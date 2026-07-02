రేవంత్ రెడ్డి @20 : జడ్పీటీసీ టు ముఖ్యమంత్రి - మిడ్జిల్కు సీఎం స్పెషల్ ట్రీట్!
సీఎం రేవంత్రెడ్డి రెండు దశాబ్దాల ప్రజా ప్రస్థానం - ఈ నెల 4న మిడ్జిల్లో కృతజ్ఞతా వందన సభ - తొలిసారి జడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా గెలిపించిన ప్రజలకు ఆత్మీయ విందు
Published : July 2, 2026 at 9:01 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 9:12 AM IST
CM Revanth Reddy Completing 20 Years in Politics : ప్రజా ప్రతినిధిగా తన జీవితంలో మొదటి అడుగుకు మద్దతిచ్చి గెలిపించిన మహబూబ్నగర్ జిల్లా మిడ్జిల్ మండల ప్రజలకు కృతజ్ఞతలు తెలపాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి నిర్ణయించారు. మిడ్జిల్ జడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికై జులై 4 నాటికి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోనున్నారు. ఈ సందర్భాన్ని సాధారణ రాజకీయ కార్యక్రమంగా కాకుండా కృతజ్ఞతా వందన సభగా నిర్వహించాలని సీఎం తాజాగా నిర్ణయించారు. రాజకీయ అరంగేట్రం చేసిన ప్రాంతాన్ని మరిచిపోకుండా వస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తమపై వరాల జల్లు కురిపిస్తారని ప్రజలు ఆశిస్తున్నారు. నాటి జ్ఞాపకాలను సీఎం స్నేహితులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు.
వంద అడుగుల ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోనే మొదలవుతుంది. అలాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తొలి అడుగు మహబూబ్నగర్ జిల్లా మిడ్జిల్ నుంచి పడింది. తన సొంత మండలం వంగూరు అయినప్పటికీ జనరల్ సీటు కావడంతో 2006లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా మిడ్జిల్ నుంచి బరిలో దిగారు. టీడీపీ, బీజేపీ, కమ్యూనిస్టుల మద్దతుతో జడ్పీటీసీగా విజయ బావుటా ఎగరేశారు. ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్సీగా, ఎమ్మెల్యేగా, ఎంపీగా, చివరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు. ఈ ప్రయాణంలో రాజకీయంగా తనకు తొలి పట్టం కట్టిన మిడ్జిల్ ప్రజలను ఆయన మరిచిపోలేదు. వేరే పార్టీలోకి మారినా, తమను ఇంకా ఆదరిస్తూనే ఉన్నాడని ముఖ్యమంత్రి స్నేహితుడు జగదీశ్ గౌడ్ చెబుతున్నారు.
"నేను హైదరాబాద్లో ఉంటా. నాకు ఎవరు ఓట్లు ఎస్తరని ఆయన అప్పట్లోనే కొంచెం ఆలోచన చేసిండు. అయినా కూడా వాళ్ల మామ పద్మారెడ్డి బాధ్యత తీసుకుని అందరినీ కలిసి రేవంత్ను ఎన్నికల్లోకి దింపారు. ఇది ఆషామాషీ కాదు రేవంత్ అని, నువ్వు తప్పకుండా గెలుస్తావు అని ధైర్యం చెప్పడంతో ముందుకు వెళ్లారు" -జగదీశ్ గౌడ్, ముఖ్యమంత్రి స్నేహితుడు, మున్ననూరు
2006లో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మిడ్జిల్ మండల జడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి తొలిసారి ప్రజాప్రతినిధిగా రేవంత్ రెడ్డి విజయం సాధించారు. ఆ గెలుపే ఆయన రాజకీయ జీవితానికి బలమైన పునాది వేస్తూ పెద్ద మలుపు తిప్పింది. ఆ తర్వాత స్వతంత్ర ఎమ్మెల్సీగా గెలుపొందారు. అనంతరం తెలుగు దేశం పార్టీ తరఫున రెండుసార్లు (2009, 2014) కొడంగల్ ఎమ్మెల్యేగా, 2019లో మల్కాజిగిరి ఎంపీగా, 2023లో ముఖ్యమంత్రిగా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టి అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు.
