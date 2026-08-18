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సీఎం రేవంత్​రెడ్డి విదేశీ పర్యటన - ఈనెల 20 నుంచి 30 వరకు ఖరారైన షెడ్యూల్​ ఇదే!

10 రోజుల పాటు యూకే, అమెరికాలో సీఎం పర్యాటన - మొదట లండన్​ సందర్శన అనంతరం అమెరికాకు ప్రయాణం - ఆయా దేశాల్లోని వర్సీటీల సందర్శన - షెడ్యూల్‌లో కీలక మార్పులుంటే సమాచారం

CM REVANTH REDDY FOREIGN TOUR
CM REVANTH REDDY FOREIGN TOUR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 18, 2026 at 7:28 PM IST

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CM Revanth Reddy Tour To America And Briton : సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అమెరికా, బ్రిటన్ పర్యటన షెడ్యూల్ ఖరారయ్యింది. ఈనెల 20 నుంచి 30 వరకు యూకే, అమెరికాలో సీఎం పర్యటించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ రాత్రికి దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. అక్కడ జరగనున్న సీడబ్ల్యుసీ సమావేశంలో సీఎం పాల్గొంటారు. రేపు రాత్రి దిల్లీ నుంచి లండన్‌కు బయలుదేరనున్నారు. ఎల్లుండి రాత్రి 12.30 గంటలకు విమానం ఎక్కుతారు. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రెండు దేశాల్లో ఉన్న పలు వర్సిటీలను సందర్శించనున్నారు. అలాగే అక్కడి వర్సిటీ బృందాలతో సమావేశం కానున్నారు. లండన్​లో పర్యటన అనంతరం రేవంత్​రెడ్డి అమెరికాకు వెళ్తారు.

సీఎం లండన్​ ష్కెడ్యూల్ ఇదే! : ఆగస్టు 21న లండన్‌లోని ఆక్స్‌ఫర్డ్ వర్సిటీలోని బ్లావట్నిక్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్ గవర్నమెంట్‌ను సీఎం సందర్శించనున్నారు. అక్కడి ఎమిరేట్స్ స్టేడియంలో ఫుట్‌బాల్ ప్రజెంటేషన్‌లో సీఎం పాల్గొననున్నారు. ఆగస్టు 22న లండన్‌లో కేంబ్రిడ్జ్ బృందంతో సీఎం సమావేశం కానున్నారు. ఆరోజు ఉదయం 11.30 గంటలకు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్ క్యాంపస్‌లోని సెనేట్ హౌస్​ను సందర్శిస్తారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం 4 గంటలకు లండన్ బిజినెస్ స్కూల్​కు వెళ్తారు. ఆగస్టు 23న లండన్ నుంచి అమెరికాలోని బోస్టన్‌కు బయలుదేరతారు.

అమెరికా సీఎం సందర్శించే ప్రదేశాలు : ఆగస్టు 24న బోస్టన్​లో ఉదయం 10.30 గంటలకు హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్​ను సందర్శిస్తారు. అనంతరం సాయంత్రం 4 గంటలకు ఎంఐటీ క్యాంపస్​కు వెళ్తారు. ఆగస్టు 25న ఉదయం 10.30 గంటలకు బోస్టన్​లో నార్త్‌ ఈస్టర్న్ క్యాంపస్​ను సందర్శిస్తారు. ఆరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు వర్జీనియా టెక్ యూనివర్సిటీ బృందంతో సమావేశం అవుతారు. అలా రాత్రి 7 గంటలకు బోస్టన్ నుంచి న్యూయార్క్​ సిటీకి సీఎం పయనమవుతారు. ఆగస్టు 26న న్యూయార్క్​లో రాత్రి 7 గంటలకు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ కాంగ్రెస్ నిర్వహించే మీట్ అండ్ గ్రీట్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 29న న్యూయార్క్ నుంచి హైదరాబాద్‌కు తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు. ఆగస్టు 30న సీఎం హైదరాబాద్​కు చేరుకుంటారు.

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CM REVANTH REDDY FOREIGN TOUR
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CM REVENTH REDDY FOREIGN TRIP
సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి విదేశీ పర్యాటన
CM REVANTH REDDY OVERSEAS TOUR

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