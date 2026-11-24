కేటీఆర్, కిషన్ రెడ్డిల వల్లే మెట్రో విస్తరణకు బ్రేకులు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth On Railway Minister: కేంద్రమంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ వ్యాఖ్యలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పందించారు. మెట్రోరైలు రెండోదశ విస్తరణను చేపట్టి తీరుతామని స్పష్టంచేశారు. మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ పలు విషయాలు వెల్లడించారు.
Published : November 24, 2026 at 7:35 AM IST
కేటీఆర్, కిషన్ రెడ్డిల వల్లే హైదరాబాద్లో మెట్రో రైలు విస్తరణకు బ్రేకులు పడ్డాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. మెట్రో రైలు విస్తరణ ప్రక్రియ పురోగతిలోనే ఉందని, కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ దేని గురించి చెప్పారో తనకు తెలియదని మీడియాతో చిట్చాట్లో వ్యాఖ్యానించారు. మెట్రో రైలు రెండో దశ విస్తరణను తప్పకుండా చేపట్టి తీరుతామని స్పష్టం చేశారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన చేయాలని ప్రధాని మోదీ పట్టుదలతో ఉన్నారని ఇందుకోసం ఎన్సీపీ, శివసేనలను చీల్చి అనుకూలంగా మార్చుకునే పనిలో ఉన్నారని ఆరోపించారు.
మెట్రో రెండో దశ చేపట్టి తీరతాం
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని ఎంసీఆర్హెచ్ఆర్డీలోని బోధి పెవిలియన్లో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశం అనంతరం మీడియా ప్రతినిధులతో ఇష్టాగోష్టిగా మాట్లాడారు. హైదరాబాద్ మెట్రో రెండో దశకు ఆర్థికసాయం తన పరిధిలో లేదన్న కేంద్రమంత్రి అశ్వనీ వైష్ణవ్ వ్యాఖ్యలపై సీఎం స్పందించారు. మెట్రో రైలు విస్తరణ ప్రక్రియ పురోగతిలోనే ఉందని, అశ్వనీ వైష్ణవ్ దేని గురించి మాట్లాడారో తనకు తెలియదన్నారు. కేటీఆర్, కిషన్రెడ్డి వల్లనే హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు రెండో దశ విస్తరణకు బ్రేకులు పడ్డాయన్నారు.
హైదరాబాద్లో మెట్రో రైలు రెండో దశ విస్తరణ తప్పకుండా చేపట్టనున్నట్లు రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. తక్కువ వడ్డీకి రుణం తెచ్చి, ఎల్ అండ్ టీ నుంచి మెట్రోను స్వాధీనం చేసుకునే సమయంలో సమస్య వచ్చి పడిందని తెలిపారు. ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి నిధులు విడుదలై బదలాయింపు జరిగే సమయానికి కేటీఆర్, కిషన్రెడ్డి ప్రక్రియకు అడ్డుతగిలారని ఆరోపించారు. వాస్తవానికి ఎల్ అండ్ టీనే విస్తరణ పనులు చేపట్టమని ప్రభుత్వాన్ని అడిగిందన్నారు. కంపెనీ వ్యాపార ప్రతిపాదనల్లో విస్తరణ కార్యకలాపాలు లేవని పేర్కొందని సీఎం తెలిపారు.
అయితే, ఎల్ అండ్ టీ, ప్రభుత్వం కలిసి ముందుకు వెళ్దామని ప్రతిపాదించినప్పటికీ ముందుకు రాలేదన్నారు. మెట్రో రెండో దశ విస్తరణకు సంబంధించి రుణ దరఖాస్తును ప్రాసెస్ చేయాలంటే మెట్రో మొదటి దశ ప్రాజెక్టును కూడా టేక్ ఓవర్ చేయాలని రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ సూచించిందన్నారు. ఆ మేరకు రుణం పొందేందుకు ప్రతిపాదనలన్నీ సిద్ధమయ్యాయన్నారు.
రూ.22 వేల కోట్లు అంచనా
ఒక ఆర్థిక సంస్థను నియమించుకుని మెట్రో ఆస్తులను మదింపు చేయించగా రూ.22 వేల కోట్లు అంచనాలు ఇచ్చిందని వెల్లడించారు. ఎల్ అండ్ టీతో సంప్రదింపులు జరిపి రూ.15 వేల కోట్లకు ఒప్పించి చివరికి టేక్ ఓవర్ చేశామన్నారు. ఇందుకు తక్కువ వడ్డీకి రుణం ఇస్తామన్న రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ నిధుల విడుదలను ఆపిందన్నారు. తిరిగి సంప్రదింపులు చేస్తున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. రెండో దశ విస్తరణ గురించి మదింపు చేయాలని సూచిస్తే ఎస్బీఐ క్యాప్స్తో చేయిస్తున్నామని, తక్కువ వడ్డీకి రుణం ఇవ్వాలని కోరినట్లు వివరించారు.
90 సీట్లతో తిరిగి అధికారంలోకి వస్తాం
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన జరిగే అవకాశాలు లేకపోలేదని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ప్రధాని మోదీ ఈ విషయంలో పట్టుదలతో ఉన్నారని తెలిపారు. ఇందులో భాగంగానే ఎన్సీపీ, శివసేన వంటి పార్టీలను చీల్చి పరిస్థితులను అనుకూలంగా మార్చే పనుల్లో ఉన్నారని ఆరోపించారు. డీలిమిటేషన్ జరగకుండా రాష్ట్రంలో 119 సీట్లే ఉంటే, కోటి ఓట్లు వస్తే చాలు 90 సీట్లతో తిరిగి అధికారంలోకి వస్తామని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు.
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