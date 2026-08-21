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సీఎం టూర్​కు కేంద్రం నో పర్మిషన్ - రేవంత్​ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన రద్దు

సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అమెరికా పర్యటనకు కేంద్రం అనుమతి నిరాకరణ - రేవంత్‌రెడ్డి అమెరికా పర్యటనకు అనుమతి ఇవ్వని విదేశాంగ శాఖ - లండన్‌ నుంచే హైదరాబాద్‌కు తిరిగిరానున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

CM REVANTH REDDY
లండన్‌ నుంచే హైదరాబాద్‌కు తిరిగిరానున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 10:39 AM IST

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Updated : August 21, 2026 at 11:02 AM IST

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CM Revanth Reddy's US Tour Cancelled : సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అమెరికా పర్యటన రద్దైంది. ఈ పర్యటనకు విదేశాంగ శాఖ అనుమతి నిరాకరించింది. యూకే, యూఎస్‌ పర్యటనకు చాలా రోజుల క్రితమే అనుమతి కోరగా, విదేశాంగ శాఖ యూకే పర్యటనకు మాత్రమే అనుమతి ఇచ్చింది. అమెరికా పర్యటనకు కేంద్రం నుంచి క్లియరెన్స్​ లభించకపోవడంతో సీఎం తన అమెరికా పర్యటన రద్దు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం లండన్​లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి షెడ్యూల్​ ప్రకారం ఈ నెల 23న లండన్ నుంచి యూఎస్​ పర్యటనకు వెళ్లాల్సి ఉంది. అయితే పర్యటనకు కేంద్రం నో చెప్పిన నేపథ్యంలో ఆయన లండన్ నుంచే హైదరాబాద్‌కు తిరిగి రానున్నారు.

తన పర్యటన రద్దు కావడం పట్ల సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి స్పందించారు. తన పర్యటనకు రాజకీయ కోణంలో అనుమతి నిరాకరించబడిందని ఆరోపించారు. రాజకీయం కోణంలో తన పర్యటనను అడ్డుకోవటం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందన్నారు. కేంద్ర నూతన విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయటమే తమ లక్ష్యమన్న సీఎం, తెలంగాణకు అత్యుత్తమ విద్యాసంస్థలు, ప్రపంచస్థాయి సంస్థలను తీసుకురావటమే పర్యటన ఏకైక ఉద్దేశమని వివరించారు.

రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆలోచించాలని నమ్ముతా : తన విదేశీ పర్యటన వికసిత్‌ భారత్‌కు దోహదపడతుందని భావించానన్న రేవంత్​ రెడ్డి, దేశ నిర్మాణం కోసం రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆలోచించాలని నమ్ముతానన్నారు. ఇదే సమయంలో అమెరికా పర్యటన కొనసాగించాలని అధికారుల బృందాన్ని సీఎం ఆదేశించారు. అన్ని ఎంవోయూలు యథాతథంగా చేసుకోవాలని, వర్సిటీలతో భాగస్వామ్య ఒప్పందాలను ఖరారు చేసుకోవాలని అధికారులకు సూచించారు.

నా పర్యటనకు రాజకీయ కోణంలో అనుమతి నిరాకరించబడింది. నా పర్యటనను అడ్డుకోవటం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. కేంద్ర నూతన విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయటమే మా లక్ష్యం. ప్రపంచస్థాయి సంస్థలను తెలంగాణకు తీసుకురావటమే పర్యటన ఏకైక ఉద్దేశ్యం. నా విదేశీ పర్యటన వికసిత్‌ భారత్‌కు దోహదపడతుందని భావించా. దేశ నిర్మాణం కోసం రాజకీయాలకు అతీతంగా ఆలోచించాలని నమ్ముతాను - సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి ట్వీట్

Last Updated : August 21, 2026 at 11:02 AM IST

TAGGED:

CM REVANTH REDDY US TOUR CANCELLED
సీఎం అమెరికా పర్యటన రద్దు
CM REVANTH AMERICA TOUR CANCELLED
CM REVANTH REDDY US VISIT CANCELLED
CM REVANTH US VISIT CANCELLED

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