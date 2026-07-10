నేడు ఖమ్మం వేదికగా రైతు ఆశీర్వాద సభ - చివరి విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం
చింతకాని మండలం జగన్నాథపురంలో రైతు ఆశీర్వాద సభ - రైతుఆశీర్వాద సభకు హాజరుకానున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి - 9 రోజుల్లో రూ.9 వేల కోట్లు విడుదల రైతు భరోసా నిధులు రైతుల ఖాతాల్లో జమ
Published : July 10, 2026 at 7:25 AM IST
CM Rythu Ashirvada Sabha in Khammam : రాష్ట్రంలో వానాకాలం పంటల పెట్టుబడి కోసం ప్రభుత్వం అందిస్తున్న రైతు భరోసా సాయం తుది విడత నేడు ఖాతాల్లో జమ కానుంది. ఖమ్మం వేదికగా జరిగే రైతు ఆశీర్వాద సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిధులను విడుదల చేయనున్నారు. ఈ బహిరంగ సభ కోసం భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు. దాదాపు మూడు లక్షల మంది రైతులు, మహిళలతో అట్టహాసంగా నిర్వహించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.
ఖరీఫ్ సీజన్ పంట పెట్టుబడి సాయం కోసం రైతు భరోసా నిధుల పంపిణీ ఇవాళ్టితో సంపూర్ణం కానుంది. గత నెల 30న హైదరాబాద్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా రైతు భరోసా నిధుల విడుదల కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు. 9 రోజుల్లో రూ.9 వేల కోట్లు రైతు భరోసా కింద వారి ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే 8 ఎకరాల వరకు పెట్టుబడి సాయం అందించారు. ఇవాళ ఖమ్మం జిల్లాలో రైతు ఆశీర్వాద సభలో ముఖ్యమంత్రి చివరి విడతగా రూ.1,009 కోట్ల రైతు భరోసా నిధులను ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. దీంతో కలిపి రూ.8,759 కోట్ల జమ పూర్తి కానుంది. ఇవి కాక కొత్తగా నమోదయ్యే వారికి, సాంకేతిక కారణాలతో నిలిచిన వారికి సైతం నిధులను జమ చేయనున్నారు. మొత్తంగా రూ.9 వేల కోట్లు రైతు భరోసా కింద చేరుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
11 వేలకు పైగా రైతు మేళాలు : రైతు ఆశీర్వాద సభ కోసం ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం జగన్నాథపురం మత్కేపల్లి క్రాస్ రోడ్ వద్ద అట్టహాసంగా ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన రైతు మేళాను మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుతో కలిసి ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించారు. 11 వేలకు పైగా రైతులు ఈ మేళాలో పాల్గొన్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో వస్తున్న మార్పులు తెలియచేస్తూ 150 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఆధునిక సాగు పద్ధతులు, ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై దృష్టి సారించడం, ఎరువుల వినియోగం తగ్గించడం, మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న పంటల సాగు చేపట్టడం, ఆదర్శ రైతులు అనుసరిస్తున్న వ్యవసాయ విధానాలను రైతులకు పరిచయం చేయడమే లక్ష్యంగా రైతు మేళా ఏర్పాటు చేశారు.
35 ఎకరాల్లో విశాలమైన సభ ఏర్పాటు : రైతు ఆశీర్వాద సభను అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న జిల్లాకు చెందిన మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కడా ఎలాంటి లోటు పాట్లు లేకుండా చర్యలు చేపట్టారు. 35 ఎకరాల్లో విశాలమైన సభా ప్రాంగణం, మరో వంద ఎకరాల్లో పార్కింగ్ సౌకర్యం కల్పించారు. వర్షం వచ్చినా ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని జాగ్రత్తలూ తీసుకున్నారు. మొత్తం కేబినెట్ మంత్రులంతా ఈ సభకు హాజరవుతున్నారు. మూడు లక్షలకు పైగా రైతులతో, మహిళలతో నిర్వహించే ఈ సభ చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా ఏర్పాట్లు చేశామని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. పదేళ్లూ రైతు సంక్షేమాన్ని గత పాలకులు పట్టించుకోలేదని, కానీ తాము రెండున్నరేళ్లలోనే రూ.లక్ష 67 వేల కోట్లు రైతు సంక్షేమం కోసం ఖర్చు చేశామని చెప్పారు. వ్యవసాయం, దాని అనుబంధ రంగాలకు కాంగ్రెస్ సర్కార్ అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్న ఉప ముఖ్యమంత్రి, రైతు ఆశీర్వాద సభ రైతులకు పండుగ తెస్తుందని చెప్పారు.
''వ్యవసాయం, వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించి పెద్ద పీఠ వేస్తూ, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రధానమైన వ్యవసాయానికి వెన్నెముకగా ఉండాలని, రైతులకు కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు అందించాలనేదే మా లక్ష్యం'' - భట్టి విక్రమార్క, ఉప ముఖ్యమంత్రి
1500 మంది పోలీసులతో భద్రత : జిల్లా నలుమూలల నుంచి రైతులు సభకు తరలివచ్చేలా రవాణా సౌకర్యం కల్పించారు. వాహనాల్లో సభకు తరలివచ్చే వారితో రద్దీ సమస్య ఏర్పడకుండా మండలాల వారీగా పార్కింగ్ సౌకర్యం ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి రాకను పురస్కరించుకుని పోలీసులు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. అడిషనల్ డీసీపీలు 4, ఏసీపీలు 12 మంది సహా 1500 మంది పోలీసులను భద్రతకు కేటాయించారు. ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా ఖమ్మం బోనకల్ మార్గంలో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు.
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