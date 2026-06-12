హైదరాబాద్లో భారీ వర్షంల - సీఎం ఫ్లైట్ దారి మళ్లింపు
హైదరాబాద్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - ప్రతి కూల వాతవరణం కారణంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న విమానం బెంగళూరుకు డైవర్ట్
Published : June 12, 2026 at 10:24 PM IST
CM Revanth Reddys Flight Diverted : హైదరాబాద్లోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ కారణంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రయాణిస్తున్న విమానం దారి మళ్లించాల్సి వచ్చింది. దిల్లీ నుంచి శంషాబాద్ వస్తున్న విమానాన్ని హైదరాబాద్లో ప్రతికూల వాతావరణం కారణంగా బెంగళూరుకు డైవర్ట్ చేశారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డి సాయంత్రం 6.30 గంటలకు దిల్లీ నుంచి ఇండిగో విమానంలో బయలుదేరారు. హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రతికూల పరిస్థితులు ఏర్పడింది. దీంతో విమానాన్ని బెంగళూరుకు మళ్లించారు.
రహదారిపైకి భారీగా వరదనీరు : నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. చందానగర్, జేఎన్టీయూ, జీడిమెట్ల, అమీర్పేట, జూబ్లీహిల్స్, నాంపల్లి, అబిడ్స్, బషీర్బాగ్, మియాపూర్, కేపీహెచ్బీ, సనత్నగర్, బోరబండ, పంజాగుట్ట, కోఠి, నారాయణగూడ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులు వీస్తున్నాయి. వర్షం కారణంగా అనేక చోట్ల ప్రధాన రహదారిపైకి భారీగా వరదనీరు చేరుతోంది. దీంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలుగుతోంది.