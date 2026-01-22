లైఫ్ సైన్సెస్లో 5 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాల సృష్టే లక్ష్యం - దావోస్లో నూతన విధానాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం
రూ.2.29 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడుల ఆకర్షణే లక్ష్యం - ప్రపంచంలోనే అగ్రగామి క్లస్టర్గా తెలంగాణ అభివృద్ధి - దావోస్లో నూతన విధానాన్ని విడుదల చేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
Published : January 22, 2026 at 7:31 AM IST
Target 5 Lakh Jobs in Life Sciences Sector in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్ర లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ(2026-30) ప్రపంచస్థాయి ఆశయాలను నిర్దేశించుకుంది. రాబోవు ఐదేళ్లలో ఈ రంగంలో 25 బిలియన్ అమెరికన్ డాలర్ల పెట్టుబడులను అంటే రూ.2.29 లక్షల కోట్లను ఆకర్షించాలని, తద్వారా 5 లక్షల కొత్త ఉద్యోగాలను సృష్టించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. రాష్ట్రాన్ని ప్రపంచంలోని అగ్రగామి 5 లైఫ్ సైన్సెస్ క్లస్టర్లలో ఒకటిగా అభివృద్ధి చేయడమే ధ్యేయంగా కార్యాచరణ రూపొందించింది. గ్లోబల్ లైఫ్ సైన్సెస్ కేంద్రంగా తెలంగాణ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేయడానికి ‘గ్రీన్ ఫార్మాసిటీ అండ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఫార్మా విలేజెస్’ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేయనుంది. రూ.1000 కోట్ల నిధితో ఈ రంగంలో నూతన ఆవిష్కరణను(నవకల్పనలను) ప్రోత్సహించనుంది.
లైఫ్ సైన్సెస్కు గ్లోబల్ హబ్గా తెలంగాణ : దావోస్లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, పొంగులేటితో కలిసి సీఎం రేవంత్రెడ్డి బుధవారం ‘తెలంగాణ నెక్ట్స్-జెన్ లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీ’ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ ‘తాము ప్రపంచంలోనే అత్యంత విశ్వసనీయ, పరివర్తనాత్మక బయోసైన్సెస్ పర్యావరణ వ్యవస్థల్లో ఒకదాన్ని నిర్మిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. దావోస్లో ఆవిష్కరించిన ఈ పాలసీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా లైఫ్ సైన్సెస్లో వృద్ధికి దోహదపడుతుందని వెల్లడించారు. ఇది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంరక్షణ, అధునాతన చికిత్సలు, సుస్థిర బయో-తయారీ భవిష్యత్తును రూపొందించడంలో మరింత కీలకపాత్ర పోషించాలనే తెలంగాణ సంకల్పాన్ని సూచిస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
From the World Economic Forum in Davos, I unveiled the Telangana Life Sciences Policy document, a forward-looking framework that will position Telangana among the leading global hubs in the life sciences sector.— Revanth Reddy (@revanth_anumula) January 21, 2026
Ministers Sri Sridhar Babu, Sri Ponguleti Srinivasa Reddy, and… pic.twitter.com/oWyXCNENqZ
లైఫ్ సైన్సెస్కు గ్లోబల్ హబ్గా తెలంగాణను నిలుపుతుందని రేవంత్ రెడ్డి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. 2030 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే అగ్రగామి ఐదు లైఫ్ సైన్సెస్ క్లస్టర్లలో ఒకటిగా నిలవాలనే స్పష్టమైన ఆశయంతో ఈ విధానాన్ని రూపొందించామని తెలిపారు. సనోఫీ, లిల్లీ వంటి అనేక ప్రపంచస్థాయి సంస్థలు హైదరాబాద్లో తమ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, డిజిటల్, గ్లోబల్ సామర్థ్య కేంద్రాలను ఏర్పాటుచేశాయన్నారు. ఇది తెలంగాణ శాస్త్రీయ ప్రతిభ, ఆవిష్కరణలకు, మౌలిక సదుపాయాలపై ఉన్న విశ్వాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే రూ.75 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు : మంత్రి శ్రీధర్బాబు మాట్లాడుతూ ‘గత రెండేళ్ల వ్యవధిలోనే లైఫ్ సైన్సెస్లో తాము రూ.73 వేల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించగలిగామన్నారు. కొత్త పాలసీ విడుదలతో రాబోవు ఐదేళ్లలో రూ.రెండు లక్షల కోట్లకుపైగా ఆకర్షించాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో ఉన్నామని వివరించారు. ఈ పాలసీ సెల్, జీన్ థెరపీలు, ప్రెసిషన్ ఫర్మెంటేషన్ తదితర విధానాలకు, ఫ్రాంటియర్ సైన్స్, అధునాతన ఉత్పాదక ప్లాట్ఫాంలకు ప్రాధాన్యమిస్తుందని ’అని ఆయన వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ సంజయ్కుమార్, తెలంగాణ లైఫ్ సైన్సెస్ సీఈవో శక్తి నాగప్పన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
నూతన లైఫ్ సైన్సెస్ పాలసీలో ప్రధానాంశాలు :
- బయోలాజిక్స్, సెల్, బయో సిమిలర్లు, జీన్ థెరపీలు, యాంటీబాడీ-డ్రగ్ కాంజుగేట్ తదితర టెక్నాలజీలు, ఫ్లాట్ఫాంలకు ప్రచారం చేయడం.
