నేడే ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభం - సిద్దిపేటలో ఆవిష్కరించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy To Launch indiramma Family Insurance : ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకాన్ని సిద్దిపేట వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ సిద్ధిపేటలో ప్రారంభించనున్నారు. పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు.
Published : November 19, 2026 at 7:20 AM IST
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకాన్ని సిద్దిపేట వేదికగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి ఇవాళ ప్రారంభించనున్నారు. జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి పనుల శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. రాష్ట్రంలోని కోటి కుటుంబాలకు 5 లక్షల జీవిత బీమా కల్పించడం ఈ పథకం ప్రధానోద్దేశం. మ్యానిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ అమల్లో భాగంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ బీమాకు శ్రీకారం చుడుతోంది.
జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభానికి సర్వం సిద్ధం
దేశంలోనే తొలిసారిగా పేద కుటుంబాలకు జీవిత బీమా అందించే ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభానికి సర్వం సిద్ధమైంది. సిద్దిపేట నుంచి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. పేద కుటుంబానికి ఆర్థికంగా భరోసా ఇచ్చే ఈ పథకానికి విస్తృతంగా ప్రచారం కల్పించాలన్న లక్ష్యంతో ప్రభుత్వ వర్గాలు బహిరంగసభ విజయవంతానికి పెద్దయెత్తున ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి.
బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సిరిసిల్లలో గత నెలలో పర్యటించిన సీఎం, ఇప్పుడు మాజీమంత్రి హరీశ్రావు నియోజకవర్గమైన సిద్దిపేటలో పర్యటించడం రాజకీయంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. ఈ సభలో సీఎం కీలక అంశాలపై ప్రసంగిస్తారని కాంగ్రెస్ నేతలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. సిద్దిపేట ఇందిరా చౌరస్తా నుంచి సభ జరిగే నాగదేవత కూడలి వరకు రెండు కిలోమీటర్ల మేర సీఎం, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాదయాత్ర చేయనున్నారు. నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ను సంస్థాగతంగా పటిష్ఠం చేయాలని సీఎం గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నారని, ఈ సభతో శ్రేణుల్లో మరింత ఉత్సాహం వస్తుందని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి.
పలు అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు
సిద్దిపేట, మెదక్, సంగారెడ్డి, జనగామ, కరీంనగర్ జిల్లాల నుంచి పెద్దఎత్తున జన సమీకరణ చేస్తున్నారు. స్వశక్తి సంఘాల మహిళలతోపాటు ఇందిరమ్మ పథకం లబ్ధిదారులు హాజరయ్యేలా గ్రామీణాభివృద్ధి, గృహనిర్మాణ శాఖల అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు సభ ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకం ప్రారంభంతోపాటు రూ.544.11 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేస్తారు. దుబ్బాక, సిద్ధిపేట నియోజకవర్గాల్లో రూ.200 కోట్ల చొప్పున నిర్మించనున్న యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
సిద్దిపేట జిల్లాలోని ఏడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో రూ.15.44 కోట్లతో అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణానికి, రూ.13.50 కోట్లతో ఆరు తహసీల్దార్ కార్యాలయ భవనాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సిద్ధిపేట జిల్లాలో రూ.54.67 కోట్లతో నిర్మించిన 14 విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. రాయపోల్ మండలంలో రూ.3.87 కోట్లతో నిర్మించిన కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయ భవనాన్ని, గజ్వేల్లో రూ.1.59 కోట్లతో నిర్మించిన విద్యుత్ శాఖ డివిజనల్ కార్యాలయాన్ని ముఖ్యమంత్రి వర్చువల్గా ప్రారంభించనున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రాక దృష్ట్యా అధికారులు జిల్లాలో పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. భద్రతా విధుల్లో సుమారు రెండు వేల మంది పోలీసులు నిమగ్నమయ్యారు.
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