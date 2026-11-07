కొడంగల్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై సీఎం రేవంత్ ఫోకస్ - నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు పర్యటన
CM Revanth Reddy Kodangal Tour : ఇవాళ్టి నుంచి 3 రోజుల పాటు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటిస్తారు. సుమారు 9 వేల కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.
Published : November 7, 2026 at 7:51 AM IST
సొంత నియోజకవర్గంపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు. నేటి నుంచి మూడు రోజుల పాటు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. రైతు సంక్షేమం పారిశ్రామిక ప్రగతే లక్ష్యంగా 9 వేల కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రైతులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలు, స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో నేరుగా సమావేశమై వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకోనున్నారు. ఎల్లుండి హకీంపేటలో భారీ రైతు బహిరంగ సభలో రేవంత్రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.
సొంత నియోజకవర్గంలో సీఎం పర్యటన
సొంత నియోజకవర్గ అభివృద్ధిపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి 9 వేలకోట్ల విలువైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. మూడు రోజుల కొడంగల్ పర్యటనలో భాగంగా నేడు వికారాబాద్ జిల్లా దుద్యాల మండలం హకీంపేటకు చేరుకోనున్నారు. యంగ్ ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ హబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మెగా రైతుమేళా, ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పోను ప్రారంభిస్తారు. రైతులు, వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలతో ముఖాముఖి సమావేశంలో పాల్గొంటారు. వ్యవసాయరంగంలో ఆధునిక పద్ధతులు, సాగులో ఎదురవుతున్న సవాళ్లపై చర్చించనున్నారు. పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశమై పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు ఉన్న అవకాశాలు, పెట్టుబడులపై చర్చలు చేయనున్నారు. అక్కడి నుంచి రోడ్డు మార్గంలో కొడంగల్లోని సొంత నివాసానికి చేరుకోనున్నారు.
పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం
రెండోరోజు పర్యటనలో భాగంగా హకీంపేటలో స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలతో రేవంత్ రెడ్డి భేటీ కానున్నారు. అనంతరం అభివృద్ధి పనులకు సంబంధించిన శిలాఫలకాల ఆవిష్కరణ, లగచర్ల ఇండస్ట్రీయల్ కారిడార్లో ఎకోపామ్ పామాయిల్ పరిశ్రమకి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. హకీంపేటలో నిర్మించిన జెడ్పీపాఠశాల, ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల భవనాలు పీహెచ్సీని ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం బొంరాస్పేట, దుద్యాలలో పలు నూతన భవనాలను ప్రారంభించనున్నారు. కోస్గి మండలం నాచారంలో నిర్మించనున్న రేడియల్ రోడ్డు-2 పనులు, సైన్స్ మ్యూజియం, దౌల్తాబాద్ మండలంలో పీహెచ్సీ, ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీల ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాల్లో సీఎం రేవంత్ పాల్గొంటారు. కార్యకర్తల నడుమ పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకోనున్నారు.
హకీంపేటలో భారీ బహిరంగ సభ
చివరి రోజైన సోమవారం సాయంత్రం హకీంపేటలో నిర్వహించే భారీ రైతు బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పాల్గొంటారు. దాదాపు 50 వేల మందితో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించేందుకు ప్రజాప్రతినిధులు సమాయత్తం అవుతున్నారు. ఉమ్మడి పాలమూరు రంగారెడ్డి, జిల్లాల నుంచి జన సమీకరణకు పార్టీ నేతలు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఈ నెల 7, 8, 9 తేదీల్లో కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన - రూ.9,100 కోట్ల పనులకు శ్రీకారం
రోడ్లపై చెత్త కనిపించకూడదు, ట్రాఫిక్ ఆగకూడదు - నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే చర్యలు తప్పవని సీఎం వార్నింగ్