- వేగవంతమైన ఆమోదాలు, వ్యాధి-క్లినికల్ రిజిస్ట్రీల సృష్టి, క్లినికల్ ఇన్నోవేషన్ శాండ్బాక్స్ తదితర కార్యక్రమాల అమలు ద్వారా క్లినికల్ ట్రయల్ ఎకోసిస్టమ్ను బలోపేతం చేయడం.
- కాంట్రాక్టు రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్లు, కాంట్రాక్టు డెవలప్మెంట్ అండ్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్గనైజేషన్లతో సహా ఫార్మా సేవల ఎకో సిస్టమ్ను విస్తరించడం.
- డయాగ్నొస్టిక్స్, మెడికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, తయారీకి బలమైన కేంద్రంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేయడం.
- లైఫ్ సైన్సెస్, హెల్త్కేర్ డొమైన్లలో అధునాతన విశ్లేషణలు, కృత్రిమ మేధ, ఇంజినీరింగ్, డిజిటల్ హెల్త్, హై-ఎండ్ ఆర్అండ్డీ కార్యకలాపాలపై దృష్టి సారించడం. ఈ రంగంలో సంబంధమున్న జీసీసీలను(గ్లోబల్ కేపబులిటీ సెంటర్స్), గ్లోబల్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్లను ఆకర్షించడం.
- వ్యక్తిగతీకరించిన చికిత్సలు, డేటా-ఆధారిత ఆరోగ్య సంరక్షణ, మెరుగైన క్లినికల్ ఫలితాలను ప్రారంభించేందుకు క్లినికల్ రిజిస్ట్రీలు, గోప్యతా-ప్రమాణాల ఆధారిత డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డుల అభివృద్ధి ద్వారా ప్రెసిషన్ మెడిసిన్ను అభివృద్ధి పరచడం.
- రాష్ట్రమంతటా వికేంద్రీకృత, సమతుల్య, సమగ్ర పారిశ్రామిక వృద్ధిని ప్రోత్సహించేందుకు ఓఆర్ఆర్ వెంట 1,000 నుంచి 3,000 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో పది ఫార్మా గ్రామాల అభివృద్ధి.
- ప్రతిష్ఠాత్మక తెలంగాణ స్కూల్ ఆఫ్ లైఫ్ సైన్సెస్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్, సామర్థ్య నిర్మాణ వేదికలు తదితర కార్యక్రమాల ద్వారా శక్తిమంతమైన, భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న నైపుణ్య శక్తిని పెంపొందించడం. ఇందుకోసం పరిశ్రమలతో నిర్మాణాత్మక ఇంటర్న్షిప్లు, అభ్యాసమార్గాలు, బయోలాజిక్స్, అడ్వాన్స్డ్ ఎనలిటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజన్స్, బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్, హెల్త్ అవుట్కమ్స్ అండ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ వంటి కీలక డొమైన్లలో సర్టిఫికేషన్ ప్రోగ్రామ్లను నిర్వహించడం.
- వేగవంతమైన ఆమోదాలు, జాప్యం జరిగితే డీమ్డ్ ఆమోదాలతో కూడిన సింగిల్-విండో వ్యవస్థను అమలు చేయడం లాంటి విధానాలు. రాష్ట్రస్థాయి అనుమతులు మరింత సులభతరం చేసేందుకు ఒక ప్రత్యేక సంప్రదింపుల కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం. కేంద్ర నియంత్రణ సంస్థలతో వేగంగా సంప్రదింపులు జరపడం లాంటి చర్యలు.
తెలంగాణలో రూ.23,000 కోట్ల పెట్టుబడులు - దావోస్ వేదికగా సీఎం రేవంత్రెడ్డితో వివిధ కంపెనీల ఎంఓయూలు
దిగ్గజ సంస్థల చూపు తెలంగాణ వైపు - దావోస్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డితో అంతర్జాతీయ కంపెనీల ప్రతినిధుల భేటీ