మీ బిడ్డను మళ్లీ వస్తున్నా : ఈ ప్రయాణంలో తనను ప్రజాప్రతినిధిగా తొలిసారి గెలిపించిన ప్రజల రుణం తీర్చుకోవాలనే భావనతోనే జులై 4న పర్యటనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. "మీ బిడ్డను మళ్లీ వస్తున్నా. మీ ఆశీర్వాదం, ఆదరణతోనే రాష్ట్రానికి సేవ చేసే గొప్ప అవకాశం వచ్చింది" అనే భావంతో మిడ్జిల్ మండల ప్రజల ముందుకు వెళ్లనున్నారని చెప్పాయి. ఈ పర్యటన సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ముందుగా ఊరుకొండ ఆలయాన్ని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు.
అనంతరం తన తొలి రాజకీయ ప్రయాణంలో వెంట నడిచిన అనుచరులు, ఆత్మీయులు, ముఖ్య నేతలు, అభిమానులు, ఆనాటి పెద్దలకు ఏర్పాటు చేసే ఆత్మీయ విందులో అందరితో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తారు. మిడ్జిల్ సమీపంలో ఆనాటి లీడర్ గోపాల్ రెడ్డి, డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ విగ్రహాలను ఆవిష్కరించి బహిరంగ సభలో ప్రజలను ఉద్దేశించి మాట్లాడనున్నారు. సీఎం సభ నేపథ్యంలో ముమ్మరంగా ఏర్పాట్లు సాగుతున్నాయి. జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే అనిరుధ్రెడ్డి ఎప్పటికప్పుడు పనులను పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
స్వతంత్ర అభ్యర్థిగానే : విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రజా కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా ఉన్న రేవంత్ రెడ్డి, ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో తొలి ఎన్నికల్లో స్వతంత్ర అభ్యర్థిగానే పోటీ చేసి అఖండ విజయాన్ని సాధించారు. మిడ్జిల్ జడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా, తర్వాత 2007లో మహబూబ్నగర్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లోనూ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగానే విజయం సాధించడం చాలా గొప్ప విషయం. ఆ తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరి కొడంగల్ నుంచి 2009, 2014 ఎన్నికల్లో శాసన సభ్యుడిగా గెలిచారు.
అనంతరం 2019లో కాంగ్రెస్ తరఫున మల్కాజిగిరి పార్లమెంటు సభ్యుడిగా గెలిచి జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. తర్వాత తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికై, 2023లో కాంగ్రెస్ను అధికారంలోకి తీసుకువచ్చి సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఈ మొత్తం ప్రయాణానికి మిడ్జిల్ తొలి వేదిక అయినందున తన 20 ఏళ్ల ప్రజాప్రస్థానం ప్రారంభమైన నేలపై ప్రజల సమక్షంలో కృతజ్ఞతలు తెలిపి, అన్ని విషయాలను నెమరువేసుకోవాలని నిర్ణయించారు. తొలి గెలుపునిచ్చిన నేలపై నిలబడి కృతజ్ఞతలు చెప్పబోతున్న ఈ కార్యక్రమం, రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ ప్రస్థానంలో భావోద్వేగ ఘట్టంగా నిలవనుంది.
"సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మొదటగా ఊరుకొండకు వచ్చి అక్కడ ఆంజనేయ స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటారు. అనంతరం 2006లో ఆయన జడ్పీటీసీగా గెలవడానికి ఎవరైతే కష్టపడ్డారో వారితో కలిసి భోజనం చేసిన తర్వాత మిడ్జిల్ సభకు వస్తారు. ఈ సభకు 70 నుంచి 80 వేల మంది హాజరవుతారని అంచనా వేస్తున్నాం" - అనిరుధ్రెడ్డి, జడ్చర్ల ఎమ్మెల్యే
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