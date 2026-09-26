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ఈ నెల 30న సిరిసిల్లలో సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభ

సిరిసిల్లలో ఈ నెల 30న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. సభకు ముందు దాదాపు 4 కి.మీ. మేర భారీ ర్యాలీ తీసేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది.

CM REVANTH REDDY SIRCILLA TOUR
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 26, 2026 at 1:01 PM IST

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CM Revanth Reddy To Visit Rajanna Sircilla Dist : సిరిసిల్లలో ఈ నెల 30న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి భారీ బహిరంగ సభకు కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్నాహాలు చేస్తోంది. 30వ తేదీ సాయంత్రం సిరిసిల్ల పట్టణంలో ఈ సభ నిర్వహించనున్న హస్తం పార్టీ, సభకు ముందు దాదాపు 4 కిలోమీటర్ల మేర కొనసాగే భారీ ర్యాలీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి స్వయంగా పాల్గొనేలా ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందుకోసం కాంగ్రెస్‌ రాష్ట్ర నాయకత్వం భారీగా జన సమీకరణ చేసేందుకు సిద్దమవుతున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలకు సభ నిర్వహణ బాధ్యతలు

మాజీ మంత్రి, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ నియోజకవర్గ కేంద్రంలో నిర్వహించనున్న ఈ సభను కాంగ్రెస్‌ పార్టీ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకుంది. ఇందుకోసం మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు రంగంలోకి దిగుతున్నారు. సభకు జన సమీకరణ, ర్యాలీ నిర్వహణ, స్థానిక నేతల సమన్వయం, సభా ప్రాంగణంలో ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణ వంటి అంశాలను మంత్రులు దగ్గరుండి పర్యవేక్షించనున్నారు. మరోవైపు ఎమ్మెల్యేలను కూడా నియోజకవర్గాలు, మండలాల వారీగా ఇన్‌ఛార్జ్​లుగా నియమించి సభను విజయవంతం చేసేలా పార్టీ కార్యాచరణ రూపొందిస్తోంది.

సిరిసిల్ల టౌన్‌లో సుమారు 4 కిలోమీటర్ల మేర జరిగే ర్యాలీపై పార్టీ ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టింది. సీఎం స్వయంగా ర్యాలీలో ముందుండి నడవనున్నందున మార్గం పొడవునా భారీగా పార్టీ శ్రేణులు, ప్రజలను సమీకరించేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ర్యాలీ ముగిసిన తర్వాత భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్నారు. సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు, సిరిసిల్ల ప్రాంతానికి సంబంధించిన అనేక అభివృద్ధి పథకాలను ప్రస్తావించే అవకాశం ఉందని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే సభ ఏర్పాట్లపై పార్టీ నేతలు కసరత్తు మొదలుపెట్టారు. ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎంతమందిని సమీకరించాలి? ర్యాలీ మార్గంలో ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేయాలి? సభా ప్రాంగణంలో వేదిక, ప్రజలు కూర్చునే ఏర్పాట్లు ఎలా ఉండాలి? ట్రాఫిక్, పార్కింగ్, భద్రత వంటి అంశాలపై అధికారులు, పార్టీ నేతలు సమన్వయం చేసుకోనున్నారు.

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TAGGED:

CM REVANTH REDDY TO VISIT SIRCILLA
CM REVANTH REDDY SIRCILLA TOUR
సిరిసిల్లలో సీఎం రేవంత్ పర్యటన
ARRANGEMENTS FOR CM PUBLIC MEETING
CM REVANTH REDDY SIRCILLA TOUR

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