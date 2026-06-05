నేడు రెండో రోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాలమూరు పర్యటన - సాయంత్రం ఉద్దండాపూర్లో ముఖ్యమంత్రి బహిరంగ సభ
పాలమూరు ప్రాజెక్టులు సందర్శించిన ముఖ్యమంత్రి - ఉన్నతస్థాయి భేటీలో పాలమూరు ప్రాజెక్టులపై సమగ్ర చర్చ - 9 నెలల్లో ఉదండాపూర్ వరకు నీళ్లివ్వాలని సీఎం ఆదేశం
Published : June 5, 2026 at 7:37 AM IST
CM Revanth Reddy Day 2 Visit to Mahabubnagar : ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. సీఎం వెంట మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి, జూపల్లి కృష్ణారావు సైతం ఉదయం 10.30 గంటలకు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలంలోని ఎల్లూరు పంప్హౌస్ చేరుకోని పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం (పీఆర్ఎల్ఐఎస్) ప్యాకేజీ-3 హెడ్ రెగ్యులేటర్, ప్యాకేజీ-2 నార్లాపూర్ రిజర్వాయర్, ప్యాకేజీ-1 డెలివరీ సిస్టర్న్, ఎంజీకేఎల్ఐఎస్ లిఫ్ట్-1 పంప్హౌస్లను పరిశీలించనున్నారు. ఉదయం 11.50 గంటలకు పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-3 కాలువ పనులు, ఏదుల రిజర్వాయర్, పంప్హౌస్ పనులను ఏరియల్ వ్యూ ద్వారా సీఎం పరిశీలించనున్నారు.
మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కుమ్మెరలో పీఆర్ఎల్ఐఎస్ ప్యాకేజీ-8 స్టేజ్-3 పంప్హౌస్, వట్టెం రిజర్వాయర్కు సంబంధించిన ప్యాకేజీ - 9, 10, 11 పనులు పరిశీలన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మహబూబ్నగర్ జిల్లా భూత్పూర్ మండలం కొత్తూర్ లోని పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన కరివేన రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీ- 14, 15 పనులను పరిశీలిస్తారు. మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు అక్కడే మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటలకు జడ్చర్ల మండలం ఉద్దండాపూర్ లో పీఆర్ఎల్ఐఎస్కు చెందిన ఉద్దండాపూర్ రిజర్వాయర్ ప్యాకేజీలు 17, 18 పనులను పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకుంటారు. సాయంత్రం 6.30 గంటలకు ఉద్దండాపూర్ లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.
జలాశయానికి కృష్ణా జలాలు చేర్చాలని ఆదేశాలు : గురువారం పర్యటనలో వచ్చే తొమ్మిది నెలల్లో పాలమూరు-రంగారెడ్డి ప్రాజెక్టు ప్రధాన పనులు పూర్తిచేసి నార్లాపూర్ జలాశయం నుంచి ఉదండాపూర్ జలాశయానికి కృష్ణా జలాలు చేర్చాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఆదేశించారు. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యమిస్తోందని పేర్కొన్నారు. నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం సోమశిలలో ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా ప్రాజెక్టులపై నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి, ఇతర జిల్లా మంత్రులతో కలిసి సీఎం సమీక్ష నిర్వహించారు.
