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కేంద్రమంత్రి కిషన్​ రెడ్డికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరో లేఖ - పెండింగ్ అంశాల పరిష్కారానికి జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి

కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డికి లేఖ రాసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - మెట్రో రైలు పెండింగ్ అంశాల పరిష్కారానికి జోక్యం చేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి - ముఖ్యంగా ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ ఫైనాన్సింగ్, మెట్రో ఫేజ్-2 అంశాలపై చర్చించాలని వినతి

CM WROTE LETTER TO KISAN REDDY
CM WROTE LETTER TO KISAN REDDY (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : June 20, 2026 at 8:21 PM IST

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CM Revanth Reddy writes a letter to Union Minister Kishan Reddy : కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మరోసారి లేఖ రాశారు. ఈమేరకు మెట్రో రైలు పెండింగ్ అంశాల పరిష్కారానికి జోక్యం చేసుకోవాలని లేఖలో విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యంగా ఐఆర్​ఎఫ్​సీ ఫైనాన్సింగ్, మెట్రో ఫేజ్​-2 అంశాలపై చర్చించాలని అందులో కోరారు. ఈనెల 16న ఇదే విషయమై కిషన్​ రెడ్డికి లేఖ రాసినట్లు గుర్తు చేసిన రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్రమంత్రి సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని మరోసారి విజ్ఞప్తి చేశారు.

మెట్రో రైలు రాష్ట్రానికి అత్యంత కీలకం : జూన్​ 22,23 తేదీల్లో తాను దిల్లీలో ఉంటానని కిషన్​ రెడ్డికి రాసిన లేఖలో రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తామిద్దరం కలిసి అశ్వినీ వైష్ణవ్​ను కలిసేలా సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. మెట్రో రైలు రాష్ట్రానికి, హైదరాబాద్​కు అత్యంత కీలకమైన మౌలిక వసతుల ప్రాజెక్టు అని, పెండింగ్ అంశాలపై త్వరితగతిన నిర్ణయం తీసుకోవడం అవసరమని లేఖలో పేర్కొన్నారు. రైల్వే మంత్రితో భేటీ సమయంలో చర్చకు అవసరమైన వివరాలు తీసుకొస్తానని తెలిపారు. ఒప్పందాలు, సంబంధిత పత్రాల కాపీలను తీసుకొస్తానన్నారు. సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వివరాలు తెలపాలని కిషన్​ రెడ్డిని రేవంత్ రెడ్డి కోరారు.

కేంద్రం నిధులు విడుదల చేసేలా చొరవ చూపాలి : హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2 విస్తరణ, ఐఆర్‌ఎఫ్‌సి రుణ నిధుల కోసం కేంద్రం తక్షణమే విడుదల చేసేందుకు చొరవ తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి ఇటీవల రాసిన బహిరంగ లేఖలో కోరారు. ఈ విషయంపై చర్చించేందుకు రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్‌తో చర్చించేందుకు సమావేశం ఏర్పాటు చేయాలని ఆ లేఖలో కోరారు.

హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-1 మూడు కారిడార్లలోని 69 కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణికులకు సేవలను అందిస్తోంది. పెరిగిన జనాభా, పట్టణ విస్తరణకు అనుగుణంగా మెట్రో నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫేజ్-2 ప్రతిపాదనలను కేంద్రప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. ఈ ప్రతిపాదనలలో మొత్తం 7 కారిడార్లతో 122.9 కిలోమీటర్ల రూట్​ ఉంది. దీని అంచనా వ్యయం సుమారు రూ.38,595 కోట్లుగా ఉంది. ఫేజ్-1 ను ప్రైవేటుగా నిర్వహించడం, ఫేజ్-2ను వేరొక సంస్థాగత యంత్రాంగం కింద అమలు చేయడంపై కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ పలు అభ్యంతరాలను లేవనెత్తిన విషయం తెలిసిందే. వాటిని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్మాణాత్మకంగా అంగీకరించింది.

మొత్తం రూ.15,000 కోట్ల లావాదేవీలు : మొత్తం మెట్రో వ్యవస్థ ఒకే నెట్‌వర్క్‌పై నడిచేవిధంగా చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫేజ్​-1ను తన అధీనంలోకి తీసుకుంది. దీనిలో భాగంగా ఈక్విటీ కొనుగోలు కోసం రూ. 1,461.47 కోట్లు, ప్రాజెక్ట్​ అప్పుల రీఫైనాన్సింగ్​కు రూ.13,538.53 కోట్లు కలిపి మొత్తం రూ.15 వేలకోట్ల లావాదేవీలున్నాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన అధికారుల కమిటీ ఈ ప్రక్రియను పారదర్శకంగా నిర్వహించింది. ఈ కమిటీకి కేెంద్రం తరపున ఉత్తర ప్రదేశ్ మెట్రో ఎండీ సుశీల్ కుమార్‌ను నామినేట్ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్​ను ఐఆర్​ఎఫ్​సీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి రుణ మంజూరు కోసం సంతకాలు చేసింది. దీనికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గ్యారంటీ ఇచ్చింది. ఆర్‌బీఐ ద్వారా డైరెక్ట్‌ డెబిట్‌కు అంగీకరించింది. ఐఆర్‌ఎఫ్‌సీ రూల్స్​ ప్రకారం, మొదటి విడత నిధుల విడుదల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 84.32 కోట్ల ముందస్తు ఫీజును చెల్లించింది.

'తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలాంటి దానం అడగడం లేదు' - కిషన్​రెడ్డికి సీఎం బహిరంగ లేఖ

Last Updated : June 20, 2026 at 8:21 PM IST

TAGGED:

CM WROTE LETTER TO KISAN REDDY
CM REVANTH ON METRO RAIL ISSUES
CM REVANTH WRITES LETTER ON METRO
కిషన్​ రెడ్డికి సీఎం రేవంత్ లేఖ
CM WROTE LETTER TO KISAN REDDY

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