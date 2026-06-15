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ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటించని అధికారులను ఉపేక్షించవద్దు : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

ప్రజా పాలన‌‌-ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమంపై సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సమీక్ష - క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలకు వెళ్లని అధికారులు, కలెక్టర్లపై నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎస్‌కు ఆదేశం - విద్య, వైద్య విభాగాల్లో ఫేషియల్ రికగ్నైజేషన్

CM Review Meeting On Praja Palana
CM Review Meeting On Praja Palana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 10:41 PM IST

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CM Review Meeting On Praja Palana : ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటించని అధికారులను ఉపేక్షించేది లేదని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి హెచ్చరించారు. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించని కలెక్టర్లు, అధికారులపై క్రమశిక్షణ చర్యలు ఎందుకు తీసుకోరాదని సీఎస్‌ను వివరణ కోరారు. ప్రజా పాలన‌‌-ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాలపై సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. విభాగాల వారీగా చేపట్టిన కార్యక్రమాలు, వచ్చిన ఫలితాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మార్చి 16 నుంచి ఈనెల 12 వరకు నిర్వహించిన 99 రోజల కార్యచరణ ప్రణాళికతో ప్రభుత్వం ప్రజలకు మరింత చేరువైందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. అయితే కొన్ని శాఖలు ప్రజలకు సరిగా చేరువకాలేకపోయాయని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. కొత్త గ్రామపంచాయతీ భవనాలు నిర్మించాలని విద్య, వైద్య శాఖల్లో అన్ని స్థాయిల్లో ముఖ గుర్తింపు హాజరు విధానం అమలు చేయాలని ఆదేశించారు. సీఎంగా తాను వివిధ సందర్భాల్లో ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీల అమలు పురోగతిపై నియోజకవర్గాల వారీగా నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

ప్రతినెలా క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాలి : ప్రజా పాలన‌‌-ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాలపై సచివాలయంలో సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి విభాగాల వారీగా చేపట్టిన కార్యక్రమాలు, వచ్చిన ఫలితాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్న విభాగాలను ఆయన అభినందించారు. జిల్లా కలెక్టర్ల నుంచి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీల వరకు ఉన్నతాధికారులందరూ ప్రతినెలా క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లాలని గతంలోనే ఆదేశించిన విషయాన్ని గుర్తుచేశారు. క్షేత్రస్థాయి పర్యటనలకు వెళ్లని ఉన్నతాధికారులు, జిల్లా కలెక్టర్లపై నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎస్‌ను ఆదేశించారు.

కార్యక్రమాలకు తగినంత ప్రచారం : క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘన చర్యలు ఎందుకు తీసుకోకూడదో వివరణ కోరాలన్నారు. ప్రభుత్వ ఆదేశాలను పాటించని అధికారులను ఉపేక్షించేది లేదని సీఎం హెచ్చరించారు. ప్రజా పాలన ప్రగతి ప్రణాళిక కార్యక్రమాలను కొన్ని విభాగాలు ఆశించినంతగా చెప్పుకోలేకపోయాయని ముఖ్యమంత్రి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. అన్ని శాఖలు తాము నిర్వహించిన కార్యక్రమాలకు తగినంత ప్రచారం కల్పించాలని సంబంధిత విభాగాల ఉన్నతాధికారులు ఆ బాధ్యతలు తీసుకోవాలని అన్నారు. వివిధ స్థాయిల్లో జరిగిన కార్యక్రమాల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు, ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఫీడ్‌బ్యాక్‌ నమోదు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. గ్రామాల్లో వచ్చిన సమస్యలను ఆయా శాఖలు వెంటనే పరిష్కరించాలని ఆదేశించారు. మూడు నెలల్లో జరిగిన అభివృద్ధి పనులు, శంకుస్థాపనలు, ఆస్తుల వివరాలన్నీ నమోదు చేయాలని చెప్పారు. మీడియా, డిజిటల్ మీడియా ద్వారా విస్తృతంగా ప్రచారం చేయాలన్నారు.

పాఠశాలల భవనాలపై సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు : రాష్ట్రంలో గ్రామ పంచాయతీ భవనాలు లేని గ్రామాలుంటే వెంటనే ఆ జాబితాను సిద్ధం చేయాలని పంచాయతీరాజ్ అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. లేనిచోట కొత్తగా భవనాలు నిర్మించేందుకు కార్యచరణ సిద్ధం చేసుకోవాలన్నారు. అన్ని పాఠశాలల భవనాలపై సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. విద్య, వైద్య విభాగాల్లో అన్ని స్థాయిల్లో ఫేషియల్ రికగ్నిషన్ విధానం అమలు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. పాఠశాలల నుంచి కాలేజీల వరకు పీహెచ్​సీ నుంచి ఉస్మానియా, గాంధీ ఆసుపత్రి వరకు ఉద్యోగులందరూ ఇదే అటెండన్స్ విధానం పాటించాలన్నారు. జిల్లాల వారీగా కూడా సమీక్ష జరపాలన్నారు. దీనికోసం రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి ప్రతి జిల్లాకో సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిని స్పెషల్ ఆఫీసర్​గా నియమించాలని స్పష్టం చేశారు.

పథకాలపై వచ్చిన స్పందనలపై సమీక్ష : స్పెషల్​ ఆఫీసర్ సంబంధిత జిల్లా కలెక్టర్​తో కలిసి అన్ని విభాగాల్లో 99 రోజుల పాటు జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు, వివిధ పథకాలపై వచ్చిన స్పందనలన్నింటినీ సమీక్షించాలని ఆదేశించారు. జిల్లాల వారీగా ఈ ప్రగతి నివేదికలను విడుదల చేయాలని చెప్పారు. జిల్లాలతో పాటు నియోజకవర్గాలు, మండలాలు, గ్రామాల వారీగా ప్రభుత్వ పథకాలు అందుకున్న లబ్ధిదారులు సిద్ధం చేసి డ్యాష్ బోర్డులో పెట్టాలన్నారు. ఈ సమావేశంలో ఎంపీ నరేందర్ రెడ్డి, సీఎస్ రామకృష్ణారావు, డీజీపీ సీవీ ఆనంద్, సీఎంవో ముఖ్య కార్యదర్శి శేషాద్రి, వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.

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సమీక్ష నిర్వహించిన ముఖ్యమంత్రి
CM REVIEW MEETING AT SECRETARIAT

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