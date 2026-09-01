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మంత్రి కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిలపై వేటు? - ఏఐసీసీ పెద్దలతో భేటీ కానున్న సీఎం

నేడు దిల్లీకి వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి - క్రమశిక్షణ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై ఏఐసీసీ పెద్దలతో చర్చ - మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యవహారంపై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం

Cabinet Expansion Discussions
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2026 at 7:26 AM IST

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CM Revanth Reddy On Disciplinary Actions : మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యవహారం దిల్లీకి చేరింది. దీంతో ఈ విషయంపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవాళ దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, మంత్రి సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఆమెను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలని గట్టిగా పట్టుబట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం. కేబినెట్ విస్తరణ, కొత్తవారిని మంత్రులుగా తీసుకోవడానికి సమయం తీసుకున్నా, సురేఖ విషయంలో మాత్రం వెనక్కి తగ్గే అవకాశాలు లేవని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

మంత్రి కొండా సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత పటేల్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలని బలంగా ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మంత్రివర్గ విస్తరణ, కొత్తవారిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవడంపై కొంత సమయం తీసుకున్నా సరే కానీ సురేఖ విషయంలో మాత్రం వెనక్కి తగ్గే అవకాశం లేదని సమాచారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్‌ వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జీ మీనాక్షి నటరాజన్‌తో కూడా ఈ అంశంపై సీఎం చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది.

మంత్రి కొండా సురేఖ, చిన్నారెడ్డిలపై వేటు? - ఏఐసీసీ పెద్దలతో భేటీ కానున్న సీఎం (ETV Bharat)

నిర్ణయంలో ఏమైనా మార్పు! : ఒకరిద్దరు మంత్రులు, సీనియర్ నాయకులు కొండా సురేఖపై చర్యలు లేకుండా చూడాలని మీనాక్షి నటరాజన్​తో మాట్లాడినట్లు తెలిసింది. అయితే ఆమె మాత్రం ఎలాంటి హామీ ఇవ్వలేదని తెలిసింది. కాంగ్రెస్‌ హైకమాండ్ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయంలో ఏమైనా మార్పు ఉండొచ్చేమో కానీ లేదంటే మాత్రం కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు చర్చ జరుగుతోంది.

సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డితో పాటు పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్​ కుమార్‌ గౌడ్‌, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్కలు అధిష్ఠానం పెద్దలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆ తర్వాత బుధవారం సాయంత్రం వైఎస్‌ రాజశేఖర రెడ్డి అవార్డు కార్యక్రమంతో పాటు ఇతర కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. పలువురు మంత్రుల శాఖల మార్పులు, చేర్పులపై ఈ పర్యటనలో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బుధవారం కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్‌ను కలిసి మంత్రి సురేఖ, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డిల గురించి పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై చర్చించే అవకాశాలున్నట్లు పార్టీ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. వీరిద్దరినీ తప్పించే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఇన్వెస్ట్‌ తెలంగాణ సదస్సు : రెండ్రోజుల దిల్లీ పర్యటనలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు మధ్యాహ్నం పలువురు కేంద్రమంత్రులతో రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు ప్రాజెక్టులపై చర్చిస్తారు. మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుపై కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి మనోహర్‌లాల్‌ ఖట్టర్‌ను, మామునూరు ఎయిర్​పోర్టు పురోగతిపై కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్‌ నాయుడుతో సమావేశం కానున్నారు. డిసెంబరు 7 నుంచి 9 తేదీల్లో ఫ్యూచర్‌ సిటీలో నిర్వహించనున్న ‘ఇన్వెస్ట్‌ తెలంగాణ’ సదస్సులో పలు డిఫెన్స్‌ కంపెనీలతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోనున్న నేపథ్యంలో ఈ విషయాలపై చర్చించేందుకు కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌తోనూ సమావేశం అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తెలిసింది.

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TAGGED:

CABINET EXPANSION DISCUSSIONS
DISCIPLINARY ISSUES
MINISTER KONDA SUREKHA
GENERAL POLITICAL SITUATION
CM REVANTH ON DISCIPLINARY ISSUES

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