్రముఖ యోగా గురు బాబా రాందేవ్ - ఇప్పటికే 2.6 లక్షల మంది ట్రైనర్లు సిద్ధం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 10:56 AM IST
CM Review On The Organization Of 'Yoga-Andhra' Program : రాష్ట్ర ప్రగతి రథానికి సరికొత్త దిశా నిర్దేశం చేస్తూ అన్నదాతకు అండగా, ప్రజారోగ్యానికి అభయంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక సమీక్షలు నిర్వహించారు. ఎల్నినో ముప్పును తట్టుకునేలా వ్యవసాయ రంగాన్ని సమూలంగా ప్రక్షాళన చేస్తూ ప్రకృతి సేద్యం, పప్పుధాన్యాల సాగుపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 'యోగాంధ్ర' నినాదంతో ప్రతి ఇంటికీ ఆరోగ్యాన్ని చేరవేసేలా, అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని చారిత్రాత్మక విజయవంతం చేయాలని యంత్రాంగానికి దిశానిర్దేశం చేశారు.
అమరావతి సచివాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాలు, యాగాంధ్ర నిర్వహణ పై విడివిడిగా సమీక్షించారు. ఎల్నినో సృష్టించే ప్రత్యేక వాతావరణ పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేలా రాష్ట్రంలో పంటల సాగు విధానంపై సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. గత ఏడాది ఎదురైన అనుభవాలను గుణపాఠాలుగా మార్చుకుని, రైతులకు నష్టం జరగకుండా ప్రత్యామ్నాయ పంటల మార్పిడి విధానాలపై వ్యవసాయ శాఖకు దిశానిర్దేశం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులు పెద్దఎత్తున ప్రకృతి సేద్యం వైపు మళ్లేలా యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేయాలని ఆదేశించారు.
'సర్టిఫికేషన్' ప్రక్రియపై రైతుల్లో అవగాహన : అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులకు ఉన్న డిమాండ్ను అందిపుచ్చుకునేలా 'సర్టిఫికేషన్' ప్రక్రియపై రైతుల్లో విస్తృత అవగాహన కల్పించాలని, ఇందుకోసం తాను స్వయంగా రంగంలోకి దిగుతానని స్పష్టం చేశారు. మిర్చి, పొగాకు, తోతాపురి మామిడి రైతులకు మేలు జరిగేలా శాస్త్రీయ విధానాలను అమలు చేయాలని సీఎం సూచించారు. ముఖ్యంగా పొగాకు కొనుగోలుదారులతో తక్షణమే సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని మార్కెట్లో గిట్టుబాటు ధర వచ్చే వరకు రైతులు తమ ఉత్పత్తులను సురక్షితంగా నిల్వ చేసుకునే అవకాశాలను పరిశీలించాలన్నారు.
మార్కెట్లో విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్న పప్పు దినుసుల సాగును ప్రోత్సహించడం ద్వారా రైతులకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. ప్రస్తుతం సాగులో ఉన్న పంటల స్థితిగతులను ఎప్పటికప్పుడు విశ్లేషిస్తూ వ్యవసాయ, ఉద్యాన ఉత్పత్తులకు అదనపు విలువ జోడించేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఆక్వా రైతులు, అసోసియేషన్ ప్రతినిధులతో పాటు ఆక్వా ఫీడ్ తయారీదారులతో త్వరలోనే ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించి సమస్యలను పరిష్కరించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
1.33 లక్షల సెంటర్లలో యోగా డే : ప్రజారోగ్యమే మహాభాగ్యమనే సంకల్పంతో 'సంజీవని' కార్యక్రమం ద్వారా యోగాను రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇంటికీ తీసుకెళ్లాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు. 'ఇంటింటికీ యోగా' అనే ప్రధాన థీమ్తో ఏడాది పొడవునా ప్రత్యేక కార్యాచరణను అమలు చేసి, ఏపీని 'యోగాంధ్ర'గా మార్చాలని పిలుపునిచ్చారు. జూన్ 21న జరగనున్న అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి ఏపీ మునుపెన్నడూ లేని విధంగా సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.33 లక్షల సెంటర్లలో యోగా డే నిర్వహణకు ఏర్పాట్లు పూర్తి కాగా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనేందుకు ఇప్పటికే రికార్డు స్థాయిలో కోటి మందికి పైగా ప్రజలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం విశేషమని అధికారులు సీఎం దృష్టి కి తీసుకెళ్లారు.
'యోగా@డెస్టినేషన్' వార్షిక కేలండర్ : ఈ ఏడాది యోగా దినోత్సవ వేడుకలకు ప్రముఖ యోగా గురు బాబా రాందేవ్ ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు. జూన్ 20న చారిత్రాత్మక ఉండవల్లి గుహల వద్ద, 21న విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో జరిగే మెగా యోగా ఈవెంట్లలో బాబా రాందేవ్తో కలిసి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్వయంగా పాల్గొననున్నారు. ఒకవేళ వర్షం పడితే ప్రత్యామ్నాయంగా అంబేద్కర్ కళావేదికను సిద్ధం చేశారు. యోగాంధ్ర కోసం ఇప్పటికే 2.6 లక్షల మంది ట్రైనర్లను సిద్ధం చేయగా అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచే మాస్టర్ ట్రైనర్లకు వచ్చే ఏడాది అంతర్జాతీయ వేదికపై ప్రత్యేక పురస్కారాలు అందిస్తామని సీఎం ప్రకటించారు. జూన్ 21న ఏడాది పొడవునా సాగే 'యోగా@డెస్టినేషన్' వార్షిక కేలండర్ను కూడా సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా విడుదల చేయనున్నారు.
జీవన విధానంలో 'యోగాంధ్ర' - 14 రోజులపాటు రాష్ట్రంలో కార్యక్రమాలు: సీఎం చంద్రబాబు