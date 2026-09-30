ETV Bharat / state

సిరిసిల్ల గడిని నేలమట్టం చేద్దాం - ఇదే మన ప్రతిజ్ఞ : రేవంత్ రెడ్డి

సిరిసిల్లలో కేటీఆర్ గడ్డపై అడుగుపెట్టిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన హవా ప్రదర్శించారు. భారీ ఎత్తున పాదయాత్రతో ర్యాలీగా వెళ్లి బహిరంగ సభలో గులాబీ నేతలపై విమర్శల బాణాలు కురిపించారు.

CM Revanth Reddy Sircilla Tour
సిరిసిల్ల అంబేడ్కర్ కూడలి నుంచి బహిరంగ సభా వేదిక వరకు పాదయాత్ర చేసిన రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 30, 2026 at 8:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

CM Revanth Reddy Sircilla Tour : ముఖ్యమంత్రి హోదాలో సిరిసిల్లలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన ఉత్సాహంగా సాగింది. కేటీఆర్‌ అడ్డాలో తమ బలాన్ని నిరూపించేలా కీలక నేతలు, శ్రేణులు, నేతన్నలతో సీఎం మూడు కిలోమీటర్ల మేర పాదయాత్ర చేశారు. కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు లక్ష్యంగా కొంతకాలంగా పదునైన ఆరోపణలు చేస్తూ వస్తున్న రేవంత్ రెడ్డి... ఇవాళ తన విమర్శలు పదును మరింత పెంచారు. సిరిసిల్ల వాసులకు జరిగిన అన్యాయం, బీఆర్​ఎస్ పాలనతో జరిగిన నష్టాన్ని వివరిస్తూ జోరుగా విమర్శలు ఎక్కుపెట్టారు.

బహిరంగ సభకు భారీ ఎత్తున తరలివచ్చిన పార్టీ కార్యకర్తలు, స్థానికులు, జిల్లా వాసులతో సిరిసిల్ల గడ్డపై కాంగ్రెస్ జెండాను ఎగురవేసిన మొనగాడిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవాలని మనసులో మాట వెల్లడించారు. సిరిసిల్ల చేనేత కష్టాలు, కాళేశ్వరం ముంపు సమస్యలను ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తూ రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగం సాగింది. 2009 నుంచి కేటీఆర్‌ను సిరిసిల్ల ప్రజలు గెలిపించారని, అయినా ఆయన నేతన్నల ఆత్మహత్యలను ఆయన ఎందుకు ఆపలేకపోయారని, గల్ఫ్‌కు వలసపోతున్న కార్మికులను ఎందుకు ఆపలేకపోయారని నిలదీశారు.

గజ్వేల్‌కు పారిపోయి వచ్చారు

మీ కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి అణాపైసా సాయం చేయలేదని, ఒక్క రోజైనా కేసీఆర్ కుటుంబం మీ గురించి ఆలోచన చేసిందా? ప్రజలను రేవంత్ అడిగారు. కేసీఆర్‌ను గుండెల్లో పెట్టుకుని ఉద్యమానికి ఊపిరి పోసింది కరీంనగర్ జిల్లా కాదా? ప్రశ్నించారు. 2009లో కరీంనగర్‌ను వదిలి పాలమూరుకు ఎందుకు వలస వచ్చారని, కరీంనగర్ ప్రజలను కేసీఆర్‌ వంచించి, మోసగించారని నిలదీశారు. మానేరు వాగులో గోయ్యి తీసి పాతి పెడతామంటే కేసీఆర్‌ పాలమూరుకు పారిపోయి వచ్చారని, అక్కడ కేసీఆర్‌ను గెలిపిస్తే రాష్ట్రం వచ్చాక మమ్మల్ని వంచించారని తెలిపారు. మమ్మల్ని కృష్ణా నదిలో ముంచి గజ్వేల్‌కు పారిపోయి వచ్చారని, మా వలసలు, ఆత్మహత్యలు ఆగలేదని, మా జీవితాల్లో వెలుగు రాలేదని వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలో సంపన్న కుటుంబంగా రూ.లక్ష కోట్ల ఆస్తులు సంపాదించారని, ఎన్ని బాత్రూమ్‌లు, చిప్పలు కడిగితే రూ.లక్ష కోట్ల ఆస్తులు వస్తాయని విరుచుకుపడ్డారు.

