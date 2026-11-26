నేడు అచ్చంపేటకు సీఎం రేవంత్ - చేయూత పింఛన్లు, ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీకి శ్రీకారం
CM Revanth Reddy Achampet Tour : ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాలకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
Published : November 26, 2026 at 7:23 AM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నేడు నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేటలో పర్యటించనున్నారు. సుమారు రూ.450 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కోటి మంది మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీతో పాటు చేయూత లబ్ధిదారులకు కొత్త పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమాలను లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాలకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా పదర మండలం మద్దిమడుగుకు ముఖ్యమంత్రి చేరుకుంటారు. అక్కడ రూ.38 కోట్లతో సంత్ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ భారీ విగ్రహం ఏర్పాటుకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రూ.18 కోట్లతో శ్రీ పబ్బతి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయాభివృద్ధి, రూ.15 కోట్లతో హరిత హోటల్ అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
రూ.450 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులు
మద్దిమడుగు నుంచి సాయంత్రం 5 గంటలకు సీఎం అచ్చంపేటకు చేరుకుంటారు. అక్కడ సభా ప్రాంగణం వద్ద నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాకు సంబంధించిన సుమారు రూ.450 కోట్ల విలువైన పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రూ.274 కోట్లతో బీటీ రోడ్ల నిర్మాణం, రూ.29 కోట్లతో నాగర్ కర్నూల్, పెద్ద కొత్తపల్లి, వెల్దండలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్కు శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు.
రూ.18 కోట్లతో అచ్చంపేట మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణం, అలాగే మన్ననూరులో రూ.14 కోట్లతో నూతన ఐటీడీఏ భవనం, అచ్చంపేట పట్టణంలో రూ.2 కోట్లతో ఆదివాసీ భవనాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపనలు చేయనున్నారు. సీఎం సభా ఏర్పాట్లను జిల్లా మంత్రులు జూపల్లి కృష్ణారావు, వాకిటి శ్రీహరి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే వంశీకృష్ణ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
"ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి పనుల్లో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన జరుగుతుంది. మా ప్రజల సమస్యలను ముఖ్యమంత్రి వద్దకు తీసుకువెళ్తాం. అదేవిధంగా పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను సీఎం చేతుల మీదుగా ప్రారంభిస్తాం." -వంశీకృష్ణ, అచ్చంపేట ఎమ్మెల్యే
అచ్చంపేట సభా వేదిక నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణీని ముఖ్యమంత్రి లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 65 లక్షల మంది, పట్టణాల్లో 35 లక్షల మంది మహిళలకు చీరలను పంపిణీ చేయనున్నారు. గతేడాది పాలపిట్ట రంగు చీరలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం, ఈసారి చిలకపచ్చ రంగులో రెండు రకాల చీరలను సిద్ధం చేసింది. అచ్చంపేటలో కార్యక్రమాన్ని సీఎం ప్రారంభించిన తర్వాత జిల్లా ఇంఛార్జి మంత్రులు, కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చిలకపచ్చ రంగు చీరల పంపిణీ జరగనుంది.
అదే విధంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్తగా మంజూరైన చేయూత పింఛన్లను అచ్చంపేట సభా వేదికగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అందించనున్నారు. ఈ పింఛన్ల సొమ్ము లబ్ధిదారుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో నేరుగా జమ కానున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో అచ్చంపేట, అమ్రాబాద్ ప్రాంతం రేవంత్ రెడ్డి ఫ్లెక్సీలతో నిండిపోయింది. అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు జిల్లా ఎస్పీ సంగ్రామ్ సింగ్ జి.పాటిల్ తెలిపారు.
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