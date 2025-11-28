రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధిని మూడు రీజియన్లుగా విభజించాలి : అధికారులకు సీఎం కీలక ఆదేశాలు
ప్రగతిని ప్రతిబింబించేలా తెలంగాణ రైజింగ్-2047 పాలసీ - సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కీలక ఆదేశాలు - ప్రపంచంతో పోటీపడేలా నైపుణ్య యువత కావాలన్న సీఎం
Published : November 28, 2025 at 8:30 AM IST
Telangana Rising-2047 Policy : రాష్ట్ర అభివృద్ధిని ప్రతిబింబించేలా తెలంగాణ రైజింగ్-2047 పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అధికారులకు సూచించారు. తెలంగాణను 2034 నాటికి 1 ట్రిలియన్, 2047 నాటికి 3 ట్రిలియన్ డాలర్ల ఎకానమీగా తీర్చిదిద్దేందుకు స్పష్టమైన రోడ్ మ్యాప్ పాలసీ డాక్యుమెంట్లో కనిపించాలన్నారు. తెలంగాణ రైజింగ్ డాక్యుమెంట్పై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు.
రాష్ట్ర ఆర్థికాభివృద్ధిని మూడు రీజియన్లుగా విభజించి అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (CURE), పెరీ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీ (PURE), రూరల్ అగ్రికల్చర్ రీజియన్ ఎకానమీ (RARE)గా మూడు రీజియన్లను విభజించుకోవాలని సూచించారు. ఈ మూడు రీజియన్లలో ఎక్కడ ఎలాంటి అభివృద్ధి చేయాలో డాక్యుమెంట్లో పొందుపరచాలన్నారు.
రాష్ట్రంలో పాలసీ పెరాలసిస్ ఉండదని చాటి చెప్పేలా తెలంగాణ రైజింగ్ పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఉండాలన్నారు. వాస్తవిక దృక్పథం కనిపించేలా డిజైన్లు ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు. రాష్ట్ర సమగ్ర అభివృద్ది, యువతకు మెరుగైన ఉపాధి లక్ష్యంగా, అందరికీ సమాన అవకాశాలు, సమీకృత అభివృద్దే లక్ష్యంగా రానున్న 22 ఏళ్ల భవిష్యత్ కార్యాచరణ సిద్ధం చేయాలని సీఎం చెప్పారు. వైద్యం, విద్య, టెక్నాలజీ, జీసీసీలు, ఫార్మా, అగ్రికల్చర్తో పాటు వివిధ రంగాల్లో అభివృద్ధి ప్రణాళిక రూపొందించాలన్నారు.
బలాలే పునాదిగా మరింత పెట్టుబడులు : ఫార్మా, లైఫ్ సైన్సెస్, ఏరోస్పేస్, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీ, కృత్రిమ మేధస్సు (AI), స్టార్టప్, MSMEలు, టూరిజం, ఎగుమతులు వంటి రంగాలు రానున్న రెండు దశాబ్దాల్లో ఆర్థిక వృద్ధికి కీలక రంగాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోందన్నారు. ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పారదర్శక పాలన, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్, గ్లోబల్ కెపాసిటీ సెంటర్లు (GCCs) రాష్ట్రాన్ని పెట్టుబడిదారుల మొదటి గమ్యస్థానంగా నిలబెట్టనున్నాయన్నారు. ఈ బలాలే పునాదిగా మరింత పెట్టుబడులను ఆకర్షించే విధంగా విజన్ డాక్యుమెంట్ ఉండాలని సీఎం రేవంత్రెడ్డి సూచించారు.
మూసీ పునరుజ్జీవం, హైదరాబాద్లోని 2,959 చెరువులు, పార్కులు, అటవీ ప్రాంతాలను వాటి పూర్వ స్థితికి తీసుకురావటంతో పాటు గ్రామాల్లో స్వచ్ఛమైన తాగు నీరు, పరిశుభ్రమైన రోడ్లు, సౌర విద్యుత్ వెలుగులతో విలేజ్ 2.0 లక్ష్యంతో పనిచేసేలా ప్రణాళిక చేసినట్లు అధికారులు వివరించారు. రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు, హై-స్పీడ్ మొబిలిటీ కారిడార్లు, రీజనల్ రింగ్ రైల్, నాలుగు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లు, 11 రేడియల్ రోడ్లు, వరంగల్, నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, పెద్దపల్లి, కొత్తగూడెంలో కొత్త విమానాశ్రాయాల ఏర్పాటును డాక్యుమెంట్లో వివరించనున్నట్లు తెలిపారు. కొత్తగా ఏర్పాటయ్యే ఎయిర్ పోర్టులలో కార్గో సర్వీసెస్ కూడా అందుబాటులో ఉండేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని సీఎం ఆదేశించారు.
గ్లోబల్ పండగతో తెలంగాణ బ్రాండ్ విశ్వవ్యాప్తం : హైదరాబాద్ నుంచి బందరు పోర్టు వరకు అత్యాధునిక హైవే, గ్లోబల్ వర్క్ ఫోర్స్తో పోటీపడేలా ఏటా రెండు లక్షల యువతకు, లక్ష మంది నిపుణులకు విదేశీ ఉపాధికి అవసరమైన నైపుణ్య అభివృద్ది టార్గెట్గా ప్రణాళికలు చేస్తున్నట్లు అధికారులు వివరించారు. హైదరాబాద్, వరంగల్, కరీంనగర్ కేంద్రాలుగా స్పోర్ట్స్ విలేజీలు నిర్మించనున్నట్లు చెప్పారు. హోలిస్టిక్ వెల్నెస్ సెంటర్లు, టూరిజం ప్రాంతాల అభివృద్ది, నైట్ ఎకానమీ సిటీగా హైదరాబాద్ ఇమేజ్ను క్రియేట్ చేయటం, బతుకమ్మ, బోనాలు, డెక్కన్ క్రాఫ్ట్స్ గ్లోబల్ పండుగలతో బ్రాండ్ తెలంగాణను విశ్వవ్యాప్తం చేసేలా డాక్యుమెంట్ తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు తెలిపారు.
యానిమేషన్, గేమింగ్, ఫిలిం-టెక్ పరిశ్రమలకు తెలంగాణ కొత్త గమ్యంగా రూపొందే లక్ష్యంతో ఉంటుందన్నారు. గ్రామం నుంచి హైదరాబాద్ వరకు సమాన అవకాశాలు, స్థిరమైన అభివృద్ధి అనే లక్ష్యంతో విజన్ డాక్యుమెంట్ -2047 మార్గదర్శకంగా ఉండాలని అధికారులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ సమావేశంలో మంత్రులు కోమటిరెడ్డి వెంకట్ రెడ్డి, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు, అజారుద్దీన్, సీతక్క, సీఎస్ రామకృష్ణారావు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
