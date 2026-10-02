'ప్రజా పాలనకు గాంధీజీ ఆశయాలే కీలకం' - మహాత్ముడికి గవర్నర్, సీఎం నివాళులు
గాంధీ మహాత్ముడి జయంతి సందర్భంగా హైదరాబాద్లోని బాపూఘాట్లో ఆయన సమాధికి గవర్నర్, సీఎం నివాళులు అర్పించారు. గాంధీ చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు.
Published : October 2, 2026 at 11:41 AM IST
CM Revanth Reddy Tributes To Mahatma Gandhi : గాంధీ మహాత్ముడి జయంతిని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్ బాపూఘాట్లోని ఆయన సమాధికి గవర్నర్ శివప్రతాప్ శుక్లా, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నివాళులు అర్పించారు. గాంధీ చేసిన సేవలను స్మరించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన సీఎం అహింసనే ఆయుధంగా మలచి స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి నాయకత్వం వహించిన మహాత్మా గాంధీ మానవాళికి సత్యం, శాంతి, మానవత్వం నేర్పిన మహనీయుడని కొనియాడారు.
సత్యం, అహింస, స్వావలంభన, గ్రామ స్వరాజ్యం, సామాజిక సమానత్వం గాంధీ ఆశయాలకు పునాదులని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలో ప్రజా పాలనకు ఆయన ఆశయాలే కీలకమని వివరించారు. గాంధీజీ చూపిన సత్యం, అహింస మార్గంలో శాంతి, సామాజిక న్యాయం, సమానత్వం, అభివృద్ధి దిశగా తెలంగాణను ముందుకు తీసుకెళ్లడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని అన్నారు. గాంధీజీ ఆశయాలను ఆచరించడమే ఆయనకు మనం అందించే నిజమైన నివాళి అని సీఎం చెప్పారు.
సత్యమే మార్గంగా..— Revanth Reddy (@revanth_anumula) October 2, 2026
అహింసనే ఆయుధంగా…
దేశానికి స్వాతంత్ర్యాన్ని సాధించిన..
మహాత్ముడి స్ఫూర్తి…
సదా అనుసరణీయం..
జాతిపిత మహాత్మాగాంధీ గారి జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులు. #MahatmaGandhi pic.twitter.com/2UUgNfz5oz
కార్యక్రమంలో టీపీసీసీ చీఫ్ మహేశ్ కుమార్ గౌడ్, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి, పొన్నం ప్రభాకర్, అజారుద్దీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.