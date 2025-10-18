రెండేళ్లు గడుస్తున్నా అధికారుల పని తీరు మారట్లేదు : రేవంత్ రెడ్డి అధికారులపై ఆగ్రహం
కొందరు ముఖ్యకార్యదర్శులు, విభాగాధిపతుల పనితీరుపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసంతృప్తి - పథకాలు, అభివృద్ధి పనుల అమలులో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేదని స్పష్టం - సీఎస్, సీఎంవో అధికారులు ప్రతివారం నివేదికలు అందించాలని ఆదేశాలు
Published : October 18, 2025 at 5:12 PM IST
CM Revanth Serious on Officers : సీఎస్, సీఎంవో కార్యదర్శులతో సమావేశమైన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొందరు ముఖ్యకార్యదర్శులు, విభాగాధిపతుల పని తీరుపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. పథకాలు, అభివృద్ధి పనుల అమలులో నిర్లక్ష్యాన్ని సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. కొందరు అధికారుల పనితీరులో ఇంకా మార్పు రాలేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
రెండేళ్లు గడుస్తున్నా కొందరు అధికారుల పనితీరు మారట్లేదని, అధికారులు అలసత్వం వీడి పనులపై దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు. అధికారులు సొంత నిర్ణయాలతో ప్రభుత్వానికి చెడ్డపేరు తీసుకురావొద్దని హెచ్చరించారు. అన్ని విభాగాలు సమన్వయంతో పని చేస్తేనే పనులు వేగవంతమవుతాయని తెలిపారు. ప్రజలకు మేలు జరిగే నిర్ణయాలు, కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యమివ్వాలని, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు చేరవేసేలా చురుగ్గా పని చేయాలని వెల్లడించారు.
ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు తెప్పించుకొని, పనుల పురోగతిని సమీక్షించాలని, కీలక దస్త్రాలు, పనులు ఎక్కడా ఆగిపోవడానికి వీల్లేదని ఆదేశించారు. కేంద్రం నుంచి గ్రాంట్లు, నిధులు రాబట్టుకునే కార్యాచరణను వెంటనే చేపట్టాలని, ఇకపై సీఎస్, సీఎంవో అధికారులు ప్రతివారం నివేదికలు అందించాలని వివరించారు.