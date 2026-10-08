ఎలక్షన్ కమిషన్ను సైమన్ కమిషన్లా ఉపయోగించేందుకు మోదీ ప్రయత్నం : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
CM Revanth Reddy Support Rahul Gandhi Protest : వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఎస్ఐఆర్తో 13 కోట్లు ఓట్లు తొలగించడం ద్వారా కేంద్రంలో అధికారం చేపట్టాలని కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు.
Published : October 8, 2026 at 7:57 PM IST
CM Revanth Reddy Support Rahul Gandhi Protest : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎలక్షన్ కమిషన్ను సైమన్ కమిషన్లాగా ఉపయోగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆరోపించారు. ఆనాడు భగత్ సింగ్ పోరాటం చేస్తే, ఈనాడు కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ దేశ పేద ప్రజల తరఫున ఉద్యమం చేస్తున్నారని కొనియాడారు. సర్ వివాదం నేపథ్యంలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ (సీఈసీ) జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలనే డిమాండ్తో మూడు రోజులుగా దిల్లీ దద్దరిల్లుతోంది. గురువారం కూడా విపక్ష ఎంపీలు భారీ నిరసనలు చేపట్టారు. రాహుల్ గాంధీతో పాటు రేవంత్ రెడ్డి నిరసనలో పాల్గొన్నారు. అనంతం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.
అవేవీ చెల్లవని ఇప్పుడు ఈసీని ప్రయోగిస్తున్నారు
ఇది కాంగ్రెస్ సమస్య కాదని, దేశ ప్రజలు సమస్య అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. ఈ సమస్యకు కారణమైన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని, నరేంద్ర మోదీ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మతం, భాష, ప్రాంతాల పేరు మీద చిచ్చురేపి ఎన్నికల్లో నెగ్గడానికి ఇన్ని రోజులు ప్రయత్నం చేశారని విమర్శించారు. ఆ తర్వాత ఈడీ, సీబీఐ, కేంద్ర ప్రభుత్వం విచారణ సంస్థల చేత ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ప్రయత్నం చేసిందని, ఇకపై రాబోయే ఎన్నికల్లో ఈ ప్రయోగాలు ఏవీ చెల్లవని, ఇప్పుడు ఈసీని ప్రయోగిస్తున్నారని సీఎం విమర్శించారు.
"ఇది కాంగ్రెస్ సమస్య కాదు. దేశ ప్రజల సమస్య. ఈ సమస్యకు కారణమైన సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చర్యలు తీసుకోవాలి. గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకూ ప్రజలు నరేంద్ర మోదీకి వ్యతిరేఖంగా పోరాటం చేస్తున్నారు" - రేవంత్ రెడ్డి, తెలంగాణ సీఎం
గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకూ పోరాటం
వచ్చే ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఎస్ఐఆర్తో 13 కోట్ల ఓట్లు తొలగించడం ద్వారా కేంద్రంలో అధికారం చేపట్టాలని కుట్రపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారని రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ను ఉపయోగించి పేద ప్రజల ఓట్లు తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఈ దేశంలో 13 కోట్ల ద్వితీయ శ్రేణి పౌరులుగా మార్చి అత్యంత ప్రమాదకరమైన రాజకీయ ఎత్తుగడను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రయోగిస్తున్నారని అన్నారు. అందుకే గల్లీ నుంచి దిల్లీ వరకూ ప్రజలు నరేంద్ర మోదీకి వ్యతిరేఖంగా పోరాటం చేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.
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