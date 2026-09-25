'బెస్ట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్' రేవంత్ రెడ్డి - నేడు అవార్డు అందుకోనున్న ముఖ్యమంత్రి
ఆర్యదాన్ ముహమ్మద్- 2026 ఉత్తమ ప్రజా సేవకుడు అవార్డుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఎంపికయ్యారు. నేడు సాయంత్రం 4 గంటలకు నిలంబూర్లో అవార్డును రేవంత్రెడ్డికి ప్రదానం చేస్తారు. ప్రజాస్వామిక విలువలపై రేవంత్రెడ్డి నిబద్ధతను జ్యూరీ కొనియాడింది.
Published : September 25, 2026 at 7:28 AM IST
CM Revanth Reddy to Receive Aryadan Muhammed Award : ప్రతిష్ఠాత్మక 'ఆర్యదాన్ ముహమ్మద్-2026' బెస్ట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్-2026 (ఉత్తమ ప్రజా సేవకుడు) అవార్డుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎంపికయ్యారు. కేరళంకు చెందిన దిగ్గజ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, దివంగత ఆర్యదాన్ ముహమ్మద్ స్మారకార్థం ఆర్యదాన్ ముహమ్మద్ ఫౌండేషన్ ఈ పురస్కారాన్ని ఇస్తోంది. తెలంగాణలో రైతులు, సామాన్య ప్రజలు, వెనకబడిన వర్గాల సంక్షేమానికి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేపట్టిన వినూత్న కార్యక్రమాలు, దూర దృష్టి కలిగిన నాయకత్వానికి గానూ ఈ అవార్డుకు ఎంపిక చేసినట్లు ఫౌండేషన్ వర్కింగ్ ఛైర్మన్, నిలంబూర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్యదాన్ షౌకత్ వెల్లడించారు. అవార్డు ఎంపికకు కేరళ రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి ఎ.పి.అనిల్ కుమార్, ఎంపీ బెన్నీ బెహనన్, కల్పేట్టా నారాయణన్లు జ్యూరీగా వ్యవహరించారు.
కేసీ వేణుగోపాల్ స్మారకోపన్యాసం
ప్రజాస్వామిక విలువలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఉన్న నిబద్ధతను జ్యూరీ ఈ సందర్బంగా కొనియాడింది. ఆర్యదాన్ ముహమ్మద్ నాలుగో వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని కేరళంలోని నిలంబూర్లో ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు అవార్డును రేవంత్ రెడ్డికి ప్రదానం చేస్తారు. ఈ పురస్కారం కింద రూ.లక్ష నగదుతో పాటు బహుమతి, ప్రశంసా పత్రం, జ్ఞాపికను కూడా అందజేస్తారు. ఈ వేడుకలో ఏఐసీసీ జనరల్ సెక్రటరీ (సంస్థాగత) కె.సి.వేణుగోపాల్ ఆర్యదాన్ ముహమ్మద్ స్మారకోపన్యాసం చేస్తారు.
కేరళం కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత ఆర్యదాన్ ముహమ్మద్. 8 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, నాలుగు సార్లు మంత్రిగా రాజకీయాల్లో పని చేశారు. రాజనీతిజ్ఞుడిగా, దూర దృష్టి గల నేతగా, ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా, సమర్థుడైన పాలకునిగా, కార్మిక వర్గ ఛాంపియన్గా ఆర్యదాన్ ముహమ్మద్ కేరళం ప్రజల మనసుల్లో నిలిచిపోయారని ముహమ్మద్ ఫౌండేషన్ పేర్కొంది.
రేవంత్ రెడ్డి వరుణయాగం
ఎల్నినో కారణంగా రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందిని దృష్టిలో పెట్టుకుని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నాగార్జున సాగర్ వద్ద వరుణయాగం చేశారు. అలాగే వెనకబడిన తరగతుల ప్రజలకు అన్నింటిలో 42 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడం కోసం అసెంబ్లీలో తీర్మానం కూడా పెట్టారు. తెలంగాణలో పేద ప్రజల కోసం ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, సన్నబియ్యం, రైతు భరోసా వంటి పథకాలను అమలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పలు వినూత్న కార్యక్రమాలకు గానూ సీఎంను ఈ అవార్డు వరించింది.
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