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ఈనెల 17 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 10 వరకు రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనలు

ఈనెల 17 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 10 వరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనలు - రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లనున్న సీఎం - రాత్రి దిల్లీకి వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి

CM Revanth Reddys Foreign Tours
CM Revanth Reddys Foreign Tours (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 4, 2026 at 7:34 PM IST

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CM Revanth Reddys Foreign Tours : ఈ నెల 17 నుంచి సెప్టెంబర్‌ 10 వరకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటన చేయనున్నారు. యూకే, అమెరికా, జర్మనీ, చైనా వెళ్లనున్నారు. రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లనున్నారు.

రేవంత్‌ రెడ్డి దిల్లీ పర్యటన : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ రాత్రి దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. రేపు కేంద్ర అటవీ, పర్యావరణశాఖ మంత్రి భూపేందర్‌ యాదవ్‌తో సీఎం భేటీ కానున్నారు. దీంతోపాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులను కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది.

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CM FOREIGN TOUR
REVANTH REDDYS DELHI VISIT
రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనలు
CM REVANTH REDDYS FOREIGN TOURS

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