పదేళ్ల ఆరోగ్యశ్రీ డేటా విశ్లేషిస్తే ఆరోగ్య సమస్యలకు మూలం తెలుస్తుంది : సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Public Health Science Institute : పీహెచ్ఎఫ్ఐ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ మాస్టర్ప్లాన్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. అనంతరం హెల్త్ సైన్సెస్ క్యాంపస్కు సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు.
Published : November 14, 2026 at 8:35 PM IST
పీహెచ్ఎఫ్ఐ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ సైన్సెస్ మాస్టర్ప్లాన్ను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. ఆ క్యాంపస్కు శంకుస్థాపన చేశారు. జూన్ 2028 నాటికి పీహెచ్ఎఫ్ఐ భవనం పూర్తి కావాలని అధికారులకు ఆదేశించారు. పీహెచ్ఎఫ్ఐ యూనివర్సిటీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎదుగుతుందని ఆకాంక్షించారు. పదేళ్ల ఆరోగ్యశ్రీ డేటా విశ్లేషిస్తే రాష్ట్రంలో ఆరోగ్య సమస్యలకు మూలం తెలుసుకోవచ్చని సూచించారు. ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ను నోటిఫై చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా నెహ్రూ విధానాలు దేశాన్ని బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థగా తీర్చిదిద్దాయని రేవంత్రెడ్డి అన్నారు. నెహ్రూ ఎడ్యుకేషన్, ఇరిగేషన్కు ప్రాధాన్యమిచ్చారని, రాజీవ్గాంధీ కంప్యూటర్, ఇంటర్నెట్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారని తెలిపారు. ఇప్పుడు మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ విద్యావకాశాలున్నాయని తెలిపారు. కానీ నాణ్యత లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేలా ఆహారం ఉంది కానీ పౌష్టికాహారం లేదన్నారు.
''ఇందిరా గాంధీ, పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ 1965లోనే ఐడీపీఎల్ని ఇక్కడ ప్రారంభించడం వల్లే హైదరాబాద్లో ఫార్మా పరిశ్రమ పుంజుకుంది. ఇప్పటికీ రాణిస్తోంది. ఇప్పుడున్న రెడ్డి ల్యాబ్స్, ఎల్వోఎల్ సంస్థ అధిపతులు ఒకప్పుడు ఐడీపీఎల్లో ఉద్యోగులు. దేశంలోనే 40 శాతం బల్క్ డ్రగ్స్ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే ఎక్స్ఫోర్ట్స్ జరుగుతున్నాయి. గ్లోబల్ కంపెనీలు అన్నీ తెలంగాణ వైపు చూస్తున్నాయి''- రేవంత్రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం
జూన్ 2028 నాటికి పీహెచ్ఎఫ్ఐ భవనం పూర్తి
ఆర్ఆర్ఆర్ దక్షిణ భాగం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్మిస్తుందని సీఎం రేవంత్రెడ్డి వెల్లడించారు. ఏ రాష్ట్రం పోటీపడనంతగా వేగంగా తెలంగాణ దూసుకెళ్తోందని అన్నారు. పక్క రాష్ట్రాల్లో ఉన్నట్లు విధానపరమైన గందరగోళం తెలంగాణలో లేదని విమర్శించారు. జనవరి తర్వాత హైదరాబాద్లో టాప్ విదేశీ యూనివర్సిటీలు తమ క్యాంపస్లను ప్రారంభిస్తాయమని సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రకటించారు. రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు ఉత్తర భాగానికి కేంద్రం టెండర్లు పిలిచిందని పేర్కొన్నారు. ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందన్నారు. ధైర్యంగా ఈ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చని సీఎం భరోసానిచ్చారు.
అందరికీ ఓటు హక్కు ఉండాలని మేం కోరుకుంటున్నాం : రేవంత్ రెడ్డి
2014 ఎన్నికల్లో భారత ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ధ్వంసమైంది : రాహుల్ గాంధీ