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నిధులున్నా పనులు జరగట్లే - లోపం ఎక్కడుంది? : కొడంగల్​లో ప్రాజెక్టుల వేగవంతానికి రంగంలోకి సీఎం

వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సుమారు రూ.పది వేల కోట్లు కేటాయింపు - చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల్లో కొన్ని పనుల్లో జాప్యం - రెండు రోజుల పాటు పర్యటించి పనులను పర్యవేక్షించనున్న ముఖ్యమంత్రి

CM REVANTH REDDY VISIT TO KODANGAL
CM REVANTH REDDY VISIT TO KODANGAL (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 9:49 AM IST

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Updated : July 21, 2026 at 10:35 AM IST

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CM Revanth Reddy to visits Kodangal : కొడంగల్​ నియోజకవర్గం రాష్ట్రంలోనే ఒక నమూనాగా నిలవలన్న ఉద్దేశంతో అక్కడి రూపురేఖలు మార్చే సంకల్పంతో ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతంలో వివిధ అభివృద్ధి పనులకు సుమారు రూ. పదివేల కోట్లు కేటాయించింది. అయితే చేపట్టిన ప్రాజెక్టుల్లో కొన్ని పనులు ముమ్మరంగా సాగుతున్నాయి. కానీ మరికొన్ని మాత్రం నెమ్మదిగా నడుస్తున్నాయి. దీనికి గల కారణాలను తెలుసుకునేందుకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రత్యక్ష పరిశీలనకు రానున్నారు. అయితే మొదట అక్కడి పరిస్థితులను తెలుసుకునేందుకు ప్రత్యేక పరిశీలకులు రంగంలోకి దిగారు. కొనసాగుతున్న పనులను పర్యవేక్షించారు. ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కార్యదర్శి శ్రీధర్‌ హకీంపేటలోని ఎడ్యుకేషన్‌ హబ్‌ను పరిశీలించారు. కాగా సీఎం మంగళ, బుధవారాల్లో దుద్యాల, దౌల్తాబాద్, బొంరాస్‌పేట, కొడంగల్‌లో జరుగుతున్న పనుల పురోగతిపై సమీక్షించనున్నారు.

ప్రాజెక్టుల ప్రస్తుత పరిస్థితి ఇలా :

  • కొడంగల్​లో 430 పడకల ఆస్పత్రి అలాగే వైద్యకళాశాల నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. నిర్మాణానికి సుమారు రూ. 250 కోట్లు వెచ్చించింది. మొదట అప్పాయపల్లిలో ఏర్పాటు చేసేందుకు రూ. 10కోట్లు ఖర్చుచేసి పనుల చేపట్టారు. కానీ పలు కారణాలతో మళ్లీ హకీంపేటలో శంకుస్థాపన చేసి పనులు ప్రారంభించారు.
  • సాగు, తాగు నీటి అవసరాల కోసం నారాయణపేట-కొడంగల్​ ఎత్తిపోతల పథకాన్ని రూ. 4,500 కోట్లతో ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. అయితే ప్రాజెక్టు కోసం 18 నెలల్లో భూసేకరణ పూర్తి చేయాలి. కానీ ఆరు నెలల్లో 98 శాతం మాత్రమే సేకరించారు. అంటే దాదాపు 200 ఎకరాల సేకరణ పూర్తయ్యింది. ప్రస్తుతం వర్షాకాల నేపథ్యంలో ఆటంకం కలిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
  • ఆ ప్రాంతంలో రోడ్ల నిర్మాణానికి రూ. 450 కోట్ల నిధులను మంజూరు చేసింది. రావులపల్లి నుంచి దౌల్తాబాద్​కు, బొంరాస్​పేట జాతీయ రహదారి నుంచి మండల కేంద్రానికి నాలుగు వరుసల రోడ్డుతో పాటు పలు రోడ్లకు నిర్మాణం చేపట్టారు. కానీ ఆ పనులు ఇప్పటివరకు 70 శాతం మాత్రమే పూర్తయ్యాయి.
  • అర్బన్​ ఏకో పార్కు ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో దానిని బొంరాస్​పేటలో శంకుస్థాపన చేసింది. దీనికోసం రూ. 10 కోట్లు విడుదల చేసింది. అయితే ఇది వర్షాకాలం నాటికి పూర్తయ్యి అందుబాటులోకి రావాల్సి ఉంది. కానీ ఆ పనులు నాలుగు నెలలుగా నిలిచిపోయాయి.
  • అక్కడ ఎడ్యుకేషన్​ హబ్​ ఏర్పాటుకు రూ. 876 కోట్లు విడుదలయ్యాయి. వాటిలో యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్​ స్కూల్​కు రూ. 200 కోట్లు, ఇంజినీరింగ్​ కళాశాలకు రూ. 15కోట్లు, డిగ్రీకాలేజీకి రూ.6కోట్లు, పశువైద్యశాలకు రూ. 200 కోట్లు కేటాయించారు. అయితే ఫిజియోథెరపీ, నర్సింగ్‌ కళాశాలతోపాటు వసతి గృహనిర్మాణాలు పనులు వేగంగా జరగడం లేదు.
  • లగచర్ల, పోలేపల్లి, హకీంపేట, పులిచర్లకుంట తండా, రోడిబండ తండాలోనూ పారిశ్రమిక వాడ ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నారు. దానికోసం ఏడాది కిందట దాదాపు 1,084 ఎకరాల భూసేకరణ పూర్తయ్యింది. కానీ ఇప్పటివరకు అక్కడ పనులు ప్రారంభించలేదు.

సీఎం పర్యటన షెడ్యూల్ : ముఖ్యమంత్రి పర్యటన సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ దీపక్ తివారి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు. ఈరోజు సాయంత్రం హైదరాబాద్ నుండి హెలికాప్టర్లో హకీంపేట్ కు చేరుకొని అక్కడ అధికారులతో సమీక్ష అనంతరం రాతకి కొడంగల్ పట్టణంలోని తన నివాసానికి చేరుకుంటారు. రేపు ఉదయం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, బిఎల్ఓలతో ఓటర్ నమోదు ప్రక్రియ సర్​పై అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి రెండు రోజుల పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు పట్టిష్టమైన పద్ధతి ఏర్పాటు చేశారు.

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Last Updated : July 21, 2026 at 10:35 AM IST

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సీఎం కొడంగల్​లో​ పర్యాటన
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