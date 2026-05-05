తెలంగాణ భవిష్యత్‌ ప్రణాళికలపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమావేశం - పలు సూచనలు చేసిన రఘురాం రాజన్

మూడు, నాలుగు నెల‌ల్లో హైద‌రాబాద్ పర్యటనకు రానున్నట్లు తెలిపిన రఘురాం - వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా సీఎంకు పలు సూచనలు - పాఠశాల నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు ఏఐపై కమిటీ వేస్తామన్న సీఎం

సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, చిత్రంలో ఉన్నతాధికారులు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 5, 2026 at 10:29 PM IST

CM Revanth Reddy Meeting on Telangana Future Plans : పాఠశాల నుంచి ఉన్నత విద్య వరకు సిలబస్‌లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్‌పై కమిటీ వేయనున్నట్లు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వెల్లడించారు. కమిటీకి అవసరమైన సూచనలు ఇవ్వాలని ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్​ను సీఎం కోరారు. ఏఐని సరైన విధానంలో వినియోగిస్తే అంద‌రికి మేలు జ‌రుగుతుంద‌ని రఘురాం రాజన్ పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై జరిగిన సమావేశంలో ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా పాల్గొని పలు సూచనలు చేశారు.

సులభతర వ్యాపార విధానాలపై : యువత నైపుణ్యాలు మెరుగుప‌ర్చుకుంటే అనేక రంగాల్లో ఉద్యోగ అవ‌కాశాలు ఉన్నాయ‌ని రఘురాం రాజన్ అన్నారు. మాన‌వ వ‌న‌రుల అభివృద్ధి కోసం పోషకాహార లోపం సమస్య తగ్గించుకోవాలని సూచించారు. కొత్త పరిశ్రమలు, పెట్టుబడులు ప్రభుత్వాల సుల‌భ‌త‌ర వ్యాపార విధానాలపై ఆధార‌ప‌డి ఉంటాయని రఘురాం రాజన్ అన్నారు. స్టార్టప్‌లను ప్రోత్సహిస్తే మ‌రింత ఉప‌యోగం ఉంటుంద‌న్నారు.

డేటా సెంటర్​లకు విద్యుత్​, నీరు ఎక్కువ : త‌మిళ‌నాడు త‌ర‌హా పారిశ్రామిక విధానం ఉంటే మ‌రిన్ని పెట్టుబ‌డుల‌ను ఆక‌ర్షించ‌వ‌చ్చున‌ని రఘురాం రాజన్ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సూచించారు. డేటా సెంట‌ర్లకు విద్యుత్, నీటి వినియోగం ఎక్కువగా ఉంటుందని ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ అభిప్రాయ‌ప‌డ్డారు. మూడు నాలుగు నెల‌ల్లో హైద‌రాబాద్ పర్యటనకు రానున్నట్లు రాజన్ తెలిపారు. మిడిల్ లెవ‌ల్ ఉద్యోగాల కల్పన కోసం స్కిల్స్ యూనివ‌ర్సిటీ, ఏటీసీల‌ను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు రఘురాం రాజన్‌కు సీఎం వివరించారు.

ఇండస్ట్రీలకు అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి : రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలకు అవసరమైన అన్ని సదపాయాలు ఉన్నాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. రాష్ట్రంలో సుల‌భ‌త‌ర వ్యాపారానికి అనువైన ప‌రిస్థితులు ఉన్నాయ‌ని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు తెలిపారు. స‌మావేశంలో సీఎస్ రామ‌క్రిష్ణారావు, ఉన్నతాధికారులు శేషాద్రి, అజిత్ రెడ్డి, జ‌యేష్ రంజ‌న్, వాణీ ప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

ఏఐని ఏకీకృతం చేయడంపై సాయం : పాఠశాల, ఉన్నత, సాంకేతిక, వైద్య విద్య పాఠ్యాంశాలలో ఏఐని ఏకీకృతం చేయడంపై సిఫార్సులు అందించేందుకు ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేయడంలో సహాయపడాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రాజన్‌ను కోరారు. మధ్యస్థాయి ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించేందుకు రాష్ట్రంలో స్కిల్స్​ యూనివర్సిటీ, అధునాతన శిక్షణా కేంద్రాలను అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.

కీలక మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి : ఏఐని సక్రమంగా వినియోగించడం వల్ల సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకూ ప్రయోజనం చేకూరుతుందని రాజన్ పేర్కొన్నారు. పారిశ్రామిక వృద్ధికి అవసరమైన భూమి లభ్యత, పటిష్టమైన ప్రాథమిక సౌకర్యాలతో సహా అన్ని మౌలిక సదుపాయాలు తెలంగాణలో ఉన్నాయని, భవిష్యత్ అవసరాలను తీర్చడానికి విద్యుత్ ఉత్పత్తిని విస్తరించేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలతో పాటు, అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ వంటి కీలక మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పేర్కొన్నారు. రిజీనల్ రింగ్ రోడ్డు, రేడియల్ రోడ్లు, ప్రత్యేక పారిశ్రామిక క్లస్టర్ల కోసం ప్రణాళికలు జరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.

రాష్ట్రంలో పటిష్టమైన శాంతిభద్రతలు ఉన్నాయని, మొత్తం మూడు ప్రాంతాలుగా విభజించి అభివృద్ధిని సాధిస్తున్నట్లు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం క్యూర్‌, ప్యూర్‌, రేర్​ మోడల్​తో ముందుకు సాగుతోందని యువత నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని స్థాపించామన్నారు. అధునాతన శిక్షణను అందించడానికి ఐటీఐలను ఏటీసీలుగా ఉన్నతీకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. వ్యాపార సౌలభ్యానికి తెలంగాణ అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తోందని, ఫార్మా, ఐటీ, డేటా సెంటర్ల వంటి రంగాలకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలను అందిస్తోందని పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పేర్కొన్నారు.

