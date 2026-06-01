గుడిసెలు లేని ఆదిలాబాద్ జిల్లాను చూడాలనుకుంటున్నా - కాగజ్నగర్ సభలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి
ఆదిలాబాద్ జిల్లాను అభివృద్ధి చేస్తామని మాటిచ్చామన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి - తండాలు, గూడెల్లో ఉన్న ఆదివాసీలకు వంద శాతం ఇల్లు ఇవ్వాలని ఆదేశం - పార్టీలకు అతీతంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు కేటాయించాలని స్పష్టం
Published : June 1, 2026 at 8:51 PM IST
CM Revanth Sanctions Indiramma Houses : గత పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్కు అన్యాయం జరిగిందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి విమర్శించారు. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో పర్యటించిన సీఎం.. కోఠారి గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల గృహప్రవేశాల్లో పాల్గొన్నారు. అర్హులైన అందరూ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు కట్టుకోవాలని సూచించారు. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పైలాన్ను ఆవిష్కరించారు. నెలరోజుల్లో ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకొనేలా కొత్త టెక్నాలజీ తీసుకొస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి తెలిపారు. అనంతరం కాగజ్నగర్ సభకు హాజరయ్యారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాను అభివృద్ధి చేస్తామని మాట ఇచ్చామని.. అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నామని తెలిపారు.
ఆదివాసీలకు వందకు వంద శాతం ఇల్లు : ఇందిరమ్మ ఇల్లు మహిళ ఆత్మగౌరవమన్న సీఎం.. గూడెల్లో ఉన్న పేదలకు 21 వేల ఇందిరమ్మ ఇళ్లను కేటాయించామని వెల్లడించారు. ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇంకా పూర్తిస్థాయిలో రాలేదని కొందరు చెప్పారని.. తండాలు, గూడెల్లో ఉన్న ఆదివాసీలకు వందకు వంద శాతం ఇల్లు ఇవ్వాలని ఆదేశాలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. పార్టీలకు అతీతంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు కేటాయించాలని స్పష్టం చేశారు.
తల తాకట్టు పెట్టైనా నిధులు ఇస్తా : గూడెల్లో గుడిసెలు ఉండకూడదని, పక్కా ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎన్నికష్టాలున్న ఇందిరమ్మ బిల్లు గంట కూడా ఆగకుండా చూసుకుంటున్నట్లు చెప్పిన రేవంత్రెడ్డి.. తల తాకట్టు పెట్టైనా నిధులు ఇస్తానని హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో మరో రెండున్నర లక్షల ఇళ్లను నూతనంగా మంజూరు చేస్తున్నట్లు వేదికపై నుంచే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రకటన చేశారు. గూడెం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఇల్లు ఇస్తామని స్పష్టం చేశారు.
కాళేశ్వరంలో పెట్టిన రూ.లక్ష కోట్లు గోదావరిలో కలిసిపోయాయని సీఎం విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఆదిలాబాద్లోని ప్రాజెక్టులను మాత్రం పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. తుమ్మడిహట్టి నిర్మించి ఆదిలాబాద్లోని 2 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. తుమ్మడిహట్టి నిర్మాణం కోసం మహారాష్ట్ర సీఎంకు లేఖ రాసినా.. ఇప్పటి వరకు స్పందించలేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణకు సమస్య వస్తే మహారాష్ట్రకు నష్టం వస్తుందని సీఎం చెప్పారు.