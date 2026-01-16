ETV Bharat / state

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో నేడు సీఎం పర్యటన - నిర్మల్‌ వేదికగా మున్సిపల్‌ ఎన్నికల శంఖారావం

చనాకా-కోర్ట బ్యారేజీ, సదర్మాట్‌ బ్యారేజీకి నీటిని విడుదల చేయనున్న సీఎం రేవంత్​ - నిర్మల్‌ బహిరంగ సభ కోసం భారీ జన సమీకరణలో పార్టీ శ్రేణులు -సాగునీటి రాకపై స్థానిక రైతుల్లో చిగురిస్తున్న ఆశలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 16, 2026 at 7:37 AM IST

CM Begins Municipal Election Campaign at Nirmal : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి ఇవాళ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల శంఖారావం పూరించనున్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ఇంకా వెలువడనందున ఓ పక్క ప్రభుత్వ పథకాల అమలును వేగవంతం చేస్తూ, మరోపక్క కాంగ్రెస్‌ శ్రేణులను సమాయత్తం చేయనున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో పర్యటించనున్న రేవంత్‌ రెడ్డి చనాకా-కోర్ట బ్యారేజీ, సదర్మాట్‌ బ్యారేజీల నుంచి నీటిని విడుదల చేస్తారు. నిర్మల్‌లో బహిరంగ సభలో పాల్గొని పార్టీ శ్రేణులకు దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.

అన్ని కార్యక్రమాలు ఆదిలాబాద్‌ నుంచే : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం కొలువుదీరాక సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి అన్ని కార్యక్రమాలను ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా నుంచి ప్రారంభించటం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. శాసనసభ ఎన్నికల తర్వాత ఇంద్రవెల్లి అమరవీరుల సంస్మరణ స్థూపాన్ని సందర్శించిన ఆయన, ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాను దత్తత తీసుకున్నట్లు ప్రకటించడం ఆశలను చిగురింపజేసింది. తాజాగా మున్సిపల్‌ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్నందున ఇవాళ సీఎం ఆదిలాబాద్‌, నిర్మల్‌ జిల్లాల్లో పర్యటించనున్నారు.

నిర్మల్‌ వేదికగా మున్సిపల్‌ ఎన్నికల శంఖారావం - సీఎం రాకపై ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ వాసుల ఆశలు

ఇప్పటికీ పూర్తికాని నిర్మాణం : హైదరాబాద్‌ నుంచి హెలికాప్టర్‌లో బయలుదేరాతారు. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా జైనథ్‌ మండలంలోని చనాకా-కోర్ట బ్యారేజీని సందర్శిస్తారు. బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వం 2015లో రూ.368 కోట్లతో మొదలుపెట్టిన చనాకా-కోర్ట బ్యారేజీ అంచనా వ్యయం రూ.770 కోట్లకు చేరింది. ఇప్పటికీ పిల్ల కాలువల నిర్మాణం పూర్తికాక ప్రారంభానికి నోచుకోలేదు. తాజాగా సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అక్కడ పంపుహౌస్‌ను ప్రారంభించి ప్రధాన కాలువలకు నీటిని విడుదల చేస్తారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి నిర్మల్‌ జిల్లా మామడ మండలం పొన్కల్‌ దగ్గర గత ప్రభుత్వం చేపట్టిన సదర్మాట్‌ బ్యారేజీని సందర్శిస్తారు.

వాస్తవంగా 2016లో నిర్మల్‌ జిల్లాకు 13,120 ఎకరాలు, జగిత్యాల జిల్లాకు 4,896 ఎకరాలకు నీరందించాలని చేపట్టిన పనులు ఇంకా పూర్తి కాలేదు. కొత్తగా నిర్మించిన బ్యారేజీ నుంచి పాత సదర్మాట్‌ కాలువ వరకు నీరందించాలనే డిమాండ్‌ ఉంది. తాజాగా బ్యారేజీ పనులు ప్రారంభించటానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి రానుండటం స్థానిక రైతుల్లో ఆశలను చిగురింపచేస్తోంది.

మున్సిపల్‌ ఎన్నికల శంఖారావం : సదర్మాట్‌ బ్యారేజీ నీటిని విడుదల చేసిన తర్వాత సీఎం నిర్మల్‌ బహిరంగ సభ నుంచే మున్సిపల్‌ ఎన్నికల శంఖారావం పూరించనున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నాలుగు ఎమ్మెల్యే స్థానాలు కైవసం చేసుకున్న కాంగ్రెస్‌, ఇటీవలి పంచాయతీ పోరులోనూ సత్తాచాటింది. నిర్మల్‌ జిల్లాలో మాత్రం బీజేపీ కంటే వెనకపడింది. చనాకా-కోర్ట, సదర్మాట్‌ బ్యారేజీ పనులు ప్రభుత్వ పథకాల్లో భాగమైనప్పటికీ బహిరంగ సభ మాత్రం రాజకీయ సభగానే కొనసాగనుండటం ప్రాధాన్యతాంశంగా మారుతోంది.

పెద్ద సంఖ్యలో జనం హాజరయ్యేలా : నిర్మల్‌లో సీఎం పాల్గొనే బహిరంగ సభను విజయవంతం చేయాలని నిర్మల్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే వెడ్మ బొజ్జు పటేల్ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలకు దిశానిర్దేశం చేశారు. జన సమీకరణ విషయంలో సమన్వయంతో పని చేయాలని శ్రేణులను కోరారు. నిర్మల్, ఖానాపూర్, భైంసా నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో జనం సభకు హాజరయ్యేలా చూడాలని వెడ్మబొజ్జ సూచించారు.

"ప్రభుత్వం పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. దీనిని మనమంతా అదృష్టంగా భావించాలి. గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ఇక్కడి నుంచే ప్రారంభించారు. అదే విధంగా మున్సిపల్ ఎన్నికలను మన వద్ద నుంచే ప్రారంభిస్తున్నారు. మన ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలంటే మన అభ్యర్థులు ఎన్నికల్లో గెలవాలి, ఛైర్మన్​లు కావాలి. ఏ రిజర్వేషన్​ ఏర్పాటైనా మన అభ్యర్థి మాత్రమే ఉంటాడు అనే రీతితో పని చేయాలి." - వెడ్మ బొజ్జు పటేల్, నిర్మల్ డీసీసీ అధ్యక్షుడు

భద్రతాపరంగా ఏర్పాట్లు : ముఖ్యమంత్రి పర్యటన కోసం అధికారులు భద్రతాపరంగా అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. నిర్మల్‌ బహిరంగసభ మినహా చనాకా-కోర్ట, సదర్మాట్‌ బ్యారేజీ ప్రారంభోత్సవాలకు మీడియాను అనుమతించడం లేదు.

