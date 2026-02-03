మున్సిపల్ ఎన్నికలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్న సీఎం - నేడు మంత్రులతో కీలక సమావేశం
ఊపందుకున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారాలు - ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రధాన పార్టీల వ్యూహాలు - నేడు మంత్రులతో కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : February 3, 2026 at 7:37 AM IST
Telangana Municipal Elections 2026 : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికలతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. 7 కార్పొరేషన్లు, 116 మున్సిపాలిటీలకు ఈ నెల 11న పోలింగ్ జరగనుండటంతో ప్రచారం ముమ్మరమైంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల తర్వాత పార్టీ గుర్తులతో జరిగే అతిపెద్ద ఎన్నికలు కావడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వీటిని ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకున్నారు. నేడు మంత్రులతో సీఎం కీలక సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
మున్సిపల్ ఎన్నికలపై పార్టీ నేతలకు పలు సూచనలు : మున్సిపల్ ఎన్నికలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్వహించిన కీలక జూమ్ సమావేశంలో స్పష్టమైన వ్యూహాలు ఖరారయ్యాయి. ఈ సమావేశంలో రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ మీనాక్షి నటరాజన్, పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్ ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కతో పాటు మంత్రులు, పార్టీ నేతలు పాల్గొన్నారు. ఛైర్మన్, మేయర్ అభ్యర్థులను ఇప్పుడే ప్రకటించవద్దని సీఎం ఆదేశించారు. ఫలితాల తర్వాత పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయం తీసుకుంటే పార్టీలో అసంతృప్తి తగ్గుతుందని తెలిపారు. టికెట్ రాని బలమైన నాయకులకు కార్పొరేషన్ పదవుల్లో అవకాశం ఇస్తామని హామీ ఇవ్వాలని సూచించారు.
ప్రతి అభ్యర్థి తన వార్డుకు అనుగుణంగా లోకల్ మేనిఫెస్టో సిద్ధం చేసుకోవాలని స్థానిక సమస్యలనే అజెండాగా తీసుకోవాలని సీఎం ఆదేశించారు. రెబల్ అభ్యర్థులు బరిలో ఉండకూడదని స్పష్టం చేస్తూ, బీఫారం రాని ఆశావహులను బుజ్జగించి పోటీ నుంచి తప్పించాలని నేతలకు సూచించారు. ఈ ఎన్నికల్లో 90 శాతం మున్సిపాలిటీలను కాంగ్రెస్ గెలవాలని సీఎం లక్ష్యం నిర్దేశించారు. సర్వే ఆధారంగా గెలుపు అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్న అభ్యర్థులకే టికెట్లు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. కుటుంబ సభ్యులు పోటీకి దూరంగా ఉండాలని, తప్పనిసరిగా పోటీ చేస్తే హైకమాండ్ అనుమతి తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.
నేడు మంత్రులతో కీలక సమావేశం : మరోవైపు ఇవాళ జూబ్లీహిల్స్లోని పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ కార్యాలయంలో మంత్రులతో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి సమావేశం కానున్నారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ ఘన విజయానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, ప్రచారసభల నిర్వహణ క్షేత్రస్థాయిలో ఎదురవుతున్న సవాళ్లను అధిగమించేందుకు అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఈ సమావేశంలో మంత్రులతో ఆయన చర్చించనున్నారు. రేపటి నుంచి ఎన్నికల బహిరంగ సభలు ప్రారంభంకానున్న నేపథ్యంలో వాటిని విజయవంతం చేయడంపైనా సమావేశంలో చర్చిస్తారని తెలుస్తోంది.
ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు ప్రధాన పార్టీల వ్యూహాలు : యాదగిరిగుట్టలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారం ఉత్సాహంగా కొనసాగుతోంది. 9వ, 10వ వార్డులలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రభుత్వ విప్ బీర్ల ఐలయ్య ప్రజలను కోరారు. గడపగడపకు ప్రచారానికి వెళ్లి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరించారు. భూపాలపల్లి మున్సిపాలిటీలోని అన్ని వార్డుల్లో వామపక్షాలు బలపరిచిన కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులకు ఓట్లేసి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణ రావు ప్రజలను కోరారు. భూపాలపల్లి మున్సిపల్ పీటంపై కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేయాలని పిలుపునిచ్చారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపిస్తే రాష్ట్రంలోనే ఆదర్శ మున్సిపాలిటీగా భూపాలపల్లిని తీర్చిదిద్దుతామని ఎమ్మెల్యే అన్నారు.
ప్రచారంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి : మేడ్చల్ జిల్లా ఎల్లంపేట్ మున్సిపాలిటీలో పరిధిలో మాజీ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వకున్నా సొంత నిధులతో మున్సిపాలిటీ అభివృద్ధి పనులు చేపడతానని మాజీ మంత్రి హామి ఇచ్చారు. మోసపూరిత హామీలతో గద్దెనెక్కిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ప్రజలే ఓట్ల రూపంలో బుద్ధి చెపుతారని భూపాలపల్లి మాజీ ఎమ్మెల్యే గండ్ర వెంకటరమణారెడ్డి అన్నారు. భూపాలపల్లిలో ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్న గండ్ర బీఆర్ఎస్ పార్టీ బలపరిచిన కౌన్సిలర్ అభ్యర్థులకు ఓట్లేసి అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని అభ్యర్థించారు.