కలెక్టర్లు వెళ్లి పరిశీలించాలని సూచన : మహబూబ్నగర్లో పెండింగ్ ప్రాజెక్టులను వేగవంతం చేయడమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా పర్యటన చేపట్టారు. ప్రాజెక్టుల పూర్తికి మొదటి ప్రాధాన్యం కింద భూసేకరణ ప్రక్రియ పెట్టుకోవాలని సోమశిలలో నిర్వహించిన ఉన్నతస్థాయి సమీక్షా సమావేశంలో అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేశారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకుని భూసేకరణ పూర్తి చేయాల్సిన బాధ్యత జిల్లా కలెక్టర్లదేనని తేల్చిచెప్పారు. కలెక్టర్లు క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి సమస్యను పరిష్కరించాలని సూచించారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రాజెక్టుల కింద చేయాల్సిన భూసేకరణకు నెలకు రూ.500 కోట్ల చొప్పున ప్రభుత్వం విడుదల చేస్తుందన్నారు. పాలమూరు-రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకంలో నార్లాపూర్ నుంచి ఉదండాపూర్ జలాశయం వరకు ఉన్న అవరోధాలేంటని సీఎం ఆరా తీశారు. ఐదు జలాశయాల్లో పావు భాగం వరకు నీటిని నింపేందుకు అవసరమైన ప్రధాన పనులు పూర్తి చేయాలని యంత్రాంగానికి నిర్దేశించారు. ఇంజినీర్లు స్పందిస్తూ ఈ ప్రాజెక్టు కింద రూ.1,400 కోట్లు బిల్లులు పెండింగ్లో ఉన్నాయని తెలపగా కిస్తీల వారీగా అన్నీ విడుదల చేస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.
రెండు నెలల్లో భూసేకరణ చేయాలని ఆదేశాలు : కరవు పీడిత ప్రాంతాలకు నీటిని అందించే నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం పనులు వేగంగా చేపట్టాలని సీఎం ఆదేశించారు. రెండు నెలల్లో భూసేకరణ చేసి వెంటనే కాలువలకు అంచనాలు సిద్ధం చేయాలన్నారు. ఆ వెంటనే టెండర్లు పిలవాలని నిర్దేశించారు. భూసేకరణలో సమస్యలను గుర్తించి త్వరగా పూర్తి చేయాలని పనుల్లో వేగం పెంచేలా చూడాలని ఆదేశించారు. కోయిల్సాగర్ ఎత్తిపోతల పథకం పనులు ఇరవై ఏళ్లయినా పూర్తికాకపోవడం ఏంటని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అవరోధాలు గుర్తించి వెంటనే పూర్తయేలా చూడాలన్నారు. జవహర్ నెట్టెంపాడు ఎత్తిపోతల పథకంపైనా సీఎం ఆరా తీశారు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకంలో సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
నాలుగు జిల్లాల పరిధిలో ముఖ్యమంత్రి ఏరియల్ వ్యూ : అంతకు ముందు పలు ప్రాజెక్టులను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించిన సీఎం ఇంజినీర్లతో ముఖాముఖి మాట్లాడి సమస్యలు తెలుసుకున్నారు. తొలిరోజు పర్యటనలో భాగంగా నారాయణపేట, గద్వాల, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాల్లో పర్యటించారు. తొలుత మక్తల్కు చేరుకొని పలు ప్రాజెక్టుల వివరాలను నీటిపారుదలశాఖ అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో కాట్రేవుపల్లి సమీపంలో కొనసాగుతున్న మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పనుల ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. ఫేజ్-1లో నిర్మిస్తున్న పంపుహౌస్ పనులు పరిశీలించారు. సమన్వయంతో పనులు వేగవంతం చేయాలని ఆదేశించారు. మంత్రులతో కలిసి నెట్టెంపాడు ఎత్తిపోతల పరిశీలనకు బయల్దేరి వెళ్తూ పలు ప్రాజెక్టులను హెలికాప్టర్ నుంచి సీఎం పరిశీలించారు. ఏరియల్ వ్యూ అనంతరం గద్వాల జిల్లా గుడ్డెందొడ్డికి చేరుకుని రిజర్వాయర్, జవహర్ నెట్టెంపాడు ఎత్తిపోతల పథకం స్టేజ్-1 పంపుహౌస్ను పరిశీలించారు. గుడ్డెందొడ్డి రిజర్వాయర్ 1.19 టీఎంసీల సామర్థ్యం ఉండగా 15 టీఎంసీలకు పెంచితే గద్వాలతోపాటు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో సాగు, తాగునీటికి వినియోగించుకోవచ్చని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు.
పాలమూరు పర్యటనలో రేవంత్ రెడ్డి - కాట్రేవుపల్లి ఎత్తిపోతల పథకం పనుల పరిశీలన