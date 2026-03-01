ఇరాన్, గల్ఫ్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి: సీఎం
Published : March 1, 2026 at 6:14 PM IST
CM appeals to Gulf NRIs Over Precautionary Measures : పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నెలకొన్ని ఉద్రిక్త పరిస్థితుల్లో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు. భద్రతా మార్గదర్శకాలను పాటించాలని అక్కడి తెలుగు ప్రజలను కోరారు.
ప్రతి ఒక్కరూ సురక్షితంగా ఉండాలి : ఆయా దేశాల్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాలు జారీ చేసే సూచనలు పాటించాలని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైతే తప్ప తెలుగు ప్రజలు ఎవరూ బయటకు రావొద్దని సూచించారు. తెలుగువారిని రప్పించేందుకు కేంద్రంతో రాష్ట్రం సమన్వయం చేసుకుంటుందన్న ఆయన ఇరాన్, గల్ఫ్ దేశాల్లోని రాష్ట్రప్రజల పరిస్థితిని ప్రభుత్వం నిరంతరం పరిశీలిస్తుందని పేర్కొన్నారు. అవసరమైతే కేంద్రంతో సమన్వయం చేసుకుని చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. భారత ఎంబసీలు, కాన్సులేట్తోనూ సంప్రదింపులు జరపాలని కోరారు. రాష్ట్రప్రజల భద్రతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని, ప్రతి ఒక్కరూ సురక్షితంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు.
పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నెలకొన్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఆయా దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వారంతా ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తంగా, క్షేమంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు ఆకాంక్షించారు. యుద్ధ వాతావరణం, పలు దేశాల విమానాశ్రయాలను మూసి వేసిన పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా ఇరాన్, దుబాయ్ తదితర… pic.twitter.com/InHG2AB4QR— Telangana CMO (@TelanganaCMO) March 1, 2026