"సిరిసిల్ల గడిల మీద గురిపెడదాం. ఫిరంగులమై పేలుదాం. సిరిసిల్ల గడిని నేలమట్టం చేద్దాం ఇదే మన ప్రతిజ్ఞ. రాబోయే ఎన్నికల్లో పద్మశాలి బిడ్డను మండలికి పంపాలి. సిరిసిల్ల గడ్డపై కాంగ్రెస్‌ జెండా ఎగురవేసిన మొనగాడిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవాలి. గతంలో కవిత ఓడితే వెంటనే కేసీఆర్‌ మండలి సభ్యురాలిని చేశారు. నేను సీఎం అయితే తెలంగాణ కోసం పోరాడిన విజయశాంతిని మండలి సభ్యురాలిని చేశా. కుటుంబ పాలన కావాలా? అధికార దర్పం కావాలా? ఆలోచించాలి. నాటి జోడీ వైఎస్‌, డీఎస్‌ అయితే ఈనాటి జోడీ రేవంత్‌, మహేశ్‌. రాష్ట్రంలో రెండోసారి కాంగ్రెస్‌ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువస్తాం" - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం

రామయ్యకూ శఠగోపం పెట్టిన వ్యక్తి కేసీఆర్‌

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పేరుతో కేసీఆర్‌ రూ.లక్ష కోట్లు కొల్లగొట్టారని, కేసీఆర్‌ బంధువులైన రవీందర్‌రావు, సంతోష్‌రావు మానేరు ఇసుక దొంగలని సీఎం విమర్శించారు. మానేరు ఇసుక కొల్లగొట్టి రవీందర్‌రావు, సంతోష్‌రావు, కేటీఆర్‌ వేల కోట్లు దోచుకున్నారని ఆరోపించారు. అధికారులపై ఒత్తిడి తెచ్చి మానేరు బాధితుల్లో రవీందర్‌, సంతోష్‌, సౌమ్య పేర్లు పెట్టారని, ముంపు బాధితుల ప్యాకేజీ కోసం ప్రభుత్వ సొమ్ము కొల్లగొట్టారని, ముంపులో కొంప పోయిన సంతోష్‌రావు రూ.10 వేల కోట్లు ఎలా సంపాదించారని తెలిపారు. ఒకరు గోదావరి జలాలు, మరొకరు మానేరు ఇసుక కొల్లగొట్టారని, మరొకరు హైదరాబాద్‌లో ఆంధ్రా వాళ్లతో జతకట్టి వ్యాపారాల్లో వాటా తీసుకుంటారని అన్నారు. వేములవాడ శివయ్య, భద్రాద్రి రామయ్యకూ శఠగోపం పెట్టిన వ్యక్తి కేసీఆర్‌ ఒక్కరేనని, పదేళ్ల బీఆర్‌ఎస్‌ పాలనలో సిరిసిల్లకు రూ.2,234 కోట్లు ఖర్చు చేశారని, రెండున్నరేళ్లలో సిరిసిల్ల జిల్లాకు రూ.1,731 కోట్లు ఖర్చు చేశామని వెల్లడించారు.

కాంగ్రెస్‌ శ్రేణుల్లో ఉత్సాహం

కరీంనగర్‌ పర్యటన అనంతరం హెలికాప్టర్‌లో సిరిసిల్లకు చేరుకున్న ముఖ్యమంత్రి ముందుగా ప్రభుత్వ కళాశాల మైదానికి చేరుకున్నారు. అంబేడ్కర్‌ చౌరస్తాకు చేరుకుని రాజ్యాంగ నిర్మాతకు పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. అక్కడి నుంచి నేతన్న చౌక్ మీదుగా ర్యాలీగా సభాస్థలి పాదం కలిపారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఎలాంటి అలుపూ లేకుండా మూడుకిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేస్తూ దారి పొడవునా ప్రజలకు అభివాదం చేశారు. సామాన్య కార్యకర్త నుంచి నాయకుల వరకు అందరినీ ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ వడివడిగా అడుగులూ వేస్తూ కాంగ్రెస్‌ శ్రేణుల్లో ఎనలేని ఉత్సాహం నింపారు. మూడు కిలోమీటర్లు నడుస్తూ రగుడు బైపాస్ రంగినేని ట్రస్ట్ పక్కన ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభా స్థలికి చేరుకున్నారు.

అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం

బహిరంగ సభాస్థలి వద్దే రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన పలు అభివృద్ధి పనులు, శంకుస్థాపనలకు శ్రీకారం చుట్టారు. సిరిసిల్లలో నూతనంగా మంజూరైన నేత బజారు, రూ.5 కోట్లతో పెద్దూరులో నిర్మించనున్న ఇందిరా మహిళా శక్తి భవన్, రూ.15 కోట్లతో రెండు RDO, 4 తహశీల్దార్ కార్యాలయాలకు శంకుస్థాపన, రూ.16 కోట్లతో కొనరావుపేట, సిరిసిల్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్ల నిర్మాణం, రూ.99 కోట్లతో వేములవాడ ఆలయ విస్తరణ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేశారు. 200 కోట్లతో సిరిసిల్లలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్, రూ.10 కోట్లతో రుద్రంగిలో 10వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల గోదాము నిర్మాణానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్రం వద్దకు ఎన్ని సార్లయినా వెళ్లాల్సిందే : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

TAGGED:

CM REVANTH REDDY SIRCILLA TOUR
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సిరిసిల్ల పర్యటన
CM REVANTH REDDY FIRE ON KTR
CM REVANTH REDDY RALLY
CM REVANTH PADAYATRA IN SIRCILLA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.