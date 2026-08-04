ఈనెల 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 10 వరకు రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనలు
ఈనెల 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 10 వరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనలు - రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లనున్న సీఎం - రాత్రి దిల్లీకి వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి
CM Revanth Reddys Foreign Tours (ETV Bharat)
Published : August 4, 2026 at 7:34 PM IST
CM Revanth Reddys Foreign Tours : ఈ నెల 17 నుంచి సెప్టెంబర్ 10 వరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటన చేయనున్నారు. యూకే, అమెరికా, జర్మనీ, చైనా వెళ్లనున్నారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లనున్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీ పర్యటన : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ రాత్రి దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. రేపు కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణశాఖ మంత్రి భూపేందర్ యాదవ్తో సీఎం భేటీ కానున్నారు. దీంతోపాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది.