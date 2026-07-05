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గత సమావేశాల్లోని నిర్ణయాలు అమలు కావడం : కేంద్రమంత్రులకు రేవంత్​ మరోసారి లేఖలు

హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టుపై కేంద్రమంత్రులకు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి లేఖలు - గత నెలలో జరిగిన సమావేశాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అమలు కావడం లేదన్న సీఎం - వ్యక్తిగతంగా చొరవ తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి

CM LETTER TO UNION MINISTERS
CM LETTER TO UNION MINISTERS (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 5, 2026 at 3:09 PM IST

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CM Revanth Reddy Writes Letters To Union Ministers : హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టుపై కేంద్ర మంత్రులు కిషన్‌ రెడ్డి, మనోహర్​లాల్ ఖట్టర్‌కు సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి లేఖలు రాశారు. గత నెలలో జరిగిన సమావేశాల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అమలు కావడం లేదన్నారు. మెట్రో రైలుపై అధ్యయన బాధ్యతలు ఎస్‌బీఐ క్యాప్స్‌కు అప్పగించాలని సీఎం కోరారు. షరతులు, విధివిధానాలు వెంటనే ఖరారు చేయాలన్నారు. మెట్రో మొదటి దశ టేకోవర్, రెండో దశ అనుమతులు జాప్యం అవుతున్నాయని, వ్యక్తిగతంగా చొరవ తీసుకోవాలని కేంద్ర మంత్రులను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి లేఖల్లో కోరారు.

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CM WROTE LETTER TO KISAN REDDY
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కేంద్రమంత్రులకు సీఎం రేవంత్ లేఖ
CM REVANTH LETTER TO KHATTER
CM LETTER TO UNION MINISTERS

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