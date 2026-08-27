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మీరాలం చెరువులో వాటర్ స్పోర్ట్స్! - అభివృద్ధి పనులను ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో పనులు - మీరాలం చెరువును ఆకస్మికంగా సందర్శించిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - మీరాలం చెరువు చుట్టూ అభివృద్ధి పనులను పరిశీలించిన సీఎం

CM REVANTH REDDY INSPECT MIRALAM
మీరాలం చెరువు అభివృద్ధి పనులను పర్యవేక్షిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 10:05 AM IST

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CM Revanth Reddy inspect Miralam Lake : హైదరాబాద్​లోని మీరాలం చెరువును సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ఆకస్మికంగా సందర్శించారు. చెరువు చుట్టూ జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను ఆయన పరిశీలించారు. మీరాలం చెరువుపై సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జిని ప్రభుత్వం నిర్మిస్తోంది. మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో పనులు కొనసాగుతున్నాయి.

మీరాలం చెరువులో వాటర్ స్పోర్ట్స్! - అభివృద్ధి పనులను ఆకస్మికంగా తనఖీ చేసిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి (ETV Bharat)

వాటర్​ స్పోర్ట్స్ కోసం డిజైన్లు : గడువులోగా మీరాలం చెరువు పనులు పూర్తి చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. చెరువులోకి మురుగు నీరు రాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్న ఆయన, మీరాలం నుంచి మూసీలోకి వరద వెళ్లేలా నాలాను విస్తరించాలని పేర్కొన్నారు. చెరువులో వాటర్ స్పోర్ట్స్‌ కోసం డిజైన్లు రూపొందించి, మధ్యలో ఐల్యాండ్‌ను అభివృద్ధి చేయాలన్నారు. మీరాలం చెరువుకు పర్యాటకులు రప్పించేలా ఏర్పాట్లు ఉండాలని సూచించారు.

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