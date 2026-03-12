ETV Bharat / state

మొత్తం 5 దశల్లో మూసీ పునరుజ్జీవం - అభివృద్ధి ఆవశ్యకతపై రేపు స్వయంగా సీఎం ప్రజెంటేషన్

మూసీ పునరుజ్జీవ ప్రాజెక్టుపై స్పష్టత ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైన సర్కార్‌ - శుక్రవారం స్వయంగా అభివృద్ధి ప్రణాళికపై సీఎం ప్రజెంటేషన్ - మూసీ పునరుజ్జీవనం ఆవశ్యకత, కార్యాచరణను వివరించనున్న రేవంత్‌ రెడ్డి

CM Presentation on Musi Rejuvenation Project
CM Presentation on Musi Rejuvenation Project (ETV Bharat)
Published : March 12, 2026 at 7:25 AM IST

CM Presentation on Musi Project : మూసీలో మురుగునీళ్లు కాదు మంచి నీళ్లు ప్రవహించాలన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంకల్పానికి ఒక్కో అడుగు పడుతోంది. ప్రతిపక్షాల విమర్శలు, పరివాహక ప్రాంత ప్రజల ఆందోళనల నడుమ శుక్రవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మూసీ పునరుజ్జీవనం ఆవశ్యకత, కార్యాచరణ ప్రణాళికను వెల్లడించనున్నారు. హైదరాబాద్‌లోని హోటల్ తాజ్ కృష్ణ వేదికగా సీఎం పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి మూసీ రివర్ డెవలప్​మెంట్ కార్పొరేషన్ అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది.

బాధితులకు ముఖ్యమంత్రి హామీ : ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలతో పాటు మేధావులు, దేశంలో గుర్తింపు పొందిన వ్యాపార, వాణిజ్య సంస్థలు, మీడియా ప్రతినిధులు, విదేశీ దౌత్యవేత్తలకు ఆహ్వానాలు పంపింది. వారందరి సమక్షంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మూసీ ప్రాజెక్టుపై ప్రజల్లో నెలకొన్న అనుమానాలు, ప్రతిపక్షాల విమర్శలు, ఆరోపణలకు సమాధానంతో పాటు ప్రభుత్వ ఆలోచనలు, హైదరాబాద్‌ భవిష్యత్తు ప్రణాళికలను ఆవిష్కరించనున్నారు. మూసీ అభివృద్ధి కోసం భూసేకరణ విషయంలో ఇటీవల ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని స్పష్టంగా వివరించిన ముఖ్యమంత్రి, బాధితులు నష్టపోకుండా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు.

రూ.5,812 కోట్లతో గాంధీ సరోవర్‌ అభివృద్ధి : వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరి కొండల్లో పుట్టి నల్గొండ జిల్లా వాడపల్లి వద్ద కృష్ణానదిలో కలిసే మూసీ నది నగరంలో 55 కిలోమీటర్లు ప్రవహిస్తోంది. లంగర్‌హౌస్‌లోని బాపూఘాట్ వద్ద ఈసీ వాగుతో కలిసి ముందుకు సాగుతుంది. మొదటి దశలో హిమాయత్ సాగర్- ఉస్మాన్ సాగర్‌ల నుంచి బాపుఘాట్ వరకు 21 కిలోమీటర్లు మూసీ నదిని ఇరువైపులా సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దాలని సర్కార్‌ నిర్ణయించింది. బాపూఘాట్ వద్ద గాంధీసరోవర్ పేరుతో అతిపెద్ద గాంధీ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసి అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసింది. ఈ మేరకు మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ డీటెయిల్డ్‌ ప్రాజెక్టు రిపోర్ట్ సిద్దం చేసింది. 21 కిలోమీటర్ల పొడవున నదిని, పరివాహక ప్రాంతాలను, బాపూఘాట్ వద్ద గాంధీ సరోవర్‌ను రూ.5 వేల 812 కోట్లతో అభివృద్ధి చేయాలని సంకల్పించారు.

మొత్తం 15 వంతెలతో గాంధీ సరోవర్​ నిర్మాణం : హిమాయత్ సాగర్ నుంచి గాంధీ సరోవర్ వరకు చేపట్టే పనులను జోన్-1గా పేర్కొంటూ రూ.1,684 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేశారు. గండిపేట నుంచి గాంధీ సరోవర్ వరకు జోన్-2 గా పేర్కొంటూ రూ.1,992 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రణాళికలు రూపొందించారు. నిత్యం నదిలోకి చుక్క మురుగు నీరు కలవకుండా జపాన్ సాంకేతికతతో 4 అత్యాధునిక సీవరేజ్ ట్రీట్ మెంట్ ప్లాంట్లను నిర్మించనున్నారు. జంట జలాశయాల నుంచి గాంధీ సరోవర్ వరకు 15 వంతెలను నిర్మించనున్నారు. గాంధీసరోవర్ వరకు బోటింగ్ సదుపాయాన్ని కల్పించాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. పరివాహక ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యంతో పార్కులు, హోటళ్లు, వేడుకలు నిర్వహించుకునేలా యాంఫీ థియేటర్లను నిర్మించనున్నారు.

ఐదు దశల్లో మూసీ పునరుజ్జీవనం : మూసీకి లక్షన్నర క్యూసెక్కుల వరద వచ్చినా తట్టుకునేలా ఇరువైపులా రక్షణ గోడ పటిష్ఠంగా నిర్మిస్తారు. మూసీ పరివాహక ప్రాంతాలను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దడంతోపాటు బాపూఘాట్ వద్ద రూ.400 కోట్ల వ్యయంతో గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు చేపట్టేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. బాపూఘాట్ వద్ద 60 ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమి ఉండగా, అందులో 34 ఎకరాల పర్యాటక శాఖకు సంబంధించిన భూమిలో గాంధీ సరోవర్ ప్రాజెక్టు నిర్మించనున్నారు. 100 మీటర్ల ఎత్తు వరకు టవర్ నిర్మించి అందులో సమావేశ గదులు, కార్యాలయాలు, మ్యూజియం, గాంధీ చరిత్రపై ప్రదర్శనశాల ఏర్పాటు చేస్తారు.

ఈ టవర్‌పై 35 నుంచి 50 మీటర్ల ఎత్తున గాంధీ విగ్రహం నెలకొల్పనున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు కోసం ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరివాహక ప్రాంతాల్లో భూసేకరణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసింది. బాధిత ప్రజల అభిప్రాయాలను, అభ్యంతరాలను సేకరించిన అధికారులు ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. మూసీ పునరుజ్జీవనానికి సంబంధించి మొత్తం ఐదు దశల్లో అభివృద్ధి చేయాలని భావిస్తున్న ప్రభుత్వం, అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలకు ముందే ఫేజ్-1 వివరాలను వెల్లడించి ప్రతిపక్షాలను దీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

