ETV Bharat / state

మన్మోహన్‌సింగ్‌కు భారతరత్న ఇవ్వాలి - మోదీకి రేవంత్ రెడ్డి విజ్ఞప్తి

హైదరాబాద్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్​లోని విప్రో సర్కిల్​లో మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ విగ్రహాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. మన్మోహన్‌సింగ్‌కు భారతరత్న ఇవ్వకపోవటం శోచనీయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

Former Prime Minister Manmohan Singh Statue
హైదరాబాద్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లో మన్మోహన్‌సింగ్ విగ్రహం ఏర్పాటు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Unveiled Manmohan Singh Statue : పరిపాలనలో మన్మోహన్‌సింగ్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు చాలా గొప్పవన్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి భారతదేశం గర్వించదగిన జాతిరత్నం డాక్టర్ మన్మోహన్‌సింగ్ అని కొనియాడారు. మన్మోహన్‌సింగ్‌కు భారతరత్న ఇవ్వకపోవటం శోచనీయమని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. మన్మోహన్‌సింగ్‌కు భారతరత్న ఇవ్వాలని ప్రధాని మోదీకి విజ్ఞప్తి చేశారు.

హైదరాబాద్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ లోని విప్రో సర్కిల్​లో మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ విగ్రహాన్ని రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. మన్మోహన్‌సింగ్ స్మారక పార్క్ ఏర్పాటు చేశారు. సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ఎన్వీ రమణ, మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్, ఎంపీలు వేం నరేందర్ రెడ్డి, అనిల్ కుమార్ యాదవ్, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఉన్నతాధికారులు హాజరయ్యారు. మన్మోహన్ సింగ్ జయంతి సందర్భంగా ఆయన విగ్రహానికి పుష్పాంజలి ఘటించారు.

వారి పేర్లు చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి

మన్మోహన్‌సింగ్ జీవితం జెన్‌జీ సహా అన్ని తరాలకు ఒక స్ఫూర్తి అని సీఎం తెలిపారు. మారుమూల గ్రామం నుంచి ఆక్స్‌ఫర్డ్‌ వర్సిటీ వరకు మన్మోహన్‌సింగ్ విద్యాభ్యాసం సాగిందని, తన చదువు, విజ్ఞానం అంతా దేశానికే ఉపయోగపడాలని భావించి భారత్‌కు తిరిగివచ్చారని గుర్తు చేశారు. మన్మోహన్‌సింగ్, పీవీ నర్సింహారావు ఆలోచనల ఫలితమే సరళీకృత ఆర్థిక విధానమని, ఆనాడు ఇద్దరూ కలిసి తీసుకున్న నిర్ణయాలే ఇవాళ దేశాన్ని పటిష్ఠంగా నిలబెట్టాయని, ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్‌లు ఏర్పడ్డాయని కొనియాడారు.

దేశం విషయానికి వస్తే నెహ్రూ- సర్దార్‌ వల్లాభాయ్ పటేల్‌ జోడీ శాశ్వతంగా నిలిచిపోతుందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. తెలంగాణ విషయంలో మన్మోహన్‌సింగ్, సోనియాగాంధీ పేర్లు చరిత్రలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయని, ఆర్థికంగానే కాదని రాజకీయంగా కూడా దేశం కొన్నాళ్లు సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొన్నదని, దేశం రాజకీయ సంక్షోభంలో ఉన్నప్పుడు మన్మోహన్‌సింగ్‌ దేశ పగ్గాలు చేపట్టారని వెల్లడించారు.

ఎకనామిక్ ఫైటర్‌ మన్మోహన్‌సింగ్‌

మన్మోహన్‌సింగ్‌ సరళీకృత ఆర్థికవిధానాల వల్లే ఇలాంటి ఫైనాన్షియల్‌ డిస్ట్రిక్ట్‌లు ఏర్పడ్డాయన్న సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్వీ రమణ దేశం ఆర్థికంగా క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్థికమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారని కొనియాడారు. మన్మోహన్‌సింగ్‌ ఆర్థిక పరిజ్ఞానం తెలిసి పీవీ నర్సింహారావు బాధ్యతలు ఇచ్చారని, మన్మోహన్‌సింగ్‌ను ఎకనమిక్స్‌ టైమ్స్‌ ఎకనమిక్ ఫైటర్‌గా వర్ణించిందని గుర్తు చేశారు.

"విద్యాహక్కు, సమాచారహక్కు, ఉపాధిహామీ చట్టాలు మన్మోహన్‌సింగ్ తెచ్చినవే. అసోం నుంచి రాజ్యసభకు ఎన్నికైనప్పుడు మన్మోహన్‌సింగ్‌ ఎన్నిక చెల్లదని కేసు వేశారు. ఆ కేసుపై సుప్రీంకోర్టులో తన తరఫున వాదించేందుకు న్యాయవాది అవసరమైంది. న్యాయవాదికి ఫీజు చెల్లించేంత డబ్బు తన వద్ద లేదని ఆనాడు మన్మోహన్‌ సింగ్‌ అన్నారు. ఒక న్యాయవాది ఉచితంగా వాదించేందుకు ముందుకు వస్తేనే మన్మోహన్‌సింగ్ కోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు" - జస్టిస్‌ ఎన్వీ రమణ, సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి

ప్రధానిగా మన్మోహన్‌ను చరిత్ర తప్పకుండా గుర్తుంచుకుంటుంది : దిగ్గజ నేతపై సోనియా ప్రశంసలు

భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు మన్మోహన్​ సింగ్​ ఊపిరిలూదారు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

మన్మోహన్​సింగ్​ ప్రపంచంతో పోటీపడేలా దేశానికి పునాది వేశారు : సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి

TAGGED:

HYDERABAD FINANCIAL DISTRICT
CM REVANTH REDDY
మన్మోహన్ సింగ్ విగ్రహం
JUSTICE NV RAMANA
MANMOHAN SINGH STATUE IN HYD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.