తుమ్మిడిహట్టిపై మహారాష్ట్రతో చర్చలు - సోమవారం ముంబయికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి
CM Revanth Reddy Mumbai Tour : సోమవారం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముంబయి వెళ్లనున్నారు. తుమ్మిడిహట్టిపై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపనున్నారు. సీఎంతో పాటు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, అధికారులు వెళ్లనున్నారు.
Published : October 24, 2026 at 2:54 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 3:36 PM IST
CM Revanth Reddy Mumbai Tour : తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణంపై సోమవారం తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల సమావేశం ముంబయిలో జరగనుంది. ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద 152 మీటర్ల మట్టంతో బ్యారేజీ నిర్మించి ప్రాణహిత నుంచి నేరుగా ఎల్లంపల్లికి నీటిని మళ్లించాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం కొన్ని నెలలుగా కేంద్ర జలశక్తి మంత్రిత్వశాఖతో, మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరుపుతోంది. ఇందులో భాగంగా సోమవారం తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు రేవంత్రెడ్డి, దేవేంద్ర ఫడణవీస్ మధ్య ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరగనున్నాయి.
బ్యారేజీ ఎత్తు విషయంలో
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మించి నీటిని మళ్లించేలా ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ఎత్తిపోతల పథకాన్ని చేపట్టినా బ్యారేజీ ఎత్తుపై మహారాష్ట్రతో అంగీకారం కుదరకపోవడంతో నిర్మాణం జరగలేదు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 2016 ఆగస్టు 23న తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల మధ్య సమావేశం జరిగింది. ఎత్తు విషయంలో మహారాష్ట్ర సానుకూలంగా స్పందించలేదు. ప్రాణహిత-చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు పునరాకృతి ద్వారా గోదావరిలో ప్రాణహిత నది కలిసిన తర్వాత మేడిగడ్డ వద్ద బ్యారేజీ నిర్మించి ప్రధాన గోదావరి ద్వారానే ఎల్లంపల్లికి ఎత్తిపోసేలా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని అమలు చేసింది.
ముఖ్యమంత్రుల మధ్య చర్చలకు ప్రాధాన్యత
ఈ ఏడాది సెప్టెంబరు ఒకటిన కేంద్ర జలసంఘం ఛైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో రెండు రాష్ట్రాల నీటిపారుదల శాఖ అధికారులతో దిల్లీలో సమావేశం జరిగింది. మహారాష్ట్ర వ్యక్తపర్చిన సందేహాలకు తెలంగాణ వివరణ ఇవ్వాలని, తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రతిపాదనను మహారాష్ట్ర పరిశీలించాలని నెల రోజుల్లో మళ్లీ సమావేశం అవుదామని సెప్టెంబరు ఒకటిన దిల్లీలో జరిగిన సమావేశంలో సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్ సూచించారు. ఇప్పుడు నేరుగా ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల మధ్య చర్చలు జరుగుతుండడంతో మరింత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది.
ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలోని తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద వెయిన్గంగ-వార్ధా నదులు ప్రాణహితలో కలిసే చోట రెండు నదులను కలుపుతూ 6.517 కిలో మీటర్ల పొడవు బ్యారేజీ నిర్మించాలని రాష్ట్రం తాజాగా ప్రతిపాదించింది. దీనివల్ల చప్రాల వన్యమృగ సంరక్షణ ప్రాంతంపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉండదని తెలిపింది. తెలంగాణకు ఉన్న 967.94 టీఎంసీల నుంచే 77 టీఎంసీల నీటిని గ్రావిటీ ద్వారా సుందిళ్ల బ్యారేజీకి మళ్లించి ఇప్పటికే నిర్మించిన లిఫ్టు ద్వారా ఎల్లంపల్లికి ఎత్తిపోస్తారు. 152 మీటర్ల మట్టంతో బ్యారేజీ నిర్మించడం వల్ల ఏ గ్రామం ముంపునకు గురికాదు. పునరావాసం అవసరం లేదు. నదీ గర్భం కాకుండా తెలంగాణలో 524 ఎకరాలు, మహారాష్ట్రలో 2,324 ఎకరాలు సేకరించాల్సి ఉంటుంది. 148 మీటర్లు, 150 మీటర్ల వరకు బ్యారేజీ నిర్మాణం చేపడితే ముంపు ఎంత ఉంటుందో కూడా మహారాష్ట్రకు నివేదించనున్నారు. ఈ పథకానికి సుమారు రూ.12 వేల కోట్ల వ్యయం కానుంది.
కేఆర్ఎంబీ సమావేశం వాయిదా
మరోవైపు సోమవారం జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా పడింది. అదేరోజు ముంబయిలో మహారాష్ట్ర సీఎంతో రేవంత్రెడ్డి సమావేశం ఉన్నందున వాయిదా వేయాలని తెలంగాణ కోరింది. ఈ విజ్ఞప్తిపై స్పందించిన కేఆర్ఎంబీ సమావేశాన్ని వాయిదా వేశారు. సోమవారం జరగాల్సిన కృష్ణా బోర్డు సమావేశం మంగళవారానికి వాయిదా వేసింది.
నీటిపారుదల శాఖ అధికారులకు ఆదేశాలు
సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై శుక్రవారం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష సమావేశంలో భాగంగా తుమ్మిడిహెట్టిపై ప్రధానంగా చర్చించారు. 152 మీటర్ల ఎత్తున తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ నిర్మాణానికి ఒప్పించేందుకు అవసరమైన పూర్తి వివరాలను సిద్ధం చేయాలని నీటిపారుదల శాఖ అధికారులను ఆదేశించారు. బ్యారేజీ ఎత్తుపై స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత తుమ్మిడిహెట్టి నుంచి ఎల్లంపల్లి వరకు నీటిని తెచ్చే ప్రాజెక్టు రూట్ డిజైన్లు, భూసేకరణపై దృష్టి సారించాలని ఇరిగేషన్ ఇంజినీర్లను సీఎం ఆదేశించారు.
"మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్ల నిర్మాణంలో సీకెంట్ ఫైల్స్ వాడారు. సీకెంట్ ఫైల్స్ వాడకం వల్లే మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్లలో సమస్యలు వచ్చాయి. మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిళ్లలో గేట్లు మూయవద్దని ఎన్డీఎస్ఏ చెప్పింది. బ్యారేజీల గేట్లు మూయకుంటే పంపులు రన్ చేసే అవకాశమే లేదు. కన్నెపల్లి నుంచి నీరు ఎత్తిపోయాలని బీఆర్ఎస్ నేతలు అవగాహన లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు. బ్యారేజీ నిర్మాణానికి ఎంత కాంక్రీట్ అవసరమైందో, అంతే కాంక్రీట్ మరమ్మతులకు అవసరం" - ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, మంత్రి
ఎల్నినో వల్ల ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులకు కారణం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి విమర్శించారు. బీఆర్ఎస్ నేతలు చేసే విషప్రచారాన్ని ప్రజలు నమ్మే స్థితిలో లేరని మంత్రి పేర్కొన్నారు.
తుమ్మిడిహెట్టిపై త్వరలోనే మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు : సీఎం రేవంత్