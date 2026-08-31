అందుబాటులోకి మూసారాంబాగ్ కొత్త హై లెవెల్ బ్రిడ్జి - ఇక రయ్ రయ్మని వెళ్లొచ్చు
మూసీ నదిపై నిర్మించిన ముసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిని ప్రారంభించనున్న సీఎం - అనంతరం అంబర్పేటలోని జీహెచ్ఎంసీ స్పోర్ట్స్ స్టేడియంలో సీఎం బహిరంగ సభ - జీహెచ్ఎంసీ, మల్కాజ్గిరి, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ల లోగోల ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం
Published : August 31, 2026 at 9:27 AM IST
Moosarambagh Bridge Opening on Musi River : హైదరాబాద్ నగరవాసులు చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న కోరిక తీరనుంది. అంబర్పేట-మూసారాంబాగ్ మూసీ నదిపై నిర్మించిన హై లెవెల్ బ్రిడ్జిని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం అంబర్పేట మున్సిపల్ (ఎంసీహెచ్) గ్రౌండ్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో సీఎం పాల్గొంటారు. ఈ సభలో జీహెచ్ఎంసీ, మల్కాజ్గిరి, సైబరాబాద్ కార్పొరేషన్ల లోగోలు ఆవిష్కరిస్తారు. దీనికి అధికారులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లను చేస్తున్నారు. ఈ వంతెన నిర్మాణ దశలో అనేక అడ్డంకులను అధిగమించి ఎట్టకేలకు పనులు పూర్తి చేయడం వాహనదారులకు చాలా ఉపశమనం కలిగించనుంది. ఇది అందుబాటులోకి వస్తే చాదర్ఘాట్ వంతెనపై ట్రాఫిక్ భారం తగ్గి, ఆ మార్గంలో చాలా మేరకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి.
మూడేళ్ల సమయం : మూసీకి ఇరువైపులా అటు మూసారాంబాగ్ వైపు, ఇటు అంబర్పేట అలీకేఫ్ చౌరస్తా వద్ద బ్రిడ్జి నిర్మాణానికి వీలుగా కట్టడాలను తొలగించి రోడ్డును విస్తరించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. విస్తరణకు ప్రజలు ముందుకు రాకపోవడం, పరిహారం చెల్లింపు తదితర అంశాల పెండింగ్ కారణంగా పనుల్లో జాప్యం తదితర సమస్యలతో మూడేళ్ల సమయం పట్టింది.
పై వంతెన నిర్మాణ వ్యయం
రూ.52 కోట్లు
పొడవు
400 మీటర్లు
వెడల్పు
14.5
|6 పిల్లర్లు
|5 స్లాబులు
వరద వచ్చినప్పుడు రాకపోకలు బంద్ : గతంలో ఇక్కడ ఉన్న పాత బ్రిడ్జి తక్కువ ఎత్తు ఉండటంతో వర్షాకాలంలో మూసీకి వరద పోటెత్తినప్పుడల్లా అది మునిగిపోయేది. దీని కారణంగా వాహనదారుల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయేవి. తద్వారా సమీపంలోని వంతెనలపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడి మరింత పెరిగి అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యేవి. దీని కారణంగా శాశ్వత వరద సమస్యకు చెక్ పెడుతూ ప్రభుత్వం సరికొత్త హై-లెవల్ వంతెనను నిర్మించింది. ఇటీవల పనులు పూర్తి కావడంతో నేడు సీఎం లాంఛనంగా ప్రారంభిస్తున్నారు.
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