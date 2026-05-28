ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన రేవంత్ రెడ్డి - భారీగా వచ్చిన అభిమానులు
ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి - ఎన్టీఆర్ విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమానికి భారీగా వచ్చిన అభిమానులు - హాజరైన ఎన్టీఆర్ కుమారులు మోహన్కృష్ణ, రామకృష్ణ
CM Revanth Reddy unveiled the statue of former CM NTR (ETV Bharat)
Published : May 28, 2026 at 8:00 PM IST
CM Revanth Reddy Unveiled NTR Statue : హైదరాబాద్లోని అమీర్పేట మైత్రీవనం సర్కిల్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ సీఎం ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆవిష్కరించారు. ఎన్టీఆర్ జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్ కుమారులు నందమూరి రామకృష్ణ, మోహనకృష్ణ, సినీ నటుడు మంచు మనోజ్, దర్శకుడు బోయపాటి శ్రీను, పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు ఈ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు.