తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ను ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్ - విద్యార్థులతో కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్
టీపీఎస్ను రూ.15 కోట్లతో నిర్మించిన ప్రభుత్వం - ఆరుట్లలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో సర్కారు బడి - స్కూల్ డిజిటల్ క్లాస్రూమ్స్, లైబ్రరీ, ల్యాబ్స్, మైదానం ఏర్పాటు - మాజీ ఐఏఎస్ మురళి చొరవతోనే టీపీఎస్లు
Published : June 17, 2026 at 7:11 AM IST
Telangana Public School in Aarutla : తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో రంగా నిర్మించిన ఆరుట్లలోని తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ను ఇవాళ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. పాఠశాల పైలాన్ను ఆవిష్కరించిన అనంతరం విద్యార్థులతో కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయనున్నారు. ప్రైవేట్కు ధీటుగా నిర్మించిన ఆరుట్ల పాఠశాల ద్వారా రాష్ట్ర విద్యా వ్యవస్థలో మార్పునకు నాంది పలికినట్లైందని తెలంగాణ విద్యాశాఖ ప్రకటించింది.
రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ విద్యకు సరికొత్త దిక్సూచిలా రాష్ట్రప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా విద్యాసంస్కరణలు చేపట్టిన సర్కారు, తొలి అడుగుగా తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్ ఏర్పాటుకు నాంది పలికింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్గా రూపుదిద్దుకున్న తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్- TPSను ఇవాళ ప్రారంభించనున్నారు. ఉదయం ఆరుట్లకు చేరుకోనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ముందుగా తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ పైలాన్ ఆవిష్కరిస్తారు. అనంతరం పాఠశాలలోని డిజిటల్ క్లాస్రూమ్స్, లైబ్రరీ, సైన్స్ ల్యాబ్స్, డైనింగ్ హాల్, క్రీడా మైదానాలు పరిశీలించనున్నారు. విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు, స్కూల్ కమిటీ సభ్యులతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమై వారి అభిప్రాయాలను తెలుసుకుంటారు. అనంతరం అక్కడే భారీ బహిరంగ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రసంగించనున్నారు.
బడి పిల్లలకు ఉచిత బస్సు : ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మించిన ఆరుట్ల పాఠశాలలో నర్సరీ నుంచి ఇంటర్ వరకు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో విద్య అందించే లక్ష్యంతో విద్యాశాఖ అడుగులు వేస్తుంది. నాణ్యమైన విద్యతో పాటు క్రీడలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, వ్యక్తిత్వ వికాసానికి సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నట్లు ప్రకటనలో తెలిపింది. తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్లో విద్యార్థులకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం, ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్న భోజనం, సాయంత్రం స్నాక్స్ అందించనున్నారు. ఇంగ్లీష్ మీడియంలో విద్యా బోధన జరగనుంది.
ఆధునిక బోధనా పద్ధతులు, సాంకేతిక సదుపాయాలతో ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని మరింత పెంచేలా విద్యకు రోల్ మోడల్గా తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ రూపుదిద్దుకుందని విద్యా శాఖ వివరించింది. కార్పొరేట్ పాఠశాలలను తలదన్నేలా ఆరుట్ల తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి విద్యార్థులని తీసుకువచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ఐదు బస్సులని ఏర్పాటు చేసింది .తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్లో పిల్లలను చేర్పించేందుకు తల్లిదండ్రులు పోటీ పడుతున్నారు. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో చదువుతున్న పిల్లలను టీపీఎస్లో చేర్పించేందుకు తల్లిదండ్రులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
కార్పొరేట్లో మాదిరిగా నో అడ్మిషన్ బోర్డు : ప్రస్తుతం ఆరుట్ల తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్లో 1,814 మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ప్రీ-ప్రైమరీ విభాగంలో 150 మంది, ప్రైమరీ స్కూల్లో 600, హైస్కూల్ రెండు బ్లాకుల్లో కలిపి 800 మంది, ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో 160, రెండో సంవత్సరంలో 104 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. తల్లిదండ్రుల నుంచి పెరుగుతున్న డిమాండ్ను తట్టుకోలేక 'నో అడ్మిషన్' బోర్డు పెట్టాల్సిన పరిస్థితి టీపీఎస్లో నెలకొంది. ప్రభుత్వ విద్యను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలన్న లక్ష్యంతో ఆరుట్లలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభిస్తున్న తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ రాష్ట్ర విద్యా చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుందని ప్రభుత్వం భావిస్తుంది.
తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్గా నాలుగు పాఠశాలలను ఎంపిక చేశారు. తొలి విడతలో రంగారెడ్డి జిల్లాలోని ఆరుట్ల, మంచాలతోపాటు ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని వంగూరు, పోల్కంపల్లి పాఠశాలలను ఎంపికచేశారు. తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్ కాన్సెప్ట్ను మాజీ ఐఏఎస్ ఆకునూరి మురళి విద్యా కమిషన్ ఛైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీంతో ఈ సర్కారు పైలట్ ప్రాజెక్టుగా దీనిని రూపోందించింది. ఇదే మాదిరిగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించేందుకు కార్యాచరణ రూపొందించింది. రాష్ట్రంలో దశలవారీగా 100 తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూల్స్ను ఏర్పాటు చేయాలని దృఢమైన లక్ష్యం పెట్టుకుంది.
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