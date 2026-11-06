ఈ నెల 7, 8, 9 తేదీల్లో కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - రూ.9,100 కోట్ల పనులకు శ్రీకారం
CM Revanth To Visit Kodangal Constituency : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి 3 రోజుల పాటు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా రూ.9,100 కోట్ల పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు.
Published : November 6, 2026 at 10:22 AM IST
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈ నెల 7, 8, 9 తేదీల్లో వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా మెగా రైతు మేళా, పారిశ్రామిక ప్రదర్శనను ప్రారంభించనున్నారు. వీటితో పాటు రూ.9,100 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టే 13 అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. శనివారం ఉదయం 10.30 గంటలకు సీఎం ఎంసీహెచ్ఆర్డీ(మర్రిచెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల కేంద్రం) నుంచి హెలికాప్టర్లో వికారాబాద్ జిల్లా హకీంపేటకు చేరుకుంటారు.
అక్కడ మెగా రైతు మేళా, పారిశ్రామిక ఎగ్జిబిషన్ను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం స్టాళ్లను సందర్శించనున్నారు. ఆదర్శ రైతులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలతో రేవంత్ రెడ్డి ముఖాముఖి నిర్వహిస్తారు. పారిశ్రామికవేత్తలతోనూ సమావేశమవుతారు. అనంతరం హకీంపేట నుంచి రోడ్డు మార్గంలో కొడంగల్ వెళ్లి అక్కడే బస చేయనున్నారు. ఆదివారం ఉదయం నివాసం నుంచి హకీంపేట చేరుకుని, అక్కడ స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో సమావేశమవుతారు.
పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన
లగచర్ల పారిశ్రామిక కారిడార్లో రూ.81 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ఏర్పాటు చేయనున్న ఎకోపామ్ ఆయిల్పామ్ కర్మాగారానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేస్తారు. నాట్కో సంస్థ రూ.4 కోట్ల సీఎస్ఆర్ నిధులతో నిర్మాణం చేపట్టిన జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాల, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల భవనాలను ప్రారంభిస్తారు. హకీంపేట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం ప్రారంభోత్సవంలో పాల్గొంటారు. బొంరాస్పేటలో రూ.4.79 కోట్లతో నిర్మించిన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలను, రూ.3 కోట్లతో నిర్మించిన పోలీస్ స్టేషన్లను రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. కొడంగల్లో రూ.3.80 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన పోలీస్స్టేషన్, సర్కిల్ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తారు.
దుద్యాలలో రూ.3 కోట్లతో నిర్మించిన ఠాణా, రూ.12 కోట్లతో నిర్మించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ మండల కార్యాలయ భవనాన్ని రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తారు. రూ.5,060 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో కోస్గి మండలం నాచారం నుంచి కొత్వాల్గూడ వరకు నిర్మించనున్న రేడియల్ రోడ్డు-2కు శంకుస్థాపన చేస్తారు. కోస్గిలో రూ.6 కోట్లతో నిర్మించిన సైన్స్ మ్యూజియాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. దౌల్తాబాద్ మండలం బాలంపేటలో రూ.2.35 కోట్లతో నిర్మించిన ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని(ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్), రూ.4.79 కోట్లతో నిర్మించిన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం కొడంగల్లోని నివాసానికి చేరుకుని రాత్రి అక్కడే బస చేస్తారు.
10 జిల్లాల రైతులతో బహిరంగ సభ
సోమవారం సాయంత్రం 4 గంటలకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కొడంగల్ నివాసం నుంచి హకీంపేటకు చేరుకుని రైతు బహిరంగ సభలో పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. ఈ సభకు రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, నారాయణపేట, మెదక్, మహబూబ్నగర్, వనపర్తి, గద్వాల, నాగర్కర్నూల్, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాల నుంచి దాదాపు 50 వేల మంది రైతులు హాజరయ్యేవిధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
'నేను సైతం ఇందిరమ్మ ఇంట్లో దీపావళి'
తాను కూడా ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో దీపావళిని జరుపుకోబోతున్నానని సీఎం రేవంత్రెడ్డి సామాజిక మాధ్యమం ‘ఎక్స్’ వేదికగా గురువారం వెల్లడించారు. ‘ఈ పండుగ శుభవేళ ఇందిరమ్మ ఇళ్లలో లబ్ధిదారుల సొంతింటి సంతోషంలో నేను సైతం పాలుపంచుకోనున్నా. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులతో కలిసి దీపావళి పండగ జరుపుకోనున్నా. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులు, అధికారులు మీరు సైతం ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు వెళ్లి లబ్ధిదారులతో కలిసి పండుగ జరుపుకోవాలని కోరుతున్నాను' అని సీఎం తెలిపారు.
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