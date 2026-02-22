ETV Bharat / state

'దేవాదుల' వేగవంతంపై సర్కార్​ ఫోకస్ - చేపట్టాల్సిన పనులపై నేడు సీఎం దిశానిర్దేశం

ఉమ్మడి వరంగల్‌, కరీంనగర్ జిల్లాతో పాటు ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు సాగు నీరందించే ప్రాజెక్ట్ - దేవాదుల ఎత్తిపోతల పనులను పరుగులు పెట్టించడంపై ప్రత్యేక దృష్టి -ఈ ఏడాదికి ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తికావాలని లక్ష్యం

Revanth Reddy At Devadula Project
Revanth Reddy At Devadula Project (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 22, 2026 at 7:53 AM IST

3 Min Read
Devadula Project : ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాతో పాటు కరీంనగర్, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో దాదాపుగా ఆరున్నర లక్షల ఎకరాలకు సాగు నీరందించే దేవాదుల ఎత్తిపోతల పనులను పరుగులు పెట్టించడంపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. పనుల పురోగతిపై సమీక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ ములుగు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఈ ఏడాదికి ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి కావాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఎలాంటి అటంకాలు లేకుండా చేపట్టాల్సిన పనులపై నేడు సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

ఇంజినీర్లతో పురోగతిపై సమీక్ష : ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా జలప్రదాయని అయిన దేవాదుల ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పనులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి సమీక్షించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ములుగు జిల్లాకు వెళ్తున్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో మహబూబాబాద్ వెళ్లి, రెడ్యాలలో దివంగతులైన వెన్నం రాఘవేందర్ రెడ్డి కుటుంబసభ్యులను పరామర్శిస్తారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి నేరుగా కన్నాయ్‌గూడెంలో దేవాదుల ప్రాజెక్టుకు చేరుకుంటారు. దేవాదుల ఇంటెక్‌వెల్‌తో పాటు గోదావరిలో నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలిస్తారు. తర్వాత ఇంజినీర్లతో పనుల పురోగతిపై సమీక్షించనున్నారు.

మల్టీస్టోరేజీ ఎత్తిపోతల పథకంగా : కాంగ్రెస్ కలల ప్రాజెక్టుగా భావించే జే.చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతలను ఈ ఏడాది పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆయకట్టుకు నీరు అందించాలన్న ప్రభుత్వ సంకల్పం మేరకు ఎలాంటి ఆటంకాలు, అడ్డంకులు లేకుండా పనుల వేగవంతంపై అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు. మల్టీస్టోరేజీ ఎత్తిపోతల పథకంగా పేరొందిన ఆ ప్రాజెక్టులో గోదావరి నుంచి 469 మీటర్ల ఎత్తుకు నీటిని ఎత్తి పోయనున్నారు.

దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకానికి శ్రీకారం : మొత్తం 39.16 టీఎంసీలను ఏడాదిలో 170 రోజుల పాటు ఎత్తిపోసేలా ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు. 2004-2005లో అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రూ.6016 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో చొక్కారావు దేవాదుల ఎత్తిపోతల పథకానికి శ్రీకారం చుట్టింది. కాలక్రమంలో పేజ్-2, ఫేజ్-3గా విస్తరించడంతో అంచనా వ్యయం రూ.17,500 కోట్లకు పెరిగింది. 33,224 ఎకరాలు కావాలని నిర్ణయించగా ఇప్పటివరకు 30,268 ఎకరాలు సేకరించారు. మరో 2,957 ఎకరాల సేకరణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.

దశల వారీగా అందించాలని : తొలి దశలో 3 రిజర్వాయర్లు, నాలుగు పంప్ హౌజ్‌ల ద్వారా 1.24 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు 350 క్యూసెక్కులు, రెండో దశలో 9 రిజర్వాయర్లు, 7 పంప్ హౌజ్​ల ద్వారా 1.93 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కీలకమైన మూడో దశలో 2.40 లక్షల ఎకరాల ఆయకట్టుకు 10 పంపుహౌజ్‌ల ద్వారా 1750 క్యూసెక్కుల సాగునీరు అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. 5 కొత్త చెరువుల నిర్మాణంతో పాటు మరో 9 చెరువులను పునరుద్ధరించనున్నారు. ఇది పూర్తయితే 89,312 ఎకరాలను అదనంగా కొత్త ఆయకట్టు సాగులోకి రానుంది. సీఎం రేవంత్‌ పర్యటన కోసం జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. సమీక్ష అనంతరం ముఖ్యమంత్రి తిరిగి హైదరాబాద్‌ చేరుకుంటారు.

దేవాదులకు ఆటంకాలు : ఈ ప్రాజెక్టుకు సుమారు రెండు దశాబ్దాల క్రితం శంకుస్థాపన చేశారు. అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్​ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో దీనికి శ్రీకారం చుట్టారు. అయితే ఇప్పటికీ ఈ దేవాదుల ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తి కాలేదు. ఈ ప్రాజెక్టు పనులు పూర్తయితే ఉమ్మడి వరంగల్​ జిల్లాతో పాటు కరీంనగర్​, సూర్యాపేట, యాదాద్రిభువనగిరి జిల్లాల్లో సుమారు ఆరున్నర లక్షల ఎకరాల భూమికి సాగునీరు లభిస్తుంది. ఈ సాగునీటి లభ్యత వల్ల ఈ జిల్లాల్లో పంటల ఉత్పత్తి భారీగా పెరగనుంది.

