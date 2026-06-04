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పాలమూరు పర్యటనలో రేవంత్ రెడ్డి - కాట్రేవుపల్లి ఎత్తిపోతల పథకం పనుల పరిశీలన

పాలమూరు ప్రాజెక్టుల సందర్శనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మక్తల్‌ పర్యటన - కాట్రేవుపల్లిలోని మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం పనుల పరిశీలన - సీఎంతో పాటు కర్ణాటక మంత్రి బోసురాజు

CM Revanth Reddy Visits Palamuru Projects
CM Revanth Reddy Visits Palamuru Projects (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 4, 2026 at 4:03 PM IST

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CM Revanth Reddy Visits Palamuru Projects : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్ జిల్లా పర్యటన మొదలైంది. నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్‌లో పర్యటిస్తున్నారు. పాలమూరు ప్రాజెక్టుల సందర్శనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి, మంత్రులు కాట్రావుపల్లిలో ఎత్తిపోతల పథకం, ప్రతిపాదిత బ్యారేజీలపై ఏర్పాటు చేసిన ఫొటో గ్యాలరీ వీక్షించారు. సీఎంతో పాటు కర్ణాటక మంత్రి బోసురాజు కూడా మక్తల్ చేరుకున్నారు. కాట్రేవుపల్లిలోని మక్తల్-నారాయణపేట-కొడంగల్ ఎత్తిపోతల పథకం గురించి అధికారులు వివరించారు. అనంతరం ఎత్తిపోతల పనుల పరిశీలనకు సీఎం బయలుదేరి వెళ్లారు. ఈ పథకం ఫేజ్‌-1లో ప్రస్తుతం పంప్ హౌస్, కెనాల్ పనులు జరుగుతున్నాయి. పనుల పురోగతిపై అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.

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పాలమూరు ప్రాజెక్టుల సందర్శన
REVANTH REDDY MAKTHAL TOUR
CM REVANTH ON PALAMURU PROJECTS
CM REVANTH VISITS PALAMURU PROJECTS

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