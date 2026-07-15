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అమెజాన్ డేటా సెంటర్​కు శంకుస్థాపన - పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, మంత్రులు

రూ.60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా అమెజాన్‌తో ప్రభుత్వ ఒప్పందం - నేడు మహబూబ్‌నగర్, వనపర్తి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన - దివిటిపల్లిలోని అమరరాజాలో సెల్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంటు ప్రారంభోత్సవం

CM Revanth Reddy
CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 7:28 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 7:44 AM IST

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CM Revanth Reddy Foundation Amazon Data Center in Future City : తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సహకారంతో రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అంతర్జాతీయ సంస్థలు ముందుకు వస్తున్నాయి. భారత్‌ ప్యూచర్‌ సిటీలో రూ.60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులతో ఏర్పాటు చేయనున్న అమెజాన్‌ డేటా సెంటర్‌కు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ప్యూర్‌ రీజియన్‌ అభివృద్ధికి ఈ డేటా సెంటర్‌ అత్యంత కీలకమని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా దివిటిపల్లిలో అమర్‌రాజా గిగా ఫ్యాక్టరీలో అత్యాధునిక సెల్ మ్యానిఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంటు యూనిట్‌ని ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం కొత్తకోటలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులతో మాట్లాడనున్నారు.

ఇప్పటికే కుదిరిన అంగీకారం : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ‘భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీ’లో దిగ్గజ సంస్థ అమెజాన్‌ కొత్త డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు రంగం సిద్ధమైంది. 12 ఏళ్ల వ్యవధిలో విస్తరణకు రూ.60 వేల కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టేలా అమెజాన్‌తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే అంగీకారం కుదుర్చుకుంది. రేవంత్‌ రెడ్డి ఆదేశాలతో భారత్‌ ఫ్యూచర్‌ సిటీలో అమెజాన్‌ డేటా సెంటర్‌ విస్తరణకు 202, చందన్‌వెల్లిలో 98 ఎకరాల స్థలాన్ని ప్రభుత్వం కేటాయించింది. రూ.125 కోట్ల విలువైన ప్రోత్సాహకాలు, రాయితీలను అమెజాన్‌కు అందించింది. ఇది రాష్ట్ర చరిత్రలోనే అతిపెద్ద టెక్నాలజీ పెట్టుబడుల్లో మైలురాయిగా నిలవనుంది. కొత్తగా విస్తరించనున్న ఆ డేటా సెంటర్‌ పనులకు ఫ్యూచర్‌ సిటీలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

దేశంలోనే అతిపెద్ద హైపర్ స్కేల్​ : ఇంటర్నెట్‌ ప్రపంచానికి గుండెకాయలాంటి డేటా సెంటర్ల ఏర్పాటుకు బహుళ జాతి సంస్థలు తెలంగాణ వైపు మొగ్గుచూపుతున్నాయి. భూమి అందుబాటులో ఉండటం నీరు, విద్యుత్, రహదారుల వంటి మౌలిక సదుపాయాలు అభివృద్ధి చెందడంతో కార్పొరేట్‌ కంపెనీలు హైదరాబాద్‌ వైపు దృష్టి సారిస్తున్నాయి. అందులో భాగంగా అమెజాన్‌ రాష్ట్రంలో భారీస్థాయిలో పెట్టుబడులకు ముందుకొచ్చింది. ఆ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుతో దేశంలోనే అతిపెద్ద హైపర్‌ స్కేల్‌ డేటా సెంటర్లలో హైదరాబాద్‌ ఒకటిగా నిలవనుంది. ముంబై తర్వాత దేశంలో రెండో క్లౌడ్‌ రీజియన్‌ని హైదరాబాద్‌లో ఏర్పాటు చేయనుంది. ప్యూర్‌ రీజియన్‌ అభివృద్ధికి ఈ డేటా సెంటర్‌ అత్యంత కీలకం కానుంది. హైదరాబాద్‌లో క్లౌడ్‌ కంప్యూటింగ్, కృత్రిమమేధ, డిజిటల్‌ బ్యాంకింగ్, ఈ-కామర్స్, ఆరోగ్య సేవలు, ప్రభుత్వ డిజిటల్‌ సేవలు, స్టార్టప్‌లు, పరిశ్రమలకు అవసరమైన డిజిటల్‌ మౌలిక వసతుల బలోపేతానికి అమెజాన్‌ వెబ్‌ సర్వీసెస్‌ ఎంతగానో దోహద పడుతుందని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.

ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులతో సీఎం ముఖాముఖీ : రాజకీయ ప్రస్థానం ఆరంభించి 20 ఏళ్లు పూర్తికావడంతో ఇటీవలే ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లా మిడ్జిల్‌కు వెళ్లిన సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి 10 రోజుల వ్యవధిలో నేడు మరోసారి పర్యటించనున్నారు. హైదరాబాద్‌ నుంచి నేరుగా దివిటిపల్లిలోని అమర్‌రాజా గిగా ఫ్యాక్టరీలో అత్యాధునిక సెల్ మానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్​ను ప్రారంభించనున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్​లో వాడే బ్యాటరీల తయారీని స్వయంగా పరిశీలించనున్నారు. అనంతరం వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోటలో రూ.2 కోట్లతో నిర్మించిన బాలికల ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలను ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత నియోజకవర్గంలోని సుమారు 2500 మంది విద్యార్థినుల ముఖాముఖిలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి పాల్గొంటారని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

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Last Updated : July 15, 2026 at 7:44 AM IST

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