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'తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలాంటి దానం అడగడం లేదు' - కిషన్​రెడ్డికి సీఎం బహిరంగ లేఖ

కిషన్​రెడ్డికి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి బహిరంగ లేఖ - హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2 విస్తరణపై చొరవ తీసుకోవాలని వినతి - చర్చించేందుకు రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌తో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి

సీఎం కిషన్​రెడ్డికి బహిరంగ లేఖ
CM OPEN LETTER TO KISHAN REDDY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 8:40 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 8:49 AM IST

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CM Revanth Reddy Wrote Letter To Kishan Reddy About Metro : హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2 విస్తరణ, ఐఆర్‌ఎఫ్‌సి రుణ నిధుల కోసం కేంద్రం తక్షణమే విడుదల చేసేందుకు చొరవ తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిని కోరారు. ఈ విషయంపై చర్చించేందుకు రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌తో సమావేశం ఏర్పాటుచేయాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి మంగళవారం కిషన్ రెడ్డికి బహిరంగ లేఖ రాశారు. హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-1 మూడు కారిడార్లలోని 69 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణికులకు అద్భుతమైన సేవలను అందిస్తోంది. పెరిగిన జనాభా, పట్టణ విస్తరణకు అనుగుణంగా మెట్రో నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫేజ్-2 ప్రతిపాదనలను కేంద్రానికి సమర్పించింది. ఈ ప్రతిపాదనలలో మొత్తం 7 కారిడార్లతో 122.9 కిలోమీటర్ల మార్గం ఉంది. దీని అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.38,595 కోట్లు. ఫేజ్-1 ను ప్రైవేటుగా నిర్వహించడం, ఫేజ్-2ను వేరొక సంస్థాగత యంత్రాంగం కింద అమలు చేయడంపై కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ పలు అభ్యంతరాలను లేవనెత్తింది. వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మాణాత్మకంగా అంగీకరించింది.

మొత్తం రూ.15,000 కోట్ల లావాదేవీలు : మొత్తం మెట్రో వ్యవస్థ ఒకే నెట్‌వర్క్‌పై నడిచేలా చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫేజ్​-1ను తన అధీనంలోకి తీసుకుంది. దీంట్లో భాగంగా ఈక్విటీ కొనుగోలుకు రూ. 1,461.47 కోట్లు, ప్రాజెక్ట్​ అప్పుల రీఫైనాన్సింగ్​కు రూ.13,538.53 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.15,000 కోట్ల లావాదేవీలున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అధికారుల కమిటీ ఈ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించింది. ఈ కమిటీకి కేెంద్ర ప్రభుత్వం తరపున ఉత్తర ప్రదేశ్ మెట్రో ఎండీ సుశీల్ కుమార్‌ను నామినేట్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను ఐఆర్​ఎఫ్​సీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి రుణ మంజూరు కోసం సంతకాలు చేసింది. దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇచ్చింది. ఆర్‌బీఐ ద్వారా డైరెక్ట్‌ డెబిట్‌కు అంగీకరించింది. ఐఆర్‌ఎఫ్‌సి షరతుల ప్రకారం, మొదటి విడత నిధుల విడుదల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 84.32 కోట్ల ముందస్తు ఫీజును చెల్లించింది.

విడుదలవ్వని మొదటి విడత నిధులు : ఈక్విటీ ఇప్పటికే ఎస్క్రో ఖాతాలో రూ. 1,461.47 కోట్లు జమ చేసింది. ఈ ఒప్పందాలన్నీ పూర్తి చేసి అన్ని షరతులను నెరవేర్చిన తర్వాత కూడా జూన్ 15, 2026 న రావలసిన రుణంలోని మొదటి విడతను విడుదల చేయలేదు. "తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలాంటి విరాళం కోరడం లేదు. ఒప్పందం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ అయిన ఐఆర్‌ఎఫ్‌సి నుంచి రుణాన్ని విడుదల చేయాలని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాం. తెలంగాణ నుంచి కేంద్రంలో సీనియర్ మంత్రిగా ఉన్న మీరు దానికి బాధ్యత వహించాలి. మెట్రో ఫేజ్-2ను కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రాజెక్టుగా చేపట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆమోదం కోరుతోంది. 50:50 కేంద్రం-రాష్ట్రానికి ఉమ్మడి భాగస్వామ్యం. అనుమతులు ఆలస్యమైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తన సొంత వనరులు, సంస్థాగత రుణాల ద్వారా రెండో దశను ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు సిద్ధంగా ఉంది" అని కేంద్ర మంత్రి కిషన్​రెడ్డికి రాసిన లేఖలో సీఎం రేవంత్​రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో సమావేశం : కేంద్రం నుంచి అవసరమైన ముందస్తు అనుమతులు ఆలస్యం లేకుండా ఇవ్వాలని, ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు కిషన్​రెడ్డి చొరవ తీసుకోవాలని సీఎం కోరారు. వీలైనంత త్వరగా రైల్వే మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అధికారులతో పాటు సమావేశానికి హాజరై, సంబంధిత ఒప్పందాలు, సహాయక పత్రాలతో పాటు అన్ని వివరణలు అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని లేఖలో పేర్కొన్నారు.

కిషన్‌రెడ్డి వల్లే మెట్రో సెకండ్ ఫేజ్‌కు నిధుల విషయంలో ఇబ్బందులు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Last Updated : June 17, 2026 at 8:49 AM IST

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సీఎం కిషన్​రెడ్డికి బహిరంగ లేఖ
CM OPEN LETTER TO KISHAN REDDY

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