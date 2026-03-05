ETV Bharat / state

మరో రెండు ప్రసిద్ధ చెరువులకు 'హైడ్రా' పునరుజ్జీవం - ఈ నెల 6న సీఎం చేతుల మీదుగా జాతికి అంకితం

నగరంలో ప్రారంభానికి సిద్ధమైన మరో రెండు చెరువులు - ఈ నెల 6న సీఎం చేతుల మీదుగా చారిత్రక బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువు ప్రారంభం - త్వరలో రోజుల్లో కూక‌ట్‌ప‌ల్లి న‌ల్ల‌చెరువు

HISTORICAL BUM RUKN UD DOWLA LAKE
HISTORICAL BUM RUKN UD DOWLA LAKE (ETV Bharat)
Published : March 5, 2026 at 10:23 PM IST

Updated : March 5, 2026 at 11:08 PM IST

Historical Bum Rukn ud Dowla Lake Restored By Hydraa : హైదరాబాద్ మహానగరంలో భూకబ్జాదారుల ఆటకట్టిస్తూ నీటి వనరులను పునరుద్దరిస్తోన్న హైడ్రా మరో రెండు చెరువులను సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దింది. పాతబస్తీలోని చారిత్రక బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువుతోపాటు కూకట్​పల్లిలోని నల్లచెరువును ప్రారంభానికి సిద్ధం చేసింది. ఈ నెల 6న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా బుమ్​రుక్​ ఉద్ దౌలా చెరువును ప్రారంభించనున్నట్లు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తెలిపారు. అనంతరం రెండు మూడు రోజుల్లో కూకట్ పల్లి నల్లచెరువును కూడా ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని వెల్లడించారు. మొదటి విడతలో 6 చెరువులను రక్షించిన హైడ్రా గతేడాది సెప్టెంబర్ 28న అంబర్​పేటలోని బతుకమ్మకుంటకు జీవం పోసింది. ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహం, స్థానికుల నుంచి వస్తున్న సహకారంతో అక్రమార్కుల చెరలో చిక్కి శల్యమవుతోన్న మరో 14 చెరువులను రెండో విడతలో పునరుద్దరించేందుకు హైడ్రా కసరత్తు చేస్తోంది.

అక్రమార్కుల చెర నుంచి విడిపించి : కాంక్రీట్ జంగిల్​గా మారుతోన్న రాష్ట్ర రాజధానిలో అక్రమార్కుల చెర నుంచి ప్రభుత్వ స్థలాలు, పార్కులు, నీటి వనరులను రక్షించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ఏర్పాటు చేసిన హైడ్రా తన మార్క్ చాటుకుంటోంది. భూకజ్జాదారుల ఆగడాలకు బుల్డోజర్లతో సమాధానమిస్తూ కోట్లాది రూపాయల విలువైన ప్రభుత్వ స్థలాలను రక్షిస్తూ నగరవాసులతో శభాష్ అనిపించుకుంటోంది. ఈ క్రమంలోనే గతేడాది సెప్టెంబర్​లో అంబర్​పేటలోని బతుకమ్మకుంటకు జీవం పోసి నీటివనరుల ఉనికిని చాటిచెప్పిన హైడ్రా అదే తరహాలో మాదాపూర్​లోని తమ్మిడికుంట, గుట్టలబేగంపేటలోని సున్నంచెరువు, కూకట్ పల్లిలోని నల్లచెరువు, ఉప్పల్​లోని నల్లచెరువులను తీర్చిదిద్దింది. సుమారు రూ.150 నుంచి 200 కోట్ల రూపాయలతో పునర్జీవం కల్పిస్తోన్న ఈ చెరువుల్లో పాతబస్తికి మణిహారంగా నిలిచే చారిత్రక బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువును అక్రమార్కుల చెర నుంచి విడిపించి ప్రాణం పోసింది. పూర్తిగా ఆనవాళ్లు కోల్పోయిన ఆ చెరువును తవ్వితీసి చారిత్రక వైభవాన్ని చాటింది.

బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువు చారిత్రక నేపథ్యం : హైదరాబాద్ 3వ నిజాం సికిందర్ ఝా కాలంలో ప్రధాన మంత్రిగా పనిచేసిన నవాబ్ రుఖ్ నుద్దౌలా ఈ సరస్సును అభివృద్ధి చేసినట్లుగా చారిత్రక ఆధారాలున్నాయి. అప్పట్లోనే ఈ చెరువు 104.88 ఎకరాల విస్తరించి ఉండేది. మీరాలం చెరువునకు ఎగువన ఉండే ఈ చెరువుకు అనేక ప్రాంతాల నుంచి వరద చేరేది. ఎత్తైన కట్ట, దాని కింద నీటి కుంటలు ఉండేవి. అందులో నిజాం పాలకులు వన మూలికలను వేసేవారని, వాటితో సరస్సులోని నీరు మరింత పరిశుభ్రంగా మారేందని చరిత్రకారుల పరిశోధనలో తేలింది. అలాగే ఈ చెరువు నీటిని పరీక్షించేందుకు ప్రత్యేకంగా ఓ అధికారిని నియమించారని, ఆయన అనుమతితో ట్యాంకుల్లో నీటిని నింపి నిజాం కుటుంబ సభ్యుల నివాసం ఉండే చౌమహల్లా ప్యాలెస్ కు తీసుకెళ్లే వారని చెబుతుంటారు. అలాంటి చారిత్రక నేపథ్యమున్న బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువు కాలక్రమేనా 80 శాతం ఆక్రమణలతో కుంచించుకుపోయింది. ఈ క్రమంలో స్థానిక ఫిర్యాదుతో రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ 2024 అక్టోబర్ లో చెరువును సందర్శించి ఆక్రమణల తొలగింపునకు ఆదేశించారు.

బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువు ఉనికిని కాపాడి : కాల‌గ‌ర్భంలో క‌లిసిపోయింద‌నుకున్న బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువు ఉనికిని కాపాడి ఏడాదిలోనే ఔరా అనేలా హైడ్రా అభివృద్ధి చేసింది. ఈ చెరువును మార్చి 6న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. చెరువు పరిధిలో అనధికారికంగా నిర్మించిన బహుళ అంతస్తులతోపాటు 45 ఆక్రమణలను తొలగించి 12 ఎకరాల చెరువు భూమిని రక్షించి అభివృద్ధి పనులు మొదలుపెట్టారు. 10.20 కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో హైడ్రా ఈ చెరువును అభివృద్ధి చేసింది. అభివృద్ధి పనులకు ముందు 4.5 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న బమ్ రుఖ్ నుద్దౌలా చెరువు ఆక్రమణల తొలగింపుతో 18.23 ఎకరాల విస్తరించింది.

నేష‌న‌ల్ పోలీస్ అకాడ‌మీకి చేరువ‌లో అభివృద్ధి చేసిన బుమ్ రుక్ ఉద్-దౌలా చెరువు విహార కేంద్రంగా ఉండేలా రూపురేఖలు మార్చారు. ఔష‌ధ గుణాలున్న వృక్ష జాతులతో పాటు పలు రకాల మొక్క‌ల‌ను నాటారు. చెరువునకు మూడు వైపులా ప్ర‌వేశ మార్గాల‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. పటిష్టమైన వాకింగ్ ట్రాక్, కట్టపై జిమ్, చిన్నారులు ఆడుకునేలా ప్లే ఏరియాలు, వృద్ధులు సేదతీరేలా నలువైపులా నిర్మాణాలు చేపట్టారు. రెండేళ్ల కిందట ఆనవాళ్లే కోల్పోయిన ఈ చెరువును హైడ్రా అభివృద్ధి చేసిన తీరు పట్ల స్థానికులు ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

త్వరలో నల్లచెరువునూ ప్రారంభించనున్న సీఎం : హైడ్రా మొదటి విడతలో అభివృద్ధి చేసిన మరో చెరువు కూకట్ పల్లిలోని నల్లచెరువు. వచ్చే వారంలో ఈ చెరువును కూడా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నట్లు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ తెలిపారు. కూకట్ పల్లి నల్లచెరువు 29.58 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉండేది. కబ్జాదారుల కన్ను ఈ చెరువుపై పడటంతో క్రమంగా ఎఫ్ టీఎల్, బఫర్ జోన్ లోని 15 ఎకరాలు అన్యక్రాంతమైనట్లు హైడ్రాకు ఫిర్యాదులు అందాయి. నీటిపారుదల, రెవెన్యూ శాఖల అధికారులతో కలిసి నల్ల చెరువు ప్రాంతంలో డ్రోన్ సర్వే నిర్వహించిన హైడ్రా శాటిలైట్ మ్యాప్​లు, సర్వే నివేదికల ఆధారంగా ఎఫ్ టీఎల్, బఫర్ జోన్​లోని అక్రమనిర్మాణాలను గుర్తించింది. బఫర్​జోన్​లోని 4 ఎకరాల్లో 50కిపైగా పక్కా భవనాలు, అపార్ట్​మెంట్లు, ఎఫ్​టీఎల్​లోని 3 ఎకరాల్లో 25 భవనాలు, 16 వాణిజ్య అవసరాల కోసం షెడ్లు నిర్మించినట్లు తేల్చింది. జనాలు ఉండే వాటిని మినహాయించి అనధికారిక నిర్మాణాలన్ని కూల్చివేసింది.

TWO LAKES RESTORED BY HYDRAA
HISTORICAL BUM RUKN UD DOWLA LAKE
బుమ్ రుక్ ఉద్ దౌలా చెరువు
HISTORICAL BUM RUKN UD DOWLA LAKE

