నేడు ఛత్తీస్గఢ్కు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి బృందం - సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టుకు 'క్లియరెన్స్' దొరికేనా?
Sammakka Sagar Project : గోదావరి నదిపై నిర్మించిన సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి రావాలంటే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్వోసీ పొందడం కీలకంగా మారింది. దానికోసం సీఎం నేడు ఛత్తీస్గడ్కు వెళ్లనున్నారు.
Published : November 17, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 8:18 AM IST
సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు అవసరమైన నిరభ్యంతర పత్రం సాధించడమే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం విష్ణుదేవ్ సాయితో భేటీ కానున్నారు. సీఎం నేతృత్వంలో నీటి పారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, ఉన్నతాధికారుల బృందం దిల్లీ నుంచి రాయ్పూర్ వెళ్లనున్నారు. ఛత్తీస్గఢ్ అనుమానాలు నివృత్తి చేసి, సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టుకు ఎన్వోసీ ఇవ్వాలని కోరనున్నారు.
ముంపు ప్రభావం, భూముల వివరాలు, పరిహారం
గోదావరి నదిపై నిర్మించిన సమ్మక్క సాగర్ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయిలో వినియోగంలోకి రావాలంటే ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్వోసీ పొందడం కీలకంగా మారింది. ప్రాజెక్టులో నీటిని పూర్తి స్థాయిలో నిల్వ చేసినప్పుడు బ్యాక్ వాటర్ కారణంగా ఛత్తీస్గఢ్ పరిధిలోని కొన్ని ప్రాంతాలు ముంపునకు గురయ్యే అవకాశాలున్నాయన్నది ఆ రాష్ట్ర అభ్యంతరం.
ఈ సమస్యను పరిష్కరించడంతో పాటు, ముంపు ప్రభావం, భూముల వివరాలు, పరిహారం చెల్లింపులపై స్పష్టత ఇచ్చి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి నిరభ్యంతర పత్రం పొందాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఆ దిశగా చాలా రోజులుగా కసరత్తు జరుగుతోంది. ముంపు ప్రభావంపై ఐఐటీ ఖరగ్పూర్ ద్వారా అధ్యయనం చేయించారు.
ముంపు, పరిహారం అంశాలపై ఛత్తీస్గఢ్ సానుకూలం
ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటిమట్టం, బ్యాక్ వాటర్ పరిధిలోకి వచ్చే భూములు, గ్రామాల వివరాలను గుర్తించే సర్వే కోసం రూ.9 కోట్లకు పైగా డబ్బులు కూడా చెల్లించింది. ముంపునకు గురయ్యే భూములకు నిబంధనల ప్రకారం పరిహారం చెల్లించేందుకు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. గతంలోనే మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రిని కలిసి ప్రాజెక్టు వివరాలను వివరించారు. ముంపు, పరిహారం అంశాలపై తమ వైఖరిని తెలియజేస్తూ ఎన్వోసీ ఇవ్వాలని కోరారు. అందుకు ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం సానుకూలంగా స్పందించినట్లు కూడా చెప్పారు.
మోదీతో జరిగిన సమావేశంలోనూ
తాజాగా ఆదివారం దిల్లీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో జరిగిన సమావేశంలోనూ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమ్మక్క సాగర్ అంశాన్ని ప్రస్తావించారు. ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి త్వరగా ఎన్వోసీ వచ్చేలా కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవాలని కోరారు. ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇవాళ ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రితో సీఎం బృందం భేటీ కానుంది. గతంలో జరిగిన చర్చల కొనసాగింపుగా అన్ని సాంకేతిక, పరిపాలనాపరమైన అంశాలను వివరించి నిరభ్యంతర పత్రం ఇవ్వాలని కోరనున్నారు.
4 లక్షల ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టు
సమ్మక్కసాగర్ ప్రాజెక్టు తెలంగాణ సాగునీటి అవసరాల దృష్ట్యా కీలకమైనది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా గోదావరి జలాలను వినియోగించుకుని ఎస్సారెస్పీ రెండో దశ కింద సుమారు 4 లక్షల ఎకరాలకు పైగా ఆయకట్టును స్థిరీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. అలాగే రామప్ప-పాకాల లింక్ కెనాల్ ద్వారా మరో 30 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించాలని ప్రణాళిక రూపొందించారు. ముంపు సమస్యకు పరిష్కారం చూపుతూ ఛత్తీస్గఢ్ ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి నిరభ్యంతర పత్రం సాధిస్తే సమ్మక్క సాగర్ నుంచి గరిష్ఠ ప్రయోజనాలు పొందవచ్చని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
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