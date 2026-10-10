'తెలంగాణలోని కరవు మండలాలను గుర్తించండి' - కలెక్టర్లకు కీలక ఆదేశాలు
రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్నినో పరిస్థితుల నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఈ మేరకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై మంత్రులతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్చించనున్నారు. సాగు, తాగునీరు, విద్యుత్ తదితర అంశాలు సమావేశంలో చర్చకు రానున్నాయి.
Published : October 10, 2026 at 1:00 PM IST
CM Revanth Reddy To Review Elnino Impact : రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్నినో పరిస్థితుల ప్రభావం దృష్ట్యా ఏర్పడిన వర్షాభావ పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దృష్టి సారించారు. మంత్రులతో ఆదివారం ప్రత్యేకంగా సమావేశం నిర్వహించి వర్షాభావ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులు, రైతులు ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులు, ప్రభుత్వం చేపట్టాల్సిన చర్యలపై చర్చించనున్నారు. వ్యవసాయం, సాగు నీరు, పెరిగిన విద్యుత్ డిమాండ్, తాగునీటి సరఫరా తక్షణ అవసరాలపై ప్రధానంగా దృష్టి సారించనున్నారు.
అఖిలపక్ష సమావేశంపైనా
ఇటీవల జరిగిన తెలంగాణ కేబినెట్ సమావేశంలోనూ వర్షాభావ పరిస్థితులపై సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. రాష్ట్రంలో సాధారణం కన్నా 17 శాతం తక్కువ వర్షపాతం నమోదైనట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. దాదాపు 235 మండలాల్లో వర్షాభావ పరిస్థితులు ఉన్నట్లు కూడా సర్కారు అంచనా వేస్తోంది. కరవు మండలాల ప్రకటనతో పాటు తగినంత ఆర్థిక సాయాన్ని అందించాలని ఇప్పటికే శాసనసభలో తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేసింది. రూ.20 వేల కోట్ల స్పెషల్ ప్యాకేజీని కేటాయించాలని కూడా కోరింది. ఈ క్రమంలో వర్షాభావ ప్రాంతాల్లో చేపట్టాల్సిన సహాయక చర్యలు, ఇప్పటికే కేబినెట్ సబ్ కమిటీ రూపొందించిన కార్యాచరణ, అఖిలపక్ష సమావేశం, రైతు సంఘాలు, పలు రంగాలకు చెందిన నిపుణుల సలహాలు, సూచనలపై రేవంత్ రెడ్డి నిర్వహించనున్న సమావేశంలో చర్చకు వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది.
ప్రాథమిక నివేదికలు సిద్ధం చేయాలని ఆదేశం
క్షేత్రస్థాయి పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసి, కరవు ప్రభావిత మండలాలపై ప్రాథమిక నివేదికలను సిద్ధం చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్లను సీఎస్ సంజయ్ జాజు ఆదేశించారు. ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నెలకొన్న పరిస్థితులపై సమీక్షించేందుకు శుక్రవారం సెక్రటేరియట్లో ఉన్నతాధికారులతో కలిసి ఆయన అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. సోమవారం సీఎం రేవంత్రెడ్డి మంత్రులతో సమావేశమైన అనంతరం సచివాలయం నుంచి శాస్త్రవేత్తలు, అధికారులతో వీడియో సమావేశం నిర్వహిస్తారని, అందులో రైతు వేదికల ద్వారా రైతులు పాల్గొంటారని జిల్లా కలెక్టర్లకు తెలిపారు.
ప్రజాప్రతినిధులను భాగస్వామ్యం చేయాలి
వ్యవసాయ అధికారులతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జాజు అధికారులను ఆదేశించారు. స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులను కూడా భాగస్వాములను చేయాలని సూచించారు. లోటు వర్షపాతం కారణంగా ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితి, వచ్చే ఏడాది మధ్యకాలం వరకు కొనసాగేందుకు అవకాశముందని తెలిపారు. ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల ప్రభావం నుంచి రైతులను కాపాడేందుకు పంటల వైవిద్యం, ముందస్తు ప్రణాళికలు చాలా అవసరమన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాలకు అనుగుణంగా ఆయా జిల్లాల్లో కరవు ప్రభావిత మండలాలను గుర్తిస్తూ ప్రాథమిక నివేదికలను సమర్పించాలని సూచించారు.
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