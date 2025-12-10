కేంబ్రిడ్జ్ తరహాలో ఓయూ - రూ.1000 కోట్లు విడుదల చేసిన సీఎం రేవంత్
సీఎం హోదాలో రెండోసారి ఓయూను సందర్శించిన రేవంత్రెడ్డి - రూ.వెయ్యి కోట్ల నిధుల జీవోను విద్యార్థులకు అంకితం చేసిన సీఎం - బహిరంగ సభలో ప్రసంగం
Published : December 10, 2025 at 2:48 PM IST
CM Revanth Reddy Visits Osmania University : గుండెల నిండా అభిమానంతో ఓయూకు వచ్చానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఈరోజు ఆయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని సందర్శించారు. సీఎం హోదాలో రెండోసారి ఓయూను సందర్శించిన రేవంత్ రెడ్డి రూ.వెయ్యి కోట్ల నిధుల జీవోను విద్యార్థులకు అంకితం చేశారు. ఈ మేరకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యాశాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఓయూ అభివృద్ధికి రూ.45 లక్షల చెక్కును పూర్వ విద్యార్థులు అందించారు. అనంతరం అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు.
ఎక్కడేం మాట్లాడాలో అధికారులే రాసిస్తారు : ఓయూకు వెళ్తా అన్నప్పుడు చాలా ధైర్యం చేస్తున్నారని తనతో కొందరు అన్నారని, అక్కడ ప్రజాప్రతినిధులను అడ్డుకున్న చరిత్ర ఉందని చెప్పారని, తనది ధైర్యం కాదని, అభిమానం అని వారితో చెప్పానని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. గుండెల నిండా అభిమానం నింపుకుని ఓయూకు వచ్చానన్నారు. సీఎంగా తనకు చాలా సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారని, ఎక్కడేం మాట్లాడాలో అధికారులే రాసిస్తారని తెలిపారు. అధికారులు ఇచ్చింది మాట్లాడితే ఓయూకు వెళ్లడం దండగ అని చెప్పానని, ఓయూని అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పంతో వచ్చానని పేర్కొన్నారు.
జార్జిరెడ్డి, గద్దర్ వంటి వీరులను అందించింది : ఆధిపత్యానికి వ్యతిరేకంగా తెలంగాణలో పోరాటాలు వచ్చాయని, సామాన్యులైన చాకలి ఐలమ్మ, దొడ్డి కొమురయ్య దొరలపై పోరాడారని సీఎం గుర్తు చేశారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో న్యాయం జరగలేదని తెలంగాణ ఉద్యమం వచ్చిందని, ఉద్యమాన్ని ఉస్మానియా వర్సిటీ నుంచే విద్యార్థులు ప్రారంభించారని తెలిపారు. ఓయూ నుంచి ఎందరో విద్యార్థులు నక్సలిజం వైపు వెళ్లారని అన్నారు. జార్జిరెడ్డి, గద్దర్ వంటి వీరులను ఓయూ తెలంగాణకు అందించిందని కొనియాడారు.
విద్య ఒక్కటే మన ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుంది : దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇస్తామన్నారని, 10 ఏళ్లలో ఎవరికైనా ఇచ్చారా అని ప్రశ్నించారు. వంద ఎకరాల్లో మీ ఫాంహౌస్లు వచ్చాయని, కానీ దళితులకు భూములు ఇవ్వలేదని ఎద్దేవా చేశారు. భూములు ఉన్న వారు కూడా వెనుకబాటు తనంతో బాధపడుతున్నారని, కుటుంబంలో ఎవరికి చదువు లేకపోవడం వల్లవాళ్లకు వెనుకబాటు తనంతో ఉన్నారని తెలిపారు. ప్రభుత్వంతో పోలిస్తే ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లోనే ఎక్కువ మంది చదువుతున్నారని, నాణ్యమైన విద్య విద్యార్థులకు అందించాలని కృషి చేస్తున్నామని, విద్య ఒక్కటే మన ఆత్మగౌరవాన్ని పెంచుతుందని వివరించారు.
భాష కేవలం కమ్యూనికేషన్ : డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కడికైనా వెళ్లి చదువుకోగలరని, పేదింటి విద్యార్థులకు మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నాణ్యమైన విద్యను అందించాలని, 1000 కోట్లు డబ్బుగా కాదు భవిష్యత్తు తరాలకు పెట్టుబడిగా చూస్తున్నామని తెలిపారు. వాళ్లు అనుకుంటున్నారేమో తనకు ఇంగ్లీష్ రాదని, చైనాకు ఇంగ్లీష్ రాదు కానీ అమెరికా కూడా చైనా ప్రొడక్షన్ ఆపేస్తే విలవిలలాడుతుందని తెలిపారు. భాష కేవలం కమ్యూనికేషన్ కోసం మాత్రమే అది నాలెడ్జి కాదని తెలిపారు. తనకు ఇంగ్లీష్ రాకపోతే 10 మంది భాష తెలిసిన వాళ్ళని ఉద్యోగంలో పెట్టుకుని మాట్లాడమంటానని అన్నారు. యూనివర్సిటీలో పోస్ట్ల భర్తీ కోసం వర్సిటీకే అధికారం ఇస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు.
