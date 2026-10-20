దసరా సందర్భంగా స్వగ్రామానికి సీఎం - పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం
CM Revanth Reddy at Kondareddypally : దసరా పండుగను పురస్కరించుకొని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తన స్వగ్రామమైన కొండారెడ్డిపల్లికి ఇవాళ వెళ్లనున్నారు. గ్రామంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు.
Published : October 20, 2026 at 8:27 AM IST
CM Revanth Reddy at Kondareddypally : దసరా పండుగ సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మంగళవారం నాగర్కర్నూల్ జిల్లా వంగూర్ మండలంలోని తన స్వగ్రామమైన కొండారెడ్డిపల్లికి వెళ్తారు. గ్రామంలో పలు కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు.
పలు అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కొండారెడ్డిపల్లిలోని ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. అనంతరం గ్రామంలో రూ.2.56 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం భవనాన్ని, రూ.9.5 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన భూగర్భ మురుగునీటి శుద్ధి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. రూ.40 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్న 3 ఏటీసీ కేంద్రాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సీఎం పర్యటన నేపథ్యంలో గ్రామంలోని ఆలయాలను పూలమాలలు, విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు.
కాలినడన ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి
అభివృద్ధి కార్యక్రమాల అనంతరం గ్రామస్తులను, ప్రజాప్రతినిధులను, అధికారులను కలవనున్నారు. సాయంత్రం కొండారెడ్డిపల్లిలో జరిగే జమ్మి పూజలో పాల్గొంటారు. రాత్రికి కొండారెడ్డిపల్లి నుంచి బయలుదేరి హైదరాబాద్కు చేరుకుంటారు. సీఎం తన స్వగ్రామానికి రానున్న సందర్భంగా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.
దసరా పండుగకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది
సీఎం రేవంత్రెడ్డి విజయదశమి సందర్భంగా ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి విజయదశమి ప్రతీకని గుర్తుచేశారు. రాష్ట్ర సంస్కృతి, సంప్రదాయాల్లో దసరాకు ప్రత్యేక స్థానముందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. ధైర్యం, ధర్మం, సత్యం, ఐకమత్యం, ఆత్మవిశ్వాసానికి దసరా ప్రతీకని సీఎం తెలిపారు. ప్రజలంతా సంతోషంగా పండగను నిర్వహించుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
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