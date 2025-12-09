6 దశాబ్దాల ప్రజల ఆకాంక్షలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది : సీఎం రేవంత్
రెండో రోజు తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమిట్ - కలెక్టరేట్లలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలను వర్చువల్గా ప్రారంభించిన సీఎం
Published : December 9, 2025 at 11:36 AM IST
CM Unveils Telangana Thalli Statues : రాష్ట్రంలోని 27 జిల్లా కలెక్టరేట్లలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు ఆవిష్కరించామని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహావిష్కరణ జరగడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్లలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి వర్చువల్గా ఆవిష్కరించారు. హైదరాబాద్లోని ఫ్యూచర్ సిటీ వేదికగా ఆయన ప్రారంభించారు. ఇంకా ఆరు జిల్లా కలెక్టరేట్లలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాల నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
తెలంగాణ తల్లిని తలచుకుని పనులు మొదలుపెట్టేందుకే విగ్రహాలు ఆవిష్కరణ చేశామని చెప్పారు. 2009లో ఇదేరోజు తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమైందన్నారు. ఆరు దశాబ్దాల ప్రజల ఆకాంక్షలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చిందని చెప్పుకొచ్చారు. సోనియా గాంధీ ఎన్నో అడ్డంకులు అధిగమించి మరీ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఇచ్చారని గుర్తు చేశారు. తాము అమలు చేసే పథకాలు, కార్యక్రమాల్లో సోనియా, మన్మోహన్ స్ఫూర్తి కొనసాగుతోందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి చెప్పారు.
"తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాల ఆవిష్కరణ జరగడం ఆనందంగా ఉంది. 2009లో ఇదే రోజు తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. 6 దశాబ్దాల ప్రజల ఆకాంక్షలను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నెరవేర్చింది. ఏటా డిసెంబరు 9న తెలంగాణ తల్లి ఆవిష్కరణ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నాం. తెలంగాణ తల్లిని తలచుకుని పనులు మొదలు పెట్టేందుకే విగ్రహాలు ఆవిష్కరించాం. ప్రజల ఆకాంక్షను నెరవేర్చిన గొప్ప నాయకురాలు సోనియా గాంధీ జన్మదినం డిసెంబరు 9న కావడం మా అందరికీ ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించే పర్వదినం. ఏటా తెలంగాణ తల్లి అవతరణ దినోత్సవాలతో పాటు, సోనియా గాంధీ జన్మదిన ఉత్సవాలను తెలంగాణ ప్రజలు నిర్వహించుకుంటారు. మా పథకాలు, కార్యక్రమాల్లో సోనియా, మన్మోహన్ స్ఫూర్తి కొనసాగుతోంది." - రేవంత్రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి
రూ.5.8 కోట్లతో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు : రూ.5.8 కోట్లతో 33 కలెక్టరేట్లలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. మొత్తం 18 అడుగుల ఎత్తుతో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు నిర్మాణం జరిగాయి. ఇవాళ 27 కలెక్టరేట్ల ఆవరణలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాలు ఆవిష్కరణ జరిగింది. మిగతా 6 జిల్లాల్లో విగ్రహాలు నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు. ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, వరంగల్, ములుగు, నల్గొండ, నారాయణపేట్ జిల్లాల్లో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాల నిర్మాణం పూర్తి కాలేదు.
