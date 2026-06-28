రహదారుల నిర్వహణకు మంచి రోజులు - హ్యామ్ రోడ్లు వచ్చేస్తున్నాయ్
కనగల్లో హ్యామ్ రోడ్ల పైలాన్ను ఆవిష్కరించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి - మధ్యాహ్నం కనగల్ వ్యవసాయ మార్కెట్ సమీపంలో కార్యక్రమం - ఎన్జీ కళాశాల మైదానంలో భారీ బహరంగ సభ
Published : June 28, 2026 at 8:11 AM IST
CM Revanth Reddy to Unveil Ham Roads Pylon : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రహదారుల నిర్వహణకు మంచి రోజులు రానున్నాయి. సుమారు రూ.13 వేల కోట్ల రోడ్లు, భవనాల శాఖ చేపట్టనున్న హ్యామ్ (హైబ్రిడ్ యాన్యూటీ మోడల్ రోడ్లు) రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేడు శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. నల్గొండ జిల్లా కనగల్ వేదికగా హ్యామ్ రోడ్ల పైలాన్ను సీఎం ఆవిష్కరించనున్నారు. అనంతరం జిల్లాలోని పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు ఎన్జీ కళాశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసే బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొంటారు. దీనికి సంబంధించి అధికారులు ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు.
హ్యామ్ విధానం ద్వారా : కొన్నాళ్లుగా గుంతలతో అధ్వాన్నంగా మారిన రోడ్లు హ్యామ్ విధానంతో మెరుగ్గా మారనున్నాయి. రోడ్లు, భవనాలు, పంచాయతీరాజ్ శాఖకు చెందిన హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ రహదారుల నిర్మాణాల్లో నూతన ఒరవడికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేపట్టే హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణ పనులకు సంబంధించిన పైలాన్ను నల్గొండ జిల్లా కనగల్లో ఆవిష్కరించనున్నారు. హ్యామ్ విధానం ద్వారా రాష్ట్రంలో రూ.13,006 కోట్ల అంచనాతో 441 రహదారులను ఉన్నతీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా నల్గొండ జిల్లాలో సుమారు రూ.1,100 కోట్లకు పైగా నిధులతో రోడ్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
ఈ రోడ్ల వల్ల ప్రజలపై టోల్ ఫీజులు ఉండవు : రూ.250 కోట్లతో నల్గొండ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి మేళ్లదుప్పలపల్లి వరకు, దర్వేశిపురం నుంచి డిండి వరకు, చిట్యాల నుంచి భువనగిరి వరకు రహదారులను విస్తరించనున్నారు. ఈ హ్యామ్ రోడ్ల అభివృద్ధిలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు భాగస్వామ్యం ఉంటుంది. 40 శాతం వాటా ప్రభుత్వం అందిస్తే, మిగతా 60 శాతం నిధులను గుత్తేదారు సంస్థ సమకూర్చుకోవాలి. బ్యాంకర్ల ద్వారా రుణాలు తీసుకునేందుకు సదరు సంస్థలకు ప్రభుత్వం గ్యారంటీ సైతం ఇవ్వనుంది. ఆ 60 శాతం నిధులను విడతల వారీగా 15 ఏళ్ల కాల పరిమితితో ప్రభుత్వం గుత్తేదారు సంస్థకు తిరిగి చెల్లిస్తుంది. ఈ హ్యామ్ రోడ్లకు ప్రజల నుంచి ఎలాంటి టోల్ ఫీజులు వసూలు చేయబోమని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం తెలిపింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ విధివిధానాల ప్రకారమే హ్యామ్ రోడ్ల నిర్మాణాలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించింది.
తాగునీటి పనులకు శంకుస్థాపన : సీఎం హోదాలో రేవంత్ రెడ్డి నల్గొండకు రెండోసారి వస్తున్నారు. మధ్యాహ్నం కనగల్లోని వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డు సమీపంలో నిర్మించిన పైలాన్ను సీఎం ఆవిష్కరిస్తారు. అనంతరం ఎన్జీ కళాశాల మైదానానికి చేరుకుంటారు. నల్గొండ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో రూ.83 కోట్లతో చేపట్టే మొదటి దశ తాగునీటి ప్రాజెక్టు పనులకు శంకుస్థాపన చేస్తారు. అనంతరం అక్కడే ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి పాల్గొని ప్రసంగిస్తారు. సభను విజయవంతం చేసేందుకు కాంగ్రెస్ నాయకులు భారీగా జన సమీకరణ చేయనుండటంతో అధికార యంత్రాంగం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. సీఎం రాక సందర్భంగా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. బహిరంగ సభా స్థలాన్ని, హ్యామ్ రోడ్ల పైలాన్, హెలీప్యాడ్ స్థలాలను జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ పరిశీలించారు.